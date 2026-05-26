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Ernährung & Gesundheit
Diese Frucht kann deiner Schilddrüse schaden

Gesund, exotisch und voller Vitamine – genau so landet dieses Obst oft im Einkaufskörbli. Doch bei regelmässigem Konsum kann es im Körper Prozesse beeinflussen, die vielen gar nicht bewusst sind:
Publiziert: vor 20 Minuten
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Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Für die meisten Menschen ist Papaya in normalen Mengen unbedenklich.
Foto: Getty Images/Westend61

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Papaya kann die Schilddrüse beeinflussen, besonders bei empfindlichen Menschen oder Jodmangel
  • Goitrogene in Papaya können Jodaufnahme hemmen und Schilddrüsenprobleme fördern
  • Übermässiger Konsum: Strumarisiko steigt, bei normalem Verzehr unbedenklich
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Nicht alles, was gesund wirkt, ist für jeden Körper gleich gut verträglich. Ein bestimmtes Obst kann bei regelmässigem Konsum sogar die Schilddrüse beeinflussen – vor allem bei empfindlichen Personen.

Warum die Schilddrüse so sensibel ist

Die Schilddrüse steuert wichtige Körperfunktionen wie Stoffwechsel, Energiehaushalt und Hormone. Wird sie aus dem Gleichgewicht gebracht, kann das spürbare Folgen haben:

  • Müdigkeit und Erschöpfung
  • Gewichtsveränderungen
  • Nervosität oder Angstgefühle
  • Haarausfall
  • Zyklusstörungen


Dieses Obst steht im Fokus

Im Zentrum der Diskussion steht Papaya. Sie wird oft als Vitaminbombe und Teil einer gesunden Ernährung gesehen. Doch sie enthält natürliche Pflanzenstoffe, die sogenannte goitrogene Eigenschaften haben können.

Goitrogene (auch strumigene Substanzen) sind natürliche, in Pflanzen vorkommende Verbindungen, die die Schilddrüsenfunktion stören können. Sie hemmen die Jodaufnahme oder die Hormonproduktion und können so bei übermässigem Verzehr zu einer Schilddrüsenvergrösserung (Kropf/Struma) führen

Wann es problematisch werden kann

Für die meisten Menschen ist Papaya in normalen Mengen unbedenklich. Kritisch wird es vor allem dann, wenn sie:

  • Täglich und in grossen Mengen konsumiert wird.
  • Häufig in Smoothies oder Frühstücksbowls landet.
  • Mit einem bestehenden Jodmangel kombiniert wird.

Besonders Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen sollten also aufmerksam sein.

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Kein Grund zur Panik

Wichtig ist die Einordnung: Gelegentlicher Genuss gilt nicht als Risiko. Problematisch ist eher eine sehr einseitige, tägliche Ernährung mit grossen Mengen.

Grundsätzlich gesund, wenn nicht zu viel

Papaya bleibt grundsätzlich ein gesundes Obst – aber kein Lebensmittel, das man unbegrenzt konsumieren sollte. Wie so oft in der Ernährung gilt: Die Menge macht den Unterschied.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.

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