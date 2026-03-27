Wenn Ostern nach frischem Zopf, ersten Sonnenstrahlen und guter Gesellschaft duftet, dürfen die passenden Weine nicht fehlen. Zwischen feiner Perlage, eleganter Frische und zartem Rosé entfaltet sich ein Brunch, der den Frühling genussvoll willkommen heisst.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Ostern ist der Inbegriff des Neubeginns – die Natur erwacht, die Tage werden heller, und auch im Glas wird es leichter. Schaumweine bringen festliche Leichtigkeit, Weissweine sorgen für Frische und Klarheit, während ein feiner Rosé die Brücke zwischen beidem schlägt. Gerade zum ausgedehnten Osterbrunch dürfen Weine verspielt, elegant und zur Feier des Tages gerne auch mal etwas kostspieliger sein. Man gönnt sich ja sonst nichts!

Der Cremige Graubünden AOC Chardonnay Fläscher C.Hermann, für 46.50 Franken Aus der Bündner Herrschaft stammend, verkörpert dieser Chardonnay die alpine Eleganz der Schweiz. Die kühlen Nächte und kalkreichen Böden rund um Fläsch sorgen für eine langsame Reifung der Trauben und verleihen dem Wein seine charakteristische Frische und Präzision. Der Ausbau erfolgt mit Fingerspitzengefühl, sodass Holz und Frucht in perfekter Balance stehen. In der Nase zeigt der Wein eine vielschichtige Aromatik mit Zitrusfrüchten, reifem Apfel und einem Hauch von weissem Pfirsich, unterlegt von dezenten Röstaromen. Am Gaumen wirkt er straff und gleichzeitig geschmeidig, mit feiner Mineralität und gut integrierter Säure, die ihm Länge und Eleganz verleiht. Harmoniert hervorragend zu Eierspeisen mit Lachs, Spargelgerichten oder einer herzhaften Quiche Lorraine. Auch zu «Eggs Benedict» entfaltet er seine Stärken und begleitet die Cremigkeit der Sauce Hollandaise mit bemerkenswerter Frische. Graubünden AOC Chardonnay Fläscher C.Hermann, für 46.50 Franken Aus der Bündner Herrschaft stammend, verkörpert dieser Chardonnay die alpine Eleganz der Schweiz. Die kühlen Nächte und kalkreichen Böden rund um Fläsch sorgen für eine langsame Reifung der Trauben und verleihen dem Wein seine charakteristische Frische und Präzision. Der Ausbau erfolgt mit Fingerspitzengefühl, sodass Holz und Frucht in perfekter Balance stehen. In der Nase zeigt der Wein eine vielschichtige Aromatik mit Zitrusfrüchten, reifem Apfel und einem Hauch von weissem Pfirsich, unterlegt von dezenten Röstaromen. Am Gaumen wirkt er straff und gleichzeitig geschmeidig, mit feiner Mineralität und gut integrierter Säure, die ihm Länge und Eleganz verleiht. Harmoniert hervorragend zu Eierspeisen mit Lachs, Spargelgerichten oder einer herzhaften Quiche Lorraine. Auch zu «Eggs Benedict» entfaltet er seine Stärken und begleitet die Cremigkeit der Sauce Hollandaise mit bemerkenswerter Frische. Jetzt bestellen

Der Salzige Valais AOC Paien Reserve Histoire d'Enfer, für 47.95 Franken Heida gehört zu meinen absoluten Lieblings-Rebsorten. In dieser Réserve aus alten Reben zeigt sie ihr ganzes Potenzial. Die steilen Lagen hoch über der Rhône, geprägt von intensiver Sonneneinstrahlung und kargen Böden, verleihen dem Wein Konzentration und Ausdruck. In der Nase überzeugt der Tropfen mit intensiven Aromen von Grapefruit, Limette und Rhabarber, begleitet von floralen Nuancen und einer feinen, salzigen Note. Am Gaumen wirkt er kraftvoll und gleichzeitig präzise, mit lebendiger Säure und einer markanten Mineralität, die in einem leicht salzigen, sehr charakteristischen Finale mündet. Passt wunderbar zu Meeresfrüchten, insbesondere zu Crevetten oder Jakobsmuscheln, harmoniert aber auch hervorragend mit pochierten Eiern, Spargel oder Ziegenkäse. Ein Wein, der dem Osterbrunch eine elegante, fast schon kulinarische Tiefe verleiht. Valais AOC Paien Reserve Histoire d'Enfer, für 47.95 Franken Heida gehört zu meinen absoluten Lieblings-Rebsorten. In dieser Réserve aus alten Reben zeigt sie ihr ganzes Potenzial. Die steilen Lagen hoch über der Rhône, geprägt von intensiver Sonneneinstrahlung und kargen Böden, verleihen dem Wein Konzentration und Ausdruck. In der Nase überzeugt der Tropfen mit intensiven Aromen von Grapefruit, Limette und Rhabarber, begleitet von floralen Nuancen und einer feinen, salzigen Note. Am Gaumen wirkt er kraftvoll und gleichzeitig präzise, mit lebendiger Säure und einer markanten Mineralität, die in einem leicht salzigen, sehr charakteristischen Finale mündet. Passt wunderbar zu Meeresfrüchten, insbesondere zu Crevetten oder Jakobsmuscheln, harmoniert aber auch hervorragend mit pochierten Eiern, Spargel oder Ziegenkäse. Ein Wein, der dem Osterbrunch eine elegante, fast schon kulinarische Tiefe verleiht. Jetzt bestellen

