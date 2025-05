Sie nimmt das Altern nicht als unausweichliche Talfahrt des Lebens hin. Im Gegenteil. In ihrem Ratgeber «Ab morgen jünger!» hat Nina Ruge mit Experten aus Medizin, Wissenschaft und Forschung gesprochen und die Erkenntnisse in Zürich vor prominentem Publikum vorgestellt.

1/17 TV-Star und Biologin Nina Ruge stellte am 7. Mai ihr Buch «Ab morgen jünger!» im «The Studio» im Ringier-Pressehaus in Zürich vor. Foto: Linda Käsbohrer

Darum gehts Nina Ruge stellt ihr neues Buch «Ab morgen jünger!» über Langlebigkeit in Zürich vor

Gesunde Ernährung, Bewegung und Schlaf sind wichtig für gesundes Altern

Die studierte Biologin besitzt mit ihrem Mann ein Weingut in der Toskana Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Wer träumt nicht davon: Mit dem Alter jünger zu werden, sich so zu fühlen und auszusehen. Dies soll nicht weiter eine Illusion bleiben, wenn man an Longevity denkt, zu Deutsch Langlebigkeit. Was es damit auf sich hat, was wir alle tun können, um nicht nur so gesund wie möglich zu altern, erklärt die studierte Biologin und TV-Star Nina Ruge (68) in ihrem aktuellen Buch «Ab morgen jünger!». Am Mittwoch stellte sie ihren Ratgeber, für den sie mit Experten aus der Medizin, Wissenschaft und Forschung gesprochen hat, in Zürich in Anwesenheit von prominenten Gästen vor. So komplex die Thematik mit Mitochondrien, epigenetischen Verjüngen und Zellkraftwerken ist, wir alle können im Alltag viel tun, um gesund zu altern und jünger zu werden.

Gegenüber Blick gibt die Bestsellerautorin Tipps, die wir alle einfach in den Alltag integrieren können. «Verzichte auf hoch verarbeitete Lebensmittel. Iss möglichst kein Fleisch, verzichte auf Zucker und iss ganz viel Gemüse.» Das Altern beginne mit 25 Jahren. Am Ende gehe das darum, «das Leiden am Ende des Lebens zu verkürzen und bis zum Schluss fit zu bleiben.» Worauf sie nicht komplett verzichtet, ist Alkohol. «Ein Glas schadet nicht, eine Flasche schon. Es wäre auch komisch, wenn ich mich als Weinproduzentin dagegen aussprechen würde», so die deutsche TV-Ikone, die mit ihrem Gatten und Wirtschaftsmanager Wolfgang Reitzle (76) in der Toskana ein Weingut besitzt und bewirtschaftet.

Das Buch «Ab morgen jünger!» Müssen wir das Altern wirklich als unausweichliche Talfahrt des Lebens hinnehmen? Nina Ruge ist nicht dazu bereit – und die Forschung gibt ihr Recht. Im Buch »Ab morgen jünger!« präsentiert die deutsche Moderatorin und Autorin die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie Menschen länger gesund bleiben können. In Zusammenarbeit mit Experten aus Medizin, Wissenschaft und Forschung gibt sie Einblicke in die Zukunft des gesunden Alterns. Das Buch ist seit März im Handel erhältlich. Müssen wir das Altern wirklich als unausweichliche Talfahrt des Lebens hinnehmen? Nina Ruge ist nicht dazu bereit – und die Forschung gibt ihr Recht. Im Buch »Ab morgen jünger!« präsentiert die deutsche Moderatorin und Autorin die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber, wie Menschen länger gesund bleiben können. In Zusammenarbeit mit Experten aus Medizin, Wissenschaft und Forschung gibt sie Einblicke in die Zukunft des gesunden Alterns. Das Buch ist seit März im Handel erhältlich. Mehr

GC-Sportchef Alain Sutter setzt auf das Mass

Zudem seien Schlaf, Bewegung und Kraftsport essenziell für die gute, gesunde Lebensqualität. «Das Ziel ist, jung zu sterben, und zwar so spät wie möglich.» Nina Ruge geht es nicht um Verzicht, sondern um das Verlängern der Lebensspanne und Optimierung der Lebensqualität, die Prinzipien von Longevity. «Was heute als Trend gefeiert wird, leben meine Frau Melanie und ich seit über dreissig Jahren. Dafür wurden wir ausgelacht», sagt der neue GC-Sportchef Alain Sutter (57). Bei ihm sei es schon als Profi-Fussballer um Leistungssteigerung durch Ernährung gegangen. Was heute bei Trainings integriert werde, «da war ich definitiv ein Vorreiter. Und in der Zeit weit voraus». Sie würden beide bewusst auf nichts verzichten. «Wichtig ist, das richtige Mass zu finden. Auch Genuss und Entspanntheit ist ein wichtiger Faktor. Und wenn du mal einen Hamburger isst, dann tue das mit Freude und einem Lächeln auf dem Gesicht.»

Das Start-up Avea Das Zuger Longevity-Start-up Avea Life ist spezialisiert auf potenziell lebensverlängernden Nahrungsmittelergänzungen. «Auch wenn wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, verbindet uns eine gemeinsame Vision: die Geheimnisse eines gesünderen und längeren Lebens für alle zu lüften», beschreibt das Gründerteam bestehend aus Sophie Chabloz, Pascal Rode, Teresa Budetta und Duri Granziol seine Mission. Gegründet wurde das Unternehmen 2022, zwei Jahre später war es profitabel.







Sophie Chabloz, Pascal Rode, Teresa Budetta und Duri Granziol von Avea Life. avea-life.com Das Zuger Longevity-Start-up Avea Life ist spezialisiert auf potenziell lebensverlängernden Nahrungsmittelergänzungen. «Auch wenn wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, verbindet uns eine gemeinsame Vision: die Geheimnisse eines gesünderen und längeren Lebens für alle zu lüften», beschreibt das Gründerteam bestehend aus Sophie Chabloz, Pascal Rode, Teresa Budetta und Duri Granziol seine Mission. Gegründet wurde das Unternehmen 2022, zwei Jahre später war es profitabel.







Nina Ruge, einst bekannt für ihre «Heute Journal»-Verabschiedung mit den Worten «Alles wird gut», sagte nach ihrer Buchpräsentation: «Alles wird gut, aber nicht von alleine!»