So süss die Samtpfoten auch sind – ihre Hinterlassenschaften haben die wenigsten gerne im Garten. Mit diesen tierfreundlichen Tipps kann es gelingen, fremde Katzen vom Grundstück fernzuhalten.

Sonja Zaleski-Körner

Wer nicht selbst eine Katze besitzt, die territorial genug ist, ihr Grundstück vor Artgenossen zu verteidigen, oder einen Hund hat, der diese vertreibt, kennt das Problem vermutlich: Nachbars Büsi schleicht sich in fremde Gärten, jagt Vögel und Mäuse und hinterlässt dort auch gerne ihr Geschäft. Wenn man immer wieder die Hinterlassenschaften entfernen muss, kann dies sehr ärgerlich sein.

Meist nutzt es nicht viel, die Halter der Katze darauf anzusprechen, schliesslich können diese kaum beeinflussen, wohin sich das Tier auf seinen Streifzügen begibt. Zum Glück gibt es aber andere tierfreundliche Mittel, die helfen können, dass Samtpfoten sich andere Grünflächen als Toilette aussuchen.

1 Harfenstrauch

Er ist ein recht unscheinbares Gewächs, das auf viele Katzen aber eine abschreckende Wirkung hat: der Harfenstrauch, auch Mottenkönig genannt. In Gartencentern ist der Strauch oft auch als «Verpiss-dich-Pflanze» erhältlich, da seine ätherischen Öle Stubentiger fernhalten sollen. Der würzige Duft des grünen Gewächses stört Menschen nicht, aber viele Büsis empfinden ihn als unangenehm.

Ein Pflänzchen genügt jedoch nicht, wenn man mit dieser Methode Erfolg haben möchte. Am besten setzt man die Sträucher an verschiedenen Stellen im Garten und – falls bekannt – auch dort, wo die Samtpfoten üblicherweise auf das Grundstück gelangen.

2 Pfefferminze

Der frische Geruch, den Pfefferminze verbreitet, kann Katzen ebenfalls aus Gärten vertreiben. Wer das beliebte Heil- und Würzkraut anpflanzt, sollte sich am besten mehrere Pflanzen zulegen, damit sich die ätherischen Öle gut in der Luft verbreiten.

3 Frisch gemähter Rasen

Den Geruch von geschnittenem Gras empfinden Katzen als unangenehm. Sie meiden solche Gärten und kehren erst nach einer Weile dorthin zurück, wenn die Luft wieder rein genug für ihre feinen Nasen ist. Wer regelmässig den Rasen mäht, schreckt damit auf harmlose Weise Büsis ab.

4 Kaffeesatz

Gibt man Kaffeesatz an verschiedenen Stellen in die Erde, kann dies ebenfalls vor ungewolltem Katzenbesuch im Garten schützen. Den Geruch mögen die Tiere normalerweise nicht. Ein weiterer Vorteil dieses einfachen Mittels ist, dass es ausserdem ein Dünger für Pflanzen ist.

5 Pfeffer

Kostengünstig und effektiv ist auch Pfeffer, wenn man ihn auf Grünflächen und in Beeten verstreut. Die Schärfe stört Katzen beim Schnuppern, was für gewöhnlich beim Setzen von Duftmarken dazugehört.

6 Zwiebeln

Wer sich selbst nicht an dem Geruch stört, kann auch gehackte Zwiebeln im Garten auslegen. Diese riechen so stark, dass sich die meisten Büsis lieber ein anderes Katzenklo suchen. Falls man Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen oder andere Haustiere hat, die nicht so wählerisch sind und die Zwiebelstücke fressen würden, sollte man lieber eine andere Methode wählen.

7 Knoblauch

Knoblauchzehen schrecken die meisten Katzen ab, ihr Duft kann aber auch menschliche Nasen stören. Zudem ist auch hier wichtig, dass keine anderen Haustiere den Garten nutzen, die eventuell den Knoblauch fressen könnten. Tiere wissen oft nicht, was ihnen bekommt und was nicht.

8 Kieselsteine

Da die Samtpfoten eher selten auf Kies ihr Geschäft verrichten, kann es helfen, Kies in Beeten zu verteilen. Die Steine eignen sich nicht gut zum Scharren und sind eher unangenehm beim Laufen, weshalb viele Katzen solche Flächen seltener betreten.

9 Grober Mulch

Auch Rindenmulch ist eine tierfreundliche Lösung, um Katzen fernzuhalten. Dieser hat einen gewissen Eigengeruch und ist beim Betreten eher unbequem für die Stubentiger.

10 Spezialgranulat gegen Katzen

Es gibt sogar spezielles Granulat, oft auch «Katzengranulat» genannt, das einen intensiven Geruch verteilt. Dieses ist im Internet oder im Fachhandel erhältlich. Oft sind darin auch ätherische Öle von Knoblauch enthalten.

Man streut das Granulat einfach auf die Erde in die Beete und soll diese dadurch vor Katzenkot schützen.

11 Elektrischer Bewegungsmelder mit Geräusch

Eine weitere Möglichkeit, Katzen von Grünanlagen fernzuhalten, ist ein als «Katzenschreck» bekanntes Gerät mit Bewegungsmelder, welches man draussen aufstellt. Sobald eine Bewegung registriert wird, stellt sich ein hoher Ton ein, der sogar auf Ultraschall basieren kann. Der Klang hält Büsis fern, kann jedoch auch andere Tiere stören und ist vor allem bei witterungsfesten Varianten in der Anschaffung teurer als die anderen Mittel.

12 Büsis verscheuchen

Sieht man eine Katze in seinem Garten und möchte sie nicht dort haben, kann man sie durch Zischen, einen lauten Pfiff oder Klatschen der Hände vertreiben. Der Lärm überrascht die Tiere, sie suchen in der Regel das Weite. Im Idealfall erinnern sich die Samtpfoten beim nächsten Mal daran und suchen sich andere Grünflächen für ihre Ausflüge.

Häufig liest man auch, dass man Wasser in Richtung der Katzen verspritzen kann, was sie erschrecken soll. Dabei muss man jedoch vorsichtig sein, damit sie nicht tatsächlich nass werden.