Der Adrette Chablis AOC Premier Cru Les Vaillons A. Bichot, für 34.50 Franken Ein klassischer Premier Cru aus dem Burgund, der eindrücklich zeigt, wie stark Terroir einen Chardonnay prägen kann. Die kalkhaltigen Böden von Chablis verleihen dem Wein seine unverwechselbare, kühle Mineralität, während der sorgfältige Ausbau seine Eleganz unterstreicht. In der Nase überzeugt der Wein mit Zitrusnoten, grünem Apfel und feinen Anklängen von weisser Blüte sowie einem Hauch von Feuerstein. Am Gaumen zeigt er sich straff, präzise und elegant, mit lebendiger Säure und einer salzigen Mineralität, die ihm Länge und Tiefe verleiht. Himmlisch zu Austern, Räucherlachs oder einem klassischen Omelett mit frischen Kräutern. Auch zu feinen Fischgerichten oder einem leichten Spargelsalat entfaltet er seine ganze Klasse und bringt eine noble Frische ins Glas. Chablis AOC Premier Cru Les Vaillons A. Bichot, für 34.50 Franken Ein klassischer Premier Cru aus dem Burgund, der eindrücklich zeigt, wie stark Terroir einen Chardonnay prägen kann. Die kalkhaltigen Böden von Chablis verleihen dem Wein seine unverwechselbare, kühle Mineralität, während der sorgfältige Ausbau seine Eleganz unterstreicht. In der Nase überzeugt der Wein mit Zitrusnoten, grünem Apfel und feinen Anklängen von weisser Blüte sowie einem Hauch von Feuerstein. Am Gaumen zeigt er sich straff, präzise und elegant, mit lebendiger Säure und einer salzigen Mineralität, die ihm Länge und Tiefe verleiht. Himmlisch zu Austern, Räucherlachs oder einem klassischen Omelett mit frischen Kräutern. Auch zu feinen Fischgerichten oder einem leichten Spargelsalat entfaltet er seine ganze Klasse und bringt eine noble Frische ins Glas. Jetzt bestellen

Der Klassische Trento DOC Ferrari Brut, für 22.50 Franken Dieser Schaumwein aus dem Trentino gehört zu den grossen Klassikern Italiens. Ausschliesslich aus Chardonnay gekeltert und nach der «Metodo Classico» hergestellt, reift er lange auf der Hefe und entwickelt dadurch eine beeindruckende Finesse und Komplexität. In der Nase zeigt der Wein reifen Apfel, Zitrusfrüchte und feine Hefenoten, begleitet von einem Hauch gerösteter Mandeln. Am Gaumen wirkt er elegant und ausgewogen, mit cremiger Perlage, feiner Struktur und einer lebendigen, aber harmonisch eingebundenen Säure. Ein idealer Begleiter zu süssem Gebäck wie Hefezopf, Brioche oder Croissants, aber auch herzhafte Komponenten wie Prosciutto oder leichte Antipasti. Ein vielseitiger Schaumwein, der dem Osterbrunch eine festliche Note verleiht. Trento DOC Ferrari Brut, für 22.50 Franken Dieser Schaumwein aus dem Trentino gehört zu den grossen Klassikern Italiens. Ausschliesslich aus Chardonnay gekeltert und nach der «Metodo Classico» hergestellt, reift er lange auf der Hefe und entwickelt dadurch eine beeindruckende Finesse und Komplexität. In der Nase zeigt der Wein reifen Apfel, Zitrusfrüchte und feine Hefenoten, begleitet von einem Hauch gerösteter Mandeln. Am Gaumen wirkt er elegant und ausgewogen, mit cremiger Perlage, feiner Struktur und einer lebendigen, aber harmonisch eingebundenen Säure. Ein idealer Begleiter zu süssem Gebäck wie Hefezopf, Brioche oder Croissants, aber auch herzhafte Komponenten wie Prosciutto oder leichte Antipasti. Ein vielseitiger Schaumwein, der dem Osterbrunch eine festliche Note verleiht. Jetzt bestellen

Der Hefige Roger Goulart Organic Reserva Cava Brut, für 16.50 Franken Dieser biologisch zertifizierte Cava aus Katalonien ist ein Paradebeispiel für die klassische spanische Schaumweintradition. Hergestellt nach der «Méthode Traditionnelle» und mit längerer Reifung auf der Hefe, gewinnt er deutlich an Komplexität und Struktur. Die Rebsorten Macabeo, Xarel-lo und Parellada bringen Frische, Körper und feine Aromatik in ein harmonisches Gleichgewicht. In der Nase überzeugt der Wein mit Noten von grünem Apfel, Zitronenschale und einem Hauch von weissen Blüten, ergänzt durch feine Brioche- und Mandelanklänge. Am Gaumen zeigt er sich trocken, lebendig und präzise, mit einer angenehm feinen Perlage und einer erfrischenden Säure, die ihn unglaublich zugänglich macht. Macht zu klassischen Brunch-Gerichten wie Rührei mit frischen Kräutern, Avocado-Toast oder auch zu leicht geräuchertem Lachs eine gute Figur. Roger Goulart Organic Reserva Cava Brut, für 16.50 Franken Dieser biologisch zertifizierte Cava aus Katalonien ist ein Paradebeispiel für die klassische spanische Schaumweintradition. Hergestellt nach der «Méthode Traditionnelle» und mit längerer Reifung auf der Hefe, gewinnt er deutlich an Komplexität und Struktur. Die Rebsorten Macabeo, Xarel-lo und Parellada bringen Frische, Körper und feine Aromatik in ein harmonisches Gleichgewicht. In der Nase überzeugt der Wein mit Noten von grünem Apfel, Zitronenschale und einem Hauch von weissen Blüten, ergänzt durch feine Brioche- und Mandelanklänge. Am Gaumen zeigt er sich trocken, lebendig und präzise, mit einer angenehm feinen Perlage und einer erfrischenden Säure, die ihn unglaublich zugänglich macht. Macht zu klassischen Brunch-Gerichten wie Rührei mit frischen Kräutern, Avocado-Toast oder auch zu leicht geräuchertem Lachs eine gute Figur. Jetzt bestellen

Der Bodenständige Murailles Brut Grand Vin Mousseux H. Badoux, für 22.50 Franken Inspiriert von den berühmten Weinbergterrassen des Lavaux, steht dieser Schaumwein für Waadtländer Leichtigkeit und unkomplizierten Genuss. Er ist weniger komplex als grosse Champagner, überzeugt aber gerade durch seine Frische und Zugänglichkeit. In der Nase zeigt er grüne Apfelfrucht, Zitrusnoten und eine feine florale Aromatik. Am Gaumen präsentiert er sich leicht, lebendig und angenehm frisch, mit einer feinen, unaufdringlichen Perlage, die ihn zum idealen Aperitif macht. Perfekt zu leichten Brunch-Gerichten wie Birchermüesli, frischen Früchten oder Gebäck. Auch als unkomplizierter Einstieg in einen genussvollen Ostermorgen macht er eine hervorragende Figur und sorgt sofort für gute Stimmung am Tisch. Murailles Brut Grand Vin Mousseux H. Badoux, für 22.50 Franken Inspiriert von den berühmten Weinbergterrassen des Lavaux, steht dieser Schaumwein für Waadtländer Leichtigkeit und unkomplizierten Genuss. Er ist weniger komplex als grosse Champagner, überzeugt aber gerade durch seine Frische und Zugänglichkeit. In der Nase zeigt er grüne Apfelfrucht, Zitrusnoten und eine feine florale Aromatik. Am Gaumen präsentiert er sich leicht, lebendig und angenehm frisch, mit einer feinen, unaufdringlichen Perlage, die ihn zum idealen Aperitif macht. Perfekt zu leichten Brunch-Gerichten wie Birchermüesli, frischen Früchten oder Gebäck. Auch als unkomplizierter Einstieg in einen genussvollen Ostermorgen macht er eine hervorragende Figur und sorgt sofort für gute Stimmung am Tisch. Jetzt bestellen

Der Süffige Cuveé Rosé Weingut Kracher Brut, für 26.90 Franken Dieser Rosé-Schaumwein aus Österreich bringt Farbe und Verspieltheit ins Glas und ist ein idealer Begleiter für den Frühlingsbeginn. Die Handschrift des Weinguts zeigt sich in der Balance zwischen Frucht, Frische und Eleganz. In der Nase überzeugt der Wein mit Aromen von Erdbeeren, Himbeeren und einem Hauch von Rosenblüten. Am Gaumen zeigt er sich saftig und frisch, mit feiner Perlage und einer lebendigen Frucht, die ihm Leichtigkeit und Trinkfluss verleiht. Passt hervorragend zu süssen Brunch-Gerichten wie Pancakes mit Beeren oder Croque Monsieur, harmoniert aber ebenso gut mit Lachs oder fruchtigen Salaten. Ein charmanter Allrounder, der den Osterbrunch spielerisch abrundet. Cuveé Rosé Weingut Kracher Brut, für 26.90 Franken Dieser Rosé-Schaumwein aus Österreich bringt Farbe und Verspieltheit ins Glas und ist ein idealer Begleiter für den Frühlingsbeginn. Die Handschrift des Weinguts zeigt sich in der Balance zwischen Frucht, Frische und Eleganz. In der Nase überzeugt der Wein mit Aromen von