Longevity ist nicht genug! Beim Global Healthspan Summit in Riad steht die Verlängerung der gesunden Lebensspanne im Fokus: Allen Menschen mehr gesunde Jahre – nicht nur den Reichen –, um damit den Kollaps der Gesundheitssysteme zu vermeiden.

Den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme durch Überalterung abwenden

Der Gastgeber des Global Healthspan Summit, Mehmood Khan, eröffnet die Konferenz in Riad wie folgt: «Sie werden das Wort Longevity hier nicht hören. Weil es uns nicht um Lebensverlängerung geht. Unser Ziel ist, der Menschheit mehr gesunde Jahre zu geben, jedem also, weltweit, nicht nur den Reichen.» Tosender Applaus in der «Healthspan Arena». Immerhin 3000 Teilnehmer sind zu dieser Konferenz gepilgert.

«Healthspan», das ist die angemessene Vokabel. Zwei Tage lang Diskussionen unter Entscheidern von internationalem Ruf: Was können wir jetzt tun, welche Weichen können wir stellen, um den Healthspan, die Gesundheitsspanne der Menschen, zu verlängern?

Persönlich Nina Ruge (68) ist Gründerin der Firma staYoung und Wissenschaftsjournalistin mit Schwerpunkt gesunde Langlebigkeit. Zuvor moderierte sie Formate wie das «heute journal» und «Leute heute» im ZDF. Sie hat mehrere SPIEGEL-Bestseller zur Zellbiologie des Alterns veröffentlicht und betreibt den Podcast «staYoung». Für ihr soziales Engagement wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.

2050: doppelt so viele über 60-Jährige

Offensichtlich: Die milliardenschwere Stiftung Hevolution des saudischen Königshauses hatte ein «Ökosystem» der Weichensteller geladen: Wirtschaft, internationale Institutionen, Investoren, Politik – und Wissenschaft. Ein Ökosystem, das eines der drängendsten Probleme der Menschheit angehen soll, in vielen Ländern allerdings so gar nicht auf der Agenda: den volkswirtschaftlichen Kollaps, den Zusammenbruch der Gesundheitssysteme gerade noch abzuwenden. Verursacht durch immer mehr «Alte», die die Gesundheitskosten explodieren lassen.

2050 werden doppelt so viele über 60-Jährige diesen Planeten bevölkern als heute. Die meisten von ihnen nicht gesund. Regierungen, investiert in den Healthspan eurer Bevölkerung! Andrew Scott, London Business School, lieferte eine beeindruckende Zahl dazu: «Wenn es den USA gelänge, den Healthspan der Bevölkerung um 12 Monate zu verlängern – also alle wären ein Jahr weniger krank, bevor sie sterben … dann würde das vier Billionen Dollar sparen pro Jahr.» Länger gesund, länger glücklich – Unsummen gespart! Eine Hevolution, oder?

Das Ziel ist, länger gesund zu bleiben

Entsprechend mischen sich hier die Weltgesundheitsorganisation, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsminister unter die Forscher-Elite. Wohlgemerkt: Von Singapur bis Kalifornien betreibt man heute «Geroscience» – die Wissenschaft der Alterung. 175 Speaker auf den Bühnen – auch aus der Schweiz. Das Start-up Vandria entwickelt in Lausanne ein Molekül, das Alzheimer und Parkinson im Frühstadium erwischen soll – mit Hevolution-Finanzierung.

Healthspan verlängern? Nur eine Frage der Zeit. Der Optimismus gedeiht unter der Sonne von Riad. Apropos: Das saudische Königshaus ist prominent vertreten mit Prinzessin Haya Bint Khaled Bin Bandar Al Saud, Doktor der Genomik und Forschungs-Chefin der Stiftung, die den Summit mit einer Podiumsdiskussion zum aktuellen Stand der Healthspan Science eröffnete. Achtung: fünf Wissenschaftlerinnen auf dem Podium – in Saudi-Arabien, wohlgemerkt.