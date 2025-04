Viele von uns träumen davon, möglichst lange zu leben. Foto: Getty Images

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Der wahre Schlüssel für ein vitales und langes Leben liegt nicht nur in einem gesunden Lebensstil, sondern auch in der richtigen Einstellung sowie in einigen weiteren bewussten Entscheidungen. Mit diesen 50 wertvollen Gewohnheiten kannst du heute bereits die Grundlage für deine ganz persönliche Longevity schaffen. Und selbst wenn nicht alle 50 Massnahmen auf einmal in deinen Alltag Einzug halten, wirst du wenigstens einige ganz einfach integrieren können, um einem langen Leben in grossen Schritten näher zu kommen:

Die richtige Ernährung:

1 Mehr Gemüse, weniger Fleisch

Iss mehr pflanzliche Lebensmittel. Das bedeutet nicht, auf Fleisch komplett zu verzichten, aber die Hauptquelle der Nahrungsaufnahme sollten Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sein.

2 Eiweiss für die Muskeln

Eiweiss ist für deinen Körper wichtig – vor allem, wenn du älter wirst oder regelmässig Sport machst. Achte darauf, genug Protein zu dir zu nehmen.

3 Zucker reduzieren

Lieber mal etwas anderes naschen, als Bonbons, Kuchen oder Schokoriegel. Denn Zucker schadet deinem Körper. Foto: Pixabay

Zucker schadet deinem Körper und lässt dich schneller altern. Meide übermässigen Zuckerkonsum, um deinen Körper jung zu halten.

4 Alkohol nur reduziert

Es spricht nichts gegen ein Glas ab und zu, aber zu viel Alkohol ist ein echter Lebenszeit-Killer.

5 Selbst kochen statt fertig essen

Essen aus der Fertigabteilung mag praktisch sein, aber frische Mahlzeiten, die du selbst zubereitest, sind der Schlüssel zu einer guten Gesundheit.

6 Fette, aber die richtigen

Setze auf gesunde Fette, wie sie in Olivenöl, Nüssen und Fisch zu finden sind, anstatt gesättigte Fette aus tierischen Produkten.

7 Apfelessig am Morgen

Ein Löffel Apfelessig im Wasser auf nüchternen Magen kann deinem Blutzucker helfen, stabil zu bleiben.

8 Ballaststoffe für den Darm

Ballaststoffe sind ein Booster für die Verdauung und helfen, Entzündungen zu vermeiden. Achte darauf, genug davon zu essen!

9 Iss weniger, aber besser

Vermeide es, dich zu überessen – ein kleinerer Mageninhalt kann deine Lebensqualität verbessern und deine Lebensdauer verlängern.

10 Probiotische Lebensmittel

Gönn dir regelmässig Fermentiertes wie Sauerkraut oder Kimchi – das tut deinem Darm richtig gut.

11 Frühstück anders gestalten

Tausche das klassische Marmeladenbrot gegen eine herzhafte Option, um deinen Blutzucker in Schach zu halten. Sehr gesund sind Haferflocken, die halten auch sehr lange satt.

Gesund in den Tag starten, am besten schon mit dem richtigen Frühstück. Foto: Unsplash

Medizinische Massnahmen:

12 Rauchen adé

Klar, das ist keine Überraschung – aber Nikotin verkürzt definitiv deine Lebensspanne.

13 Entzündungen reduzieren

Lebensmittel wie grüner Tee, Kurkuma oder Omega-3 helfen, Entzündungen im Körper zu bekämpfen.

14 Kleine Mahlzeiten statt riesiger Portionen

Ein kleiner Hunger ist oft besser für den Körper als grosse Portionen. Das hilft auch bei der Gewichtskontrolle.

Glücklich und gesund alt werden ... Foto: Pexels / Andre Furtado

15 Stabile Blutzuckerwerte

Achte darauf, deinen Blutzucker stabil zu halten, indem du Zucker und stärkehaltige Lebensmittel sparsam geniesst

16 Arztbesuche: Frühzeitig checken lassen

Lass regelmässig deine Werte prüfen und geh zu Vorsorgeuntersuchungen, um frühzeitig Krankheiten zu erkennen.

17 Mess den Körper statt nur das Gewicht

Statt nur auf die Waage zu schauen, mach eine BIA-Messung – das zeigt dir mehr über deinen Körperfettanteil und Muskelmasse.

18 Achte auf deinen Bauchumfang

Bauchfett ist besonders gefährlich – versuche, dieses gezielt loszuwerden.

19 Vorsorge ist wichtig

Lass wichtige Untersuchungen wie Hautchecks, Mammographien und Darmkrebs-Screenings nicht aus.

Regelmässige Check-Ups sollten selbstverständlich sein, wenn du deine Gesundheit im Griff haben willst. Foto: Unsplash

20 Schlafqualität zählt

Gönn dir ausreichend Schlaf – 7 bis 9 Stunden pro Nacht sind ideal, um den Körper wirklich regenerieren zu können.

21 Gleiche Schlafzeiten

Schlafroutine ist wichtig! Geh jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett, um deinen natürlichen Rhythmus zu unterstützen.

22 Zeit im Grünen

Frische Luft und Natur können Wunder für deinen Körper tun. Sie senken den Stresspegel und fördern das Wohlbefinden.

