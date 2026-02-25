Welches Gemüse kann wann gesetzt oder gesät werden? Mit dem Aussaatkalender behält man den Überblick im Gartenbeet.

Wir sagen dir, was du wann säen musst

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Tomaten aus Marokko, Erdbeeren aus Spanien – meist aus dem Treibhaus. Gemüse und Früchte haben oft einen langen Weg hinter sich und müssen intensiv bewässert werden, bis sie in Plastik verpackt im Supermarkt auf uns warten. Dabei ist ganz einfach, sein eigenes Gemüse zu ziehen – oder wenigstens einen Teil davon, saisonal, biologisch und absolut frisch. Dafür braucht es weder einen grünen Daumen, noch einen riesigen Garten.

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Starten. Der Aussaatplan führt Monat für Monat durch die Gartensaison, so behält man den Überblick, wann man was ansäen oder setzen kann. Im April können draussen bereits Kartoffeln, Salat, Sellerie, Knoblauch, Rüebli, Kohlrabi, essbare Blüten, Zwiebeln, Rhabarber, Radiesli, Spinat, Kohlarten, Mangold, Dill und vieles mehr gesät werden. Südlichere Gewächse wie Cherrytomaten, Chili oder Auberginen werden indoor gezogen und kommen erst bei wärmeren Temperaturen nach draussen. Ernten kann man teils schon ab Mai: so etwa Radieschen oder essbare Blüten.

