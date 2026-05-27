Dieses Öl hilft beim Abnehmen und gegen das Altern

Baumnussöl als Gesundheitsbooster: Mit einem Teelöffel pro Tag kannst du Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen, Entzündungen reduzieren und die Hautalterung bremsen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Walnussöl fördert Gesundheit, Gewichtsabnahme und verlangsamt Alterung bei täglichem Verzehr

15 g täglich senken Blutzuckerspiegel laut Studie in drei Monaten

100 g Walnussöl enthalten 896 kcal – Mässigung empfohlen

Gina Grace Zurbrügg

Walnussöl gilt als echter Gesundheits-Booster unter den Pflanzenölen. Es liefert wertvolle Fettsäuren und Nährstoffe, unterstützt das Wohlbefinden und lässt sich einfach im Alltag einsetzen – etwa im Salat oder Müesli. Da es kaltgepresst ist, sollte es nicht erhitzt werden. Beim Erhitzen gehen die wertvollen Inhaltsstoffe verloren, zudem können gesundheitsschädliche Stoffe entstehen.

Es ist reich an ungesättigten Fettsäuren wie Alpha-Linolensäure, Linolsäure und Ölsäure sowie Polyphenolen, Vitaminen und weiteren wertvollen Inhaltsstoffen. Gleichzeitig ist es sehr kalorienreich – 100 Gramm haben rund 896 kcal. Deshalb gilt: Ein Teelöffel pro Tag, etwa im Salat oder Smoothie, reicht völlig aus.

Gut fürs Herz

Walnussöl gilt als echter Gewinn fürs Herz. Regelmässiger Konsum kann helfen, das «schlechte» LDL-Cholesterin zu senken und das «gute» HDL-Cholesterin zu erhöhen – ein wichtiger Faktor zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Unterstützt das Gehirn

Walnussöl kann die Gehirnfunktion unterstützen und möglicherweise vor neurodegenerativen Erkrankungen schützen. Grund dafür sind vor allem die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, die für ein gesundes Gehirn wichtig sind. Auch die Antioxidantien im Öl können die Gehirnzellen vor Schäden bewahren und so das Risiko für Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz senken.

Diabetes-Killer

Die Polyphenole im Walnussöl können die Insulinsensitivität verbessern – ein Vorteil insbesondere für Menschen mit Diabetes. Regelmässiger Konsum kann zudem helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Eine Studie im «International Journal of Endocrinology and Metabolism» zeigte, dass bereits 15 Gramm Walnussöl täglich über drei Monate den Blutzucker positiv beeinflussen können.

Reduziert Entzündungen

Walnussöl ist reich an Antioxidantien und kann so helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren – darauf deutet auch eine Studie im «Journal of Functional Foods» hin. Chronische Entzündungen stehen im Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Leiden, Arthritis und Diabetes.

Hilft beim Abnehmen

Walnussöl hat zwar einen hohen Kaloriengehalt, kann aber beim Abnehmen helfen. Die enthaltenen gesunden Fette fördern das Sättigungsgefühl und tragen so dazu bei, die Gesamtkalorienaufnahme zu reduzieren. Das ist eine hervorragende Nachricht für alle, die abnehmen möchten.

Walnussöl für Haut und Haare

Die Antioxidantien im Walnussöl können die Haut vor freien Radikalen schützen und so die Hautalterung verlangsamen. Sie unterstützen ein gesundes Hautbild und können das Entstehen von Falten verzögern. Auch für die Haare ist es gut und spendet Feuchtigkeit.

Nebenwirkungen

Nebenwirkungen treten meist nur bei übermässigem Konsum auf – in den meisten Fällen treten dann Verdauungsprobleme auf. Durch den hohen Kaloriengehalt ist auch eine Gewichtszunahme möglich. Wer blutverdünnende Medikamente einnimmt, sollte vor dem Verzehr ärztlichen Rat einholen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf onet.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.