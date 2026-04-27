Darum gehts
- Blick sucht Pflanzenliebhaber für die Rubrik «Wir sind Blick»
- Leser sollen ihre Gärten und Pflanzenkollektionen vorstellen
- Teilnahmeaufruf für nächste Ausgabe gestartet: Melde dich jetzt
Grün, grüner, deine Oase! Egal, ob es sich dabei um deinen Garten, deinen Balkon oder deine mit Leidenschaft kuratierte Zimmerpflanzensammlung handelt – eines hast du vielen voraus: deinen besonders grünen Daumen.
In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.
Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich gleich via community@blick.ch!
In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.
Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich gleich via community@blick.ch!
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Wir wollen dein grünes Paradies sehen. Denn in der nächsten Ausgabe unserer Rubrik «Wir sind Blick» suchen wir nach Leuten aus der Community, die wahre Pflanzenflüsterer sind. Fühlst du dich angesprochen? Dann zögere nicht und melde dich bei uns!