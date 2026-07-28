Sie ist die kleinste der zwanzig italienischen Weinregionen Italiens. Und die Eigenwilligste. Auf engem Raum kultivieren rund 60 Anbieter Sorten, die man ausserhalb des Tales kaum kennt. Ihre Weine sind so gut, dass sie diese lieber selber trinken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Das Aostatal ist die kleinste Weinregion Italiens

Auf einer Länge von 80 Kilometern reiht sich Spezialität an Spezialität

Die meisten Weine werden vor Ort gertrunken

Stefan Keller Redaktor Wein

In der autonomen Region Aostatal sind die Ortstafeln zweisprachig: italienisch und französisch. Das Alpental südlich des Grossen St. Bernhards gehörte während Jahrhunderten zum Hause Savoyen.

Seit 1861 ist das Gebiet Teil Italiens. Allein an den Namen der Rebsorten lässt sich die Geschichte ablesen: Sie heissen Gamay, Petit Rouge oder Prié blanc.

Schatzkammer rarer Sorten

505 Hektaren Reben werden im Aostatal bewirtschaftet, das ist nicht mehr als eine Kirsche auf der Hochzeitstorte, setzt man die Fläche in Relation zur gesamten Rebfläche Italiens, die rund 650'000 Hektaren umfasst. Die Region Aosta trägt dazu also nur 0,08 Prozent bei.

In der Anbaustatistik namentlich erwähnt sind 41 Sorten; 15 davon werden auf mehr als 10 Hektaren kultiviert, darunter die roten Petit Rouge, Nebbiolo und Fumin und die weissen Petite Arvine, Prié blanc und Moscato bianco.

Von Schaumwein bis Nebbiolo

Die alteingesessene Sorte Prié blanc wird ganz im Norden angebaut, unweit des Skiorts Courmayeur, der am Fusse des Mont Blanc liegt. Die Trauben wachsen bis zu einer Höhe von 1200 Metern und werden zu einem flaschenvergorenen Schaumwein ausgebaut.

Weiter talwärts entsteht der Enfer d’Arvier, der wie der Torrette, eine andere Rotweinspezialität, aus mindestens 85 Prozent Petit Rouge und maximal 15 Prozent anderer einheimischer roter Rebsorten bestehen muss. Die meisten Weine aus dem Aostatal werden allerdings sortenrein ausgebaut und kommen mit dem Sortennamen in den Verkauf.

Am Ausgang des Tals, in Chambave, reift auf 500 Höhenmeter der trocken ausgebaute Chambave Muscat. An der Grenze zum Piemont liegt die Gemeinde Donnas, sie ist für ihren Nebbiolo-Anbau bekannt, lokal nennt man die Sorte Picotendro oder Picotèner, die Reben werden im Pergelsystem erzogen, sie liegen auf 350 Höhenmetern.



Auf einer Wegstrecke von knapp 80 Kilometern findet man raffinierten Schaumwein und frische Weiss- und Rotweine, so eigenständig und eigenwillig wie Land und Leute.