DE
FR
Abonnieren

Selber züchten
So pflegt man Erdbeeren richtig

Erdbeeren gehören bei uns zu den beliebtesten Obstgewächsen. Die roten Früchte schmecken frisch geerntet aus dem Garten einfach am besten. In diesem Ratgeber geht es um die richtige Pflege der süssen Frucht, sei es im Garten oder im Hochbeet.
Publiziert: 13:30 Uhr
|
Aktualisiert: 13:33 Uhr
Kommentieren
1/10
Erdbeeren aus dem eigenen Anbau schmecken einfach am besten.
Foto: Getty Images
Blickgruppe_Portrait_103.JPG
Vanessa BüchelRedaktorin Lifestyle

Eigene Erdbeeren kann man ganz einfach im Garten oder in Blumenkästen auf dem Balkon anpflanzen. Die Erntezeit variiert je nach Sorte. Sie reicht von Ende Mai bis in den Spätsommer hinein. Hier gehen wir auf verschiedene Fragen rund um die Pflege der Pflanze ein und geben 7 nützliche Tipps für eine erfolgreiche Ernte.

1

Wann pflanze ich meine Erdbeeren?

Junge Erdbeerpflanzen werden ab Mitte März bis Mitte Mai gepflanzt. Eine Pflanzung von Juli bis August ist auch möglich. Setzt man die jungen Stecklinge im Sommer, können diese gut einwurzeln und im folgenden Jahr viele Blüten ausbilden.

2

Wie erziele ich eine ertragreiche Ernte?

Erdbeerpflanzen sind besonders robust und benötigen nur wenig Pflege. Für eine ertragreiche Ernte muss der Boden immer gleichmässig feucht sein. Damit man dies erreicht, giesst man die Pflanze idealerweise am Morgen und lässt den Boden bis zum nächsten Wässern etwas abtrocknen. Bei Freiland-Erdbeeren sollte das ganze Jahr über Unkraut entfernt und das Beet nach starken Niederschlag gelockert werden.

3

Wie oft muss man Erdbeeren düngen?

Das Düngen der Pflanzen sollte man sehr sparsam vornehmen. Es reicht aus, die Erdbeeren Anfang September und noch einmal im Frühling, bei Blühbeginn, zu düngen. Für diese Zeit eignen sich idealerweise Pferdedung oder Kompost. Unser Geheimtipp: Verwendet zusätzlich Kaffeesatz als Dünger. Dieser enthält nicht nur alle wichtigen Nährstoffe, sondern ist auch vollständig biologisch abbaubar. Nach der Ernte werden alte Blätter abgeschnitten, um den Austrieb neuer Blätter anzuregen und die Vitalität zu steigern.

Mehr Tipps für Hobby-Gärtner
Steig mit uns ins Beet!
Mit Blick zum Gemüsegarten
Steig mit uns ins Beet!
So bauen wir ein Hochbeet
Gemüse auf Ringier-Dach
Blick baut sich ein Hochbeet
Ab ins Beet!
Mit Video
Gartensaison ist eröffnet
Ab ins Beet!
Expertin Sabine Reber gibt Garten- und Balkontipps
Eierschalen und Teebeutel
Sabine Reber gibt Gartentipps
Menschenhände mit den Pflanzen in den Erde bei den Garten-Arbeiten
Für Hobby-Gärtner
Wie ein Garten entsteht
5 Tipps gegen eine Schneckenplage im Garten
Ungebetene Gäste
5 Tipps gegen eine Schneckenplage im Garten
Schwarze Katze im Garten mit Hortensien im Hintergrund.
Praktische Tipps gegen Katzen
So bleiben Katzen deinem Garten fern
Tipps für ein eigenes Hochbeet
Gemüse ernten vom Balkon
Tipps für ein eigenes Hochbeet
Mit diesen Tipps wirst auch du zum Gartenprofi
0:36
Im Beet mit Blick
Die neue Gartenserie bei Blick
Mit diesen Tipps wirst auch du zum Gartenprofi
Eine Frau pflanzt Setzlinge ins Beet
Grosser Aussaatkalender 2026
Wir sagen dir, was du wann säen musst
4

Pflege von Erdbeeren auf dem Balkon

Grundsätzlich können alle Erdbeersorten im Kübel gepflanzt werden. Wichtig ist hierbei ein warmer und sonniger Standort. Damit sich die Pflanze gut entwickeln kann, sollten möglichst grosse Gefässe verwendet werden. Staunässe sollte vermieden werden. Nach erfolgreicher Ernte müssen Ausläufer abgetrennt werden.

5

Monatserdbeeren richtig pflegen

Die Monatserdbeeren fühlen sich an sonnigen Standorten am wohlsten. Auch bei dieser Sorte ist regelmässiges Wässern wichtig und Staunässe zu vermeiden. Das Beet sollte frei von Unkraut gehalten werden, da es den Pflanzen die Nährstoffe aus dem Boden entzieht. Monatserdbeeren bilden so gut wie keine Ausläufer, weshalb ein Abschneiden kaum erforderlich ist.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz?

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

Hier geht es zur Teilnahme

Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt.

Hier geht es zur Teilnahme

6

Richtiges Vermehren und Umpflanzen

Die einfachste Methode, um Erdbeeren zu vermehren, ist die Gewinnung von Jungpflanzen, in dem man die Ausläufer abtrennt. Monatserdbeeren können wiederum durch Samen vermehrt werden. Bildet die Erdbeere nur noch kleine Früchte, sollte sie einmalig an eine andere Stelle im Beet umgesetzt werden.

7

Muss ich meine Erdbeerpflanzen zurückschneiden?

Grundsätzlich gilt, dass nur die braunen und trockenen Blätter abgeschnitten werden. Die Ausläufer der Erdbeerpflanze sollten möglichst früh zurückgeschnitten werden, damit die Pflanze mehr Früchte ausbildet. Möchte man die Ausläufer zur Vermehrung nutzen, werden diese erst nach der Ernte abgeschnitten.

So gedeiht Basilikum im Topf

Basilikum im Topf gehört zu den beliebtesten Kräutern. Doch kaum gekauft, welkt der grüne Liebling schon vor sich hin. Mit einigen Tricks gedeiht das sensible Kraut aber besser.

Basilikum im Topf gehört zu den beliebtesten Kräutern. Doch kaum gekauft, welkt der grüne Liebling schon vor sich hin. Mit einigen Tricks gedeiht das sensible Kraut aber besser.

Zum Artikel
5 Tipps gegen eine Schneckenplage im Garten

Frischer Salat, Beeren und Blumen im eigenen Garten sind eine wahre Freude. Leider finden auch Schnecken daran Gefallen und lassen es sich schmecken. Dagegen lässt sich aber einiges tun – ohne Gift.

Picturegarden/Rohner

Frischer Salat, Beeren und Blumen im eigenen Garten sind eine wahre Freude. Leider finden auch Schnecken daran Gefallen und lassen es sich schmecken. Dagegen lässt sich aber einiges tun – ohne Gift.

Zum Artikel
So einfach kann Gärtnern sein

Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.

Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»

Wie kann man auch als Gartenneuling ein kleines Stück Erde nutzvoll begrünen? Gartenexpertin Scarlet Allenspach gibt Tipps und Tricks rund ums Thema Garten.

Mehr findest du in unserem Dossier «Im Beet mit Blick»

Mehr Tipps
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen