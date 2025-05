Wenn es nach der Buchautorin Nina Ruge geht, muss man das Altern nicht als unausweichliche Talfahrt des Lebens hinnehmen. In ihrem neuen Buch «Ab morgen jünger» schreibt sie über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie man deutlich länger gesund bleibt.

Die Buchautorin und Biologin Nina Ruge.

Sabine Styger Produzentin Podcast

Im Grunde genommen sei es das, was ihre Oma schon immer zu ihr gesagt habe: «Kind, ernähr dich gut, iss Gemüse, beweg dich mehr und geh runter vom Sofa», sagt Nina Ruge.

Gesund altern sei nicht nur eine Frage des Geldes, so die studierte Biologin.

Ausreden lässt sie nicht gelten. Jeder Mensch könne etwas für sich und seine Gesundheit machen. Und auch wenn man in der sogenannten Rushhour des Lebens stehe, also jeden Tag mit Familie, Job und anderen Verpflichtungen voll ausgelastet sei, könne man im Kleinen etwas bewirken. «Dies bedeutet, dass ich in einem ersten Schritt auch mal den Zucker im Kaffee weglassen kann und auf Süssgetränke verzichte.»

Gesellschaft muss umdenken

Nina Ruge findet es gut, dass das Thema Longevity endlich auch in Europa ein Hype sei. Sie weist darauf hin, dass 85 Prozent der über 75-Jährigen mehr als eine Alterskrankheit wie Diabetes, Demenz, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. hätten. Man müsse als Gesellschaft umdenken.

Der gesamte Markt an Vitamin-Boostern und Nahrungsergänzungsmitteln hat in den letzten Jahren deshalb massiv zugenommen, mit verschiedenen Produkten. «Man muss sich genau informieren, auf welche Produkte mit welchen Inhaltsstoffen man setzen möchte.» Der Markt sei immens, und leider gäbe es auch viele Scharlatane im gesamten Gesundheitsmarkt, so Ruge.

Für solche, die sich auf das Wesentliche beschränken möchten, hat Ruge drei Tipps: «Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D schlucken und dreimal pro Woche für mindestens 30 Minuten Krafttraining machen.»