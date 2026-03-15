Ihre Heimat sind die Rebberge des Valpolicella. Ihre Sehnsucht nach dem Süden liess sie in Manduria Fuss fassen. So keltert Camilla Rossi Chauvenet in Venetien Amarone und in Apulien Primitivo. Und sie macht sich Gedanken über den Wein der Zukunft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mächtige Rotweine tun sich im Markt zunehmend schwer

Winzerinnen wie Camilla Rossi Chauvenet intervenieren im Rebberg und Keller

Sie versuchen, Amarone und Primitivo schlanker zu keltern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Stefan Keller Redaktor Wein

«Unsere Essgewohnheiten haben sich verändert. Viele meiner Freunde ernähren sich vegan oder vegetarisch, und nur wenige kaufen Wildbret und nehmen sich fürs Kochen stundenlang Zeit, aber gerade für solches sind Weine wie Amarone geschaffen», sagt Camilla Rossi Chauvenet.



Amarone und Primitivo werden oft als «vini importanti, vini richi, vini profondi» gesehen, als Gewächse von grosser Struktur und hoher Konzentration also. Die Winzerin beobachtet aber, dass vermehrt Weine gefragt sind, die sie als zeitgemäss bezeichnet, und sie meint damit: frisch, elegant, knackig, im Ausdruck vertikal und nicht horizontal.

Wein vom Sockel holen

Gewissheiten, die bis anhin als sakrosankt galten, sollten aus den Angeln gehoben werden. «Wir müssen versuchen, die Jungen wieder näher ans uns heranzuholen, Wein soll einfacher, demokratischer werden, er muss vom Sockel geholt werden.»

Aber wie modelt man aus Monumentalem, Horizontalem Vertikales? Gibt’s auch in der Önologie Schlankheitspillen? «Weglassen, was es nicht braucht, so wenig als möglich intervenieren», sind Teil ihres Rezepts. Wesentlich ist auch eine Rebenarbeit mit dem Ziel, reife Säure statt reichlich Zucker zu erhalten sowie ein früher Erntezeitpunkt, ohne dadurch Unreifes zu ernten.

Da Camilla Rossi Chauvenet nur Trauben aus ihren eigenen Weingärten verarbeitet, im Valpolicella vom Weingut Massimago, in Manduria von der Masseria Cuturi 1881, liegt vieles in ihren Händen.





