Viele Feriendestinationen sind auch spannende Weinregionen. Zypern zum Beispiel. Im Troodos-Gebirge sind die Landschaften wild, die Rebberge spektakulär, die Luft kühler als am Meer und die Tavernen herrlich urig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zypern: 6000 Jahre alte Weinkultur mit einzigartigen autochthonen Rebsorten

Viele Rebparzellen sind sehr alt und liegen teils auf 1500 Meter über Meer

Vor zwanzig Jahren wurde per Zufall eine alte Sorte neu entdeckt

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Zyprioten sind zu Recht auf vieles stolz. Und vieles davon kennen wir: die Strände, die Gastfreundschaft und den quietschenden Halloumi-Käse, der auf keinem Salat fehlen darf. Und der berühmte Aphrodite-Felsen an der Südwestküste ist für Romantiker ein Muss, denn hier soll die Göttin der Liebe dem Meer entstiegen sein.

Dass Zypern auch eine der spannendsten Weininseln Europas ist, wissen die wenigsten. Wird das Sünnele an Strand und Pool mit der Zeit fad, schafft ein Ausflug in die Reblandschaft des Troodos-Gebirges Abwechslung. Dafür braucht es ein Auto und keine Scheu vor dem Linksverkehr.

Uralte Weinkultur

Seit 6000 Jahren wird auf der Insel Wein angebaut und auch heute hat Zypern eine Besonderheit: Die Insel ist reblausfrei. Darum konnten die uralten Sorten erhalten werden und werden noch heute wurzelecht gepflanzt.

Internationale Sorten wie Merlot, Chardonnay oder Sauvignon blanc sind eine willkommene Ergänzung, doch im Rampenlicht stehen die über 25 einheimischen Sorten, wie Xynisteri (weiss), Mavro und Maratheftiko (beides rot).

Fünfzehn Insel-Rebsorten

Vor rund zwanzig Jahren kam eine neue, alte Rebe dazu. Weinbauer Akis Zambartas (†) entdeckte eine ihm unbekannte rote Sorte in einer Parzelle mit alten Rebstöcken. Akis investierte viel Zeit, vermehrte die Sorte via Stecklinge und gab ihr den Namen Yiannoudi, nach Yannis, dem Besitzer der Parzelle.

Heute gehört Yiannoudi offiziell zu den autochthonen Rebsorten Zyperns. Obwohl die Weine noch rar sind, gilt die Sorte als Hoffnungsträger für die zypriotischen Winzer. Yiannoudi ist körperreich und dennoch elegant, kann lang auf der Flasche reifen, duftet nach Pflaumen, Kirschen und Kräutern, und hat eine feine Würze, die an Lorbeer und Pfeffer erinnert.

Xynisteri, das Höhenwunder

Auch die berühmteste weisse Sorte Zyperns fühlt sich in den Höhenlagen des Troodosgebirges wohl. Die Rebparzellen liegen in der wilden Landschaft bis auf einer Höhe von 1500 Meter.

Viel Sonne ist hier garantiert, aber die merklich kühlere Luft verlängert die Reifephase der Trauben und erhält die saftige Säure, die das zarte Zitrusaroma der Weine so richtig zum Strahlen bringt. Xynisteri ist eine Wucht zu Meeresfrüchten oder zu Halloumi, passt aber auch zu Spezialitäten vom Grill, die mit Zitrone und Bergkräutern gewürzt sind.