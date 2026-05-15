Sie widersetzen sich dem Zeitgeist, die kräftigen Süssen aus dem Roussillon. Die Weine werden gekühlt zum Aperitif, zum Dessert oder einfach zwischendurch getrunken und schmecken auch im Sommer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Südfrankreich gibt es nicht nur Rosé und kräftige Rotweine

Muscat de Rivesaltes und Banyuls werden mit der «Mutage»-Technik seit dem Mittelalter gekeltert

Oxidativ ausgebauter Banyuls passt perfekt zu reifem Bergkäse und Sbrinz

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Der Zeitgeist treibt die Weinwelt um. Es werden leichtere Weine gewünscht. Und so versuchen auch Winzer, in deren Regionen das schon wegen des Klimas schwierig ist, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Das führt zur absurden Situation, dass von Südfrankreich bis Sizilien Weissweine im gleichen Stil gekeltert werden und die Vielfalt nur noch auf dem Etikett, aber nicht mehr am Gaumen besteht.

Klassiker kommen nie aus der Mode

Zum Glück werden — Trends hin oder her — Traditionen gepflegt und wertgeschätzt. Wer dieses Jahr im Sommer Richtung Perpignan an die westliche Mittelmeerküste Frankreichs reist, kann dort weisse und rote Süssweinspezialitäten geniessen, die keiner Modeströmung unterliegen.

Muscat de Rivesaltes wird aus kleinbeerigen Muskateller-Sorten in der Appellation Rivesaltes gekeltert. Sonne und Wind ermöglichen eine späte Ernte der besonders süssen und aromatischen Trauben.

Süss bleiben die Weine, weil die Gärung mit Branntwein unterbrochen wird. «Mutage» (von muter = stumm machen) heisst diese Technik, die in der Region seit dem Mittelalter angewandt wird. Vins Doux Naturels haben 15 bis 22 Volumenprozent Alkohol und 70 bis 110 Gramm Restzucker pro Liter.

Aperitif zum Löffeln

Der weisse Muscat de Rivesaltes wird jung abgefüllt und ist unter anderem Zutat für einen beliebten Apéro-Klassiker: Charentais-Melonen werden halbiert, entkernt und mit gut gekühltem Muscat gefüllt. Dann wird das Ganze ausgelöffelt. Wem das zu kompliziert ist, der geniesst den süssen Muscat zu geschälten, gerösteten und gesalzenen Mandeln.

Aus der Appellation Banyuls werden rote Vins Doux Naturels hauptsächlich aus der Sorte Grenache gekeltert. Auch hier wird die Gärung gestoppt. Die fruchtigen Banyuls Rimage duften nach dunklen Beeren, Kirschen, frischen Feigen und Zwetschgen. Auch wenn es Rotwein ist: Banyuls in dieser Qualität wird gekühlt serviert und passt zu Käse und Nüssen.

Banyuls zu reifem Bergkäse

Wird Banyuls unter Einwirkung von Sauerstoff ausgebaut, ist die Aromatik komplexer: Die Noten von Trockenfrüchten, Mokka, Schokolade, Tabak und Gewürze entstehen durch eine lange Reifezeit, teils in Fuderfässern, gebrauchten Cognac- oder Whiskyfässern, in Barriques und zusätzlich in «Bonbonnes» (Glasballons) unter freiem Himmel.

Banyuls dieser Qualität können bis zu 50 Jahre auf der Flasche reifen. Sie passen nicht nur zu dunkler Schokolade und Nüssen. Reifer Bergkäse, Sbrinz aber auch frischer Ziegenkäse schaffen einen schönen Kontrast zu Süsse und Würze.