23 Sonnenstrahlen tanken

Hol dir täglich ein bisschen Sonnenlicht – das unterstützt deine innere Uhr und bringt dich auf Trab.

24 Saunieren für die Gesundheit

Regelmässige Saunagänge stärken das Herz und können dem Alterungsprozess entgegenwirken.

25 Stressmanagement ist entscheidend

Achte darauf, Stress zu minimieren und regelmässig Entspannung zu suchen.

Einfach mal den Kopf an die Sonne halten und tief durchatmen: Dein Sressmanagement ist ausschlaggebend. Foto: Unsplash

26 Kaltes Wasser hilft

Wechselduschen oder kurze kalte Bäder fördern die Durchblutung und stärken das Immunsystem.

27 Meditation für innere Ruhe

Nimm dir regelmässig Zeit für Meditation oder Achtsamkeitsübungen, um deine geistige Gesundheit zu fördern.

28 Aromatherapie ausprobieren

Nutze ätherische Öle wie Lavendel für mehr Entspannung und besseren Schlaf.

29 Kondition verbessern

Plane regelmässige Ausdauereinheiten ein – ob Laufen, Radfahren oder Schwimmen, das hält dich fit und gesund.

30 Gleichgewicht üben

Balance-Übungen sind wichtig, um Stürzen vorzubeugen und die Körperwahrnehmung zu schulen.

31 Krafttraining ist ein Muss

Ab 30 solltest du mindestens zweimal die Woche Krafttraining machen, um Muskeln aufzubauen und den Abbau zu verhindern.

Krafttraining ist wichtig, egal auf welchem Level du startest. Am Anfang tun es auch leichte Gewichte. Foto: Unsplash

32 Intensiv trainieren

Mach einmal pro Woche ein intensiveres Training – es kurbelt den Stoffwechsel an und stärkt das Herz.

33 Treppensteigen statt Fahrstuhl

Steig öfter mal in die Treppe statt den Fahrstuhl zu nehmen – das stärkt deine Beinmuskulatur.

34 Doppelte Stufen

Versuche, zwei Stufen auf einmal zu nehmen – das trainiert deine Muskulatur und verbessert die Ausdauer.

35 Schritte sammeln

Ziel: 10.000 Schritte pro Tag. Die zählen! Auch wenn du nicht immer die Zeit für einen Spaziergang hast, achte auf deine Bewegungen im Alltag.

36 Flexibilität steigern

Yoga oder einfache Dehnübungen halten dich beweglich und verhindern Verspannungen.

37 Tanz dich fit

Dreh deine Lieblingsmusik auf und tanze – das hebt die Laune und ist super für dein Herz-Kreislaufsystem.

38 Kurze Pausen einlegen

Steh alle 30 Minuten auf und dehne dich ein wenig – das tut deinem Körper richtig gut!

Psychische Gesundheit

39 Sei nett zu dir selbst

Achte darauf, mit dir selbst freundlich umzugehen und dir regelmässig positive Gedanken zu gönnen.

Probiers doch mal mit Yoga und Achtsamkeit, anstatt mit Tiktok. Wenns das Leben verlängert, ist es vielleicht einen Versuch wert. Foto: Pexels

40 Gefühle akzeptieren

Erlaube dir, auch negative Gefühle zu fühlen und zu verarbeiten – das ist wichtig für deine emotionale Gesundheit.

41 Ziel und Sinn im Leben finden

Finde eine Tätigkeit, die dir Freude bereitet und dich erfüllt. Das gibt deinem Leben Bedeutung.

42 Zeit mit positiven Menschen verbringen

Umgib dich mit Menschen, die dir guttun. Sie bringen dich auf positive Gedanken und stärken deine Seele.

43 Journaling für die Seele

Schreib dir jeden Tag ein paar Gedanken von der Seele – das hilft, den Kopf frei zu bekommen.

44 Lachen ist die beste Medizin

Such dir täglich Momente des Glücks und der Freude – das hilft, Stress abzubauen, und steigert die Lebensqualität.

45 Offline-Zeiten einplanen

Gönn dir Auszeiten von den digitalen Medien – das fördert deinen Schlaf und reduziert Stress.

46 Das Alter als Freund sehen

Akzeptiere das Älterwerden und sieh es als positiven Prozess – das hilft, die Lebensqualität zu steigern. Tausch dich unbedingt darüber mit anderen Menschen aus.

Das Alter als Freund sehen, und sich regelmässig über den Prozess austauschen, ist wichtig. Foto: Unsplash

47 Dankbarkeit praktizieren

Schreib dir jeden Abend drei Dinge auf, für die du dankbar bist – das sorgt für positive Gedanken.

48 Achtsam sein

Lerne, deine Gedanken zu lenken und dich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren.

49 Hilfsmittel für schwierige Zeiten

Wenn es dir mal schlecht geht, hast du einen Plan – sei es ein Spaziergang, Musik oder ein gutes Buch.

50 Optimistisch bleiben

Eine positive Einstellung macht einen riesigen Unterschied. Wer optimistisch ist, lebt gemäss Studien länger, glücklicher und gesünder.



Das war’s! Mit diesen Tipps kannst du aktiv etwas tun, um deinen Lebensstil zu verbessern und gesund älter zu werden. Mach dich bereit, deinen Alltag mit ein paar positiven Änderungen zu bereichern, denn von all diesen Tipps kannst du bestimmt den einen oder anderen umsetzen.