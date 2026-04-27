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Hast du einen besonders grünen Daumen?

Ist dein Zuhause ein Pflanzenparadies? Blick sucht in der Rubrik «Wir sind Blick» Pflanzenflüsterer aus der Community. Melde dich und erzähl uns von dir und deinem grünen Daumen!
Publiziert: vor 18 Minuten
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Du liebst deine Pflanzen und kümmerst dich mit viel Hingabe um sie?
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Blick sucht Pflanzenliebhaber für die Rubrik «Wir sind Blick»
  • Leser sollen ihre Gärten und Pflanzenkollektionen vorstellen
  • Teilnahmeaufruf für nächste Ausgabe gestartet: Melde dich jetzt
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Eva KunzSenior Community Editorin

Grün, grüner, deine Oase! Egal, ob es sich dabei um deinen Garten, deinen Balkon oder deine mit Leidenschaft kuratierte Zimmerpflanzensammlung handelt – eines hast du vielen voraus: deinen besonders grünen Daumen.

Wir sind Blick

In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.

Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich gleich via community@blick.ch!

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Wir wollen dein grünes Paradies sehen. Denn in der nächsten Ausgabe unserer Rubrik «Wir sind Blick» suchen wir nach Leuten aus der Community, die wahre Pflanzenflüsterer sind. Fühlst du dich angesprochen? Dann zögere nicht und melde dich bei uns!

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