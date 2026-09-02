Jetzt ist Zwetschgenzeit. Das stimmt ein wenig wehmütig, weil reife Zwetschgen die Vorboten des Herbstes sind. Doch Zwetschgen sind auch kulinarische Wunderfrüchte. Ob pikant oder süss, Gerichte mit den Früchten als Zutat passen perfekt zu Rotwein.

Wein und Zwetschgen sind zwei, die sich mögen

Wein und Zwetschgen sind zwei, die sich mögen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwetschgenaromen prägen viele Rotweine, wie zum Beispiel Merlot, Blaufränkisch oder Zweigelt

Mit Zwetschgen lassen sich pikante Gerichte zubereiten, die sehr gut zu trockenen Rotweinen passen.

Rotwein-Zwetschgen sind die ideale Zutat für Desserts und harmonieren gut mit süssen Rotweinspezialitäten.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Mit Ricotta gefüllte Speck-Zwetschgen

Ricotta mit Salz und Gewürzen (Muskat, schwarzer Pfeffer und etwas Zimt) cremig rühren. Zwetschgen entsteinen, mit der Ricottamischung füllen. Die gefüllten Früchte mit je einer Scheibe Speck eng umwickeln. Eventuell den Speck mit einem Zahnstocher fixieren. Butter in der Pfanne schmelzen und die Zwetschgen vorsichtig anbraten. Danach bei 200 Grad im Ofen noch zehn Minuten backen. Zu der würzig-cremig-fruchtigen Vorspeise passen Rotweine wie Zweigelt oder fruchtbetonter Pinot noir sehr gut.

Pikanter Zwetschgendatschi

Der Zwetschgendatschi gehört zu den bayerischen Nationalgerichten. In der Regel ist der Datschi süss. Doch mit ungesüsstem Hefeteig, Speck und frischen Kräutern lässt sich im Handumdrehen eine pikante Variante zubereiten.

Hefeteig für ein rechteckiges Backblech zubereiten. Eine Stunde gehen lassen. 750 Gramm Zwetschgen entsteinen, halbieren und die Zwetschgenhälften mit einer Scheibe Bratspeck umwickeln. Blech einfetten, Hefeteig auswallen, darauflegen und mit einer Mischung aus Semmelbröseln und feingehackten Kräutern (Thymian und Rosmarin) reichlich bestreuen. Speckzwetschgen daraufsetzen. Grobgehackte Salzmandeln darüberstreuen und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze im Ofen rund 40 Minuten backen. Dazu schmeckt Tessiner Merlot oder Blaufränkisch aus Österreich.

Rotwein-Zwetschgen

Rotwein-Zwetschgen begleiten in der kühlen Jahreszeit cremige Desserts oder verfeinern Saucen zu Wildgerichten. Die Zubereitung erstreckt sich über zwei Tage und man muss eine Flasche Rotwein dafür opfern.

1 Kilo Zwetschgen entsteinen und halbieren. Eine Orange sorgfältig schälen – die weisse Haut muss weg – und in Stücke schneiden. 120 Gramm Zucker in einer weiten Pfanne karamellisieren und mit einem viertel Liter trockenen Rotwein, zum Beispiel Primitivo, ablöschen und um die Hälfte einkochen lassen.

Nochmals mit einem viertel Liter Rotwein aufgiessen und die Zwetschgenhälften dazugeben. 20 Minuten köcheln lassen. Anschliessend Orangenstücke, zwei Zimtstangen und drei Gewürznelken dazugeben. Zwetschgen abdecken und am besten über Nacht auskühlen lassen.

Am nächsten Tag die Zwetschgen nochmals aufkochen, den letzten viertel Liter Rotwein dazugeben, Zimt, Gewürznelken und Orangenstücke entfernen und nochmals mindestens 15 Minuten einkochen, bis die Sauce sämig ist. Zwetschgen in heiss ausgewaschene 750-ml-Vorratsgläser füllen, mit der Sauce bedecken und sofort verschliessen.

Rotwein-Zwetschgen kühl lagern und zu Vanilleglace, Panna cotta oder Kaiserschmarrn servieren. Dazu schmecken süsse Rotweine: Recioto della Valpolicella, Portweine oder Maury aus dem Languedoc.