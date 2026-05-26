Eine alte Laborchemikalie wird auf Social Media plötzlich als Gesundheits-Booster vermarktet. Das Problem: Schon wenige Tropfen können die Schilddrüse massiv belasten. Jetzt warnen Behörden und Experten eindringlich vor dem gefährlichen Trend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugolsche Lösung auf Social Media als Wundermittel gegen Jodmangel beworben

Behörden warnen: Einnahme kann schwere Schilddrüsenschäden verursachen

Ein Tropfen enthält Vielfaches der empfohlenen täglichen Jodmenge

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Auf Tiktok und Instagram wird die sogenannte Lugolsche Lösung derzeit als vermeintliches Wundermittel gegen Jodmangel und zur allgemeinen Gesundheitsstärkung angepriesen. In Videos und Kommentaren wird sie teilweise als einfaches Hausmittel dargestellt – teils sogar für Kinder. «Kann man es auch bei Kindern anwenden?», fragt etwa eine Nutzerin. Andere gehen noch weiter und behaupten: «Krebs kann in einem Körper mit genügend Jod nicht überleben.»

Dabei ist die Lugolsche Lösung weder als Nahrungsergänzungsmittel noch als Arzneimittel zugelassen. Sie wurde ursprünglich im Labor eingesetzt, etwa zum Nachweis von Stärke. Heute wird sie vor allem als Chemikalie verwendet. Früher kam sie auch als Desinfektionsmittel zur äusseren Anwendung zum Einsatz, wie das «Deutsche Gesundheitsportal» schreibt.

Behörden und Experten schlagen Alarm!

«Ich benütze die Lösung alle vier Stunden, es ist sehr gut für die Verdauung», erklärt die Tiktok-Influencerin Janice Pope in die Kamera. «Es hilft dir auch bei der Verdauung.»

Swissmedic warnt unterdessen vor der Einnahme. Die Lösung enthält sehr hohe Jodkonzentrationen und kann die Schilddrüse massiv belasten. Je nach Herstellung liegt der Jodgehalt bei 1, 2 oder 5 Prozent. Alle Varianten sind gemäss GHS als «gesundheitsgefährlich» eingestuft und nicht für den Verzehr geeignet.

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Schon ein Tropfen kann zu viel sein

Auch Expertin Gaby-Fleur Böl betont gegenüber dem «Deutschen Gesundheitsportal»: «Der Jodgehalt in der Lugolschen Lösung ist ausserordentlich hoch. Die Einnahme geringer Mengen kann zu schweren unerwünschten Effekten auf die Schilddrüse führen.» Sie sagt weiter: «Erzeugnisse, denen wie bei der Lugolschen Lösung elementares Jod zugesetzt wird, sind nicht als Lebensmittel verkehrsfähig.»

Der Grund für die Warnungen: Der Jodgehalt ist extrem hoch. Schon ein einziger Tropfen kann ein Vielfaches der täglich empfohlenen Menge enthalten. Das kann schnell gefährlich werden. Eine Überdosierung kann die Schilddrüse aus dem Gleichgewicht bringen und ernsthafte Funktionsstörungen auslösen.