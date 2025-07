Harvard-Professor David Sinclair ist einer der bekanntesten Altersforscher der Welt. Dass Longevity nicht nur ein Hype ist, sondern eine Realität, erklärt der australische Genetiker in einem packenden Vortrag in Zürich. Das prominente Publikum zeigt sich fasziniert.

1/16 Der Mann des Abends, David Sinclair (l.), mit Partnerin Serena Poon, Virtusan-Gründerin Li Wu und Ringier-CEO Marc Walder an der anschliessenden Feier im Hotel Storchen. Foto: Linda Käsbohrer

Darum gehts David Sinclair forscht an Lebensverlängerung und Umkehrung des Alterungsprozesses

Epigenetik spielt eine wichtige Rolle bei der Gesundheit und Langlebigkeit

Klinische Studien für eine Verjüngungs-Pille sollen nächstes Jahr beginnen

An einem Vortrag in Zürich stellt er seine bahnbrechende Forschung vor

Sandra Casalini Teamlead Service

«Vielleicht», sagt David Sinclair bei seinem eindrücklichen Vortrag «Longevity Decoded» im Zürcher Kino Corso, «werden wir irgendwann 150 Jahre alt. Das ist aber nur dann schön, wenn wir dabei gesund und glücklich bleiben, sowohl körperlich als auch geistig.» Seine Mission: «Alle sollen ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen.» Dabei spiele insbesondere die Epigenetik eine Rolle, also der Teil in uns, der zum Beispiel durch Umwelteinflüsse oder Lebensstil beeinflusst werden kann. Mit seinem Team forscht der Harvard-Professor nicht nur daran, das Leben zu verlängern, sondern sogar daran, Alterungsprozesse rückgängig zu machen. Bei Zellen und Mäusen sei dies bereits gelungen.

«Ein revolutionärer Gedanke», sagt Wu Li, Gründerin des Gesundheits-Unternehmens Virtusan, das den Anlass gemeinsam mit Ringier präsentierte. «Das Altern nicht nur zu verlangsamen, sondern gar zu einem gewissen Grad umzukehren, ist mit Dr. Sinclairs Forschung zu einem realistischen Ziel geworden.» Bereits nächstes Jahr sollen klinische Studien zur Entwicklung einer entsprechenden Pille beginnen. KI sei Dank soll dies nicht Jahrzehnte dauern. «Darauf bin ich sehr gespannt», sagt Longevity-Expertin und Autorin Nina Ruge. Das ist auch Ladina Heimgartner, Head of Global Media bei Ringier: «Dass die Aussicht auf eine Verjüngungs-Pille keine Science-Fiction, sondern tatsächlich greifbar zu sein scheint, ist spannend. Für mich steht dabei vor allem der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Gesund altern ist ein schöner Gedanke.»

David Sinclair und Virtusan Virtusan ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf das Thema Longevity (Langlebigkeit) spezialisiert hat. Das Start-up entwickelt wissenschaftlich fundierte Produkte und Tools, die Menschen dabei unterstützen sollen, ihr biologisches Alter und ihre allgemeine Gesundheit zu messen, zu verstehen und gezielt zu verbessern. Im Zentrum steht der Virtusan Ring 360. Dieser biometrische Ring ist verknüpft mit der dazugehörigen App und wandelt die Gesundheitsdaten in klare, umsetzbare Handlungsempfehlungen um. Der Ansatz von Virtusan wird dabei von einem wissenschaftlichen Beirat gesteuert, dessen Vorsitz der Harvard-Professor David Sinclair innehat. Mehr erfahren unter www.virtusan.com.

Darum geht es auch David Sinclair in erster Linie. «Altern wird nicht optional werden», betont er. «Aber wir werden es viel besser kontrollieren können.» Zum Beispiel, indem man künftig mehr auf die Prävention von Krankheiten fokussiert als auf deren Heilung. Wie gesundes und glückliches Altern aussehen kann, zeigt der Forscher mit Bildern seines 86-jährigen Vaters, der sprüht vor Lebensfreude. «Er ist heute glücklicher, fitter und gesünder als vor dreissig Jahren», so Sinclair. Wohl auch für die Krankenkassen eine spannende Überlegung. «Möglichst lange gesund zu bleiben, ist natürlich ein wünschenswertes Ziel», so Philomena Colatrella, CEO der CSS. Was sie für die eigene Langlebigkeit tut? «Ich bewege mich regelmässig, esse gesund, schlafe genügend und geniesse das Leben.»

So stimmt ein Grossteil des Publikums wohl dem Schlusswort des Abends von Moderatorin Sylwina Spiess zu: «Es geht nicht nur darum, unserem Leben Jahre hinzuzufügen, sondern vor allem unseren Jahren Leben.»

* Das Medienhaus Ringier ist an Virtusan beteiligt