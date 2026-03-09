Mit Seattle verbindet man Tom Hanks und Meg Ryan, Grunge, «Grey's Anatomy» und die Kaffeekette mit dem Nixen-Logo. Ein Geheimtipp sind die Weine, die östlich von Seattle in atemberaubenden Landschaften entstehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Washington State produziert auf 20'000 Hektar Wein

Im Hinterland von Seattle keltern 1000 Betriebe Wein aus über 80 Rebsorten

Nach Cabernet Sauvignon sind Chardonnay und Riesling die wichtigsten Sorten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Lavafluten der Vulkane und die regelmässigen Wasserfluten aus dem Gletschersee Missoula vor über 10'000 Jahren prägten die Geologie im Osten des Washington State. Die Vulkane sorgten für Basalt im Untergrund des Columbia Valley, die regelmässigen Flutereignisse brachten Sedimentböden in die Täler, und Wind verfrachtete fruchtbaren Löss in die Region.

Die Weinregionen liegen im Regenschatten der Cascade Mountains, die sich wie ein Riegel zwischen den Pazifik und die Weingebiete östlich von Seattle schieben. Das Klima ist darum trocken, und die Rebberge werden mit Wasser aus dem Columbia River versorgt.

Junge Weinregion

Mit einer Rebfläche von etwas über 20'000 Hektar ist Washington nach Kalifornien der zweitgrösste weinproduzierenden Gliedstaat der USA. Washingtons Weingeschichte ist jung. 1825 wurden zwar die ersten Reben gepflanzt, aber erst die Beharrlichkeit des Walter J. Clore (1911–2003) hat den professionellen Weinbau möglich gemacht.

«Während Walter J. Clore die Weisheit und Weitsicht besass, Washington, insbesondere das Columbia Valley, als eine der besten Weinbauregionen der Welt zu sehen, hielten das andere für unmöglich», ehrt eine Inschrift am Walter Clore Wine and Culinary Center im Städtchen Prosser am Yakima River den Pionier.

Der 46. Breitengrad

Walter J. Clore wirkte in den 1940ern nach Ende der Prohibition in den USA. Es sollte noch 30 Jahre dauern, bis zehn Weingüter im Columbia Valley etabliert waren. 1983 wurde die erste AVA (American Viticultural Area) gegründet: Yakima Valley.

1984 kam die AVA Columbia Valley dazu. Sie deckt die gesamte Weinregion in Washington ab. In sie eingebettet sind 20 kleinere AVAs, die durch Böden und Mikroklimata einzigartig sind. Die Rebflächen in Washington State liegen rund um den 46. Breitengrad, also auf gleicher Höhe wie das Wallis und das nördliche Rhonetal. Im Sommer scheint hier die Sonne 17 Stunden pro Tag und es ist wärmer als in Bordeaux.

1000 Weingüter und über 80 Rebsorten

Die Weinszene in Washington State ist geprägt von kleinen Gütern. 2025 waren 1000 Weingüter gemeldet. Ein rasanter Anstieg gegenüber 1981, als gerade einmal 19 Weinbaubetriebe am Start waren. Vielfalt prägt die Weine. Weil es in den AVAs keine Vorschriften für Rebsorten gibt, werden über 80 Varietäten angebaut. Zu den Top 5 zählen Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Syrah und Merlot.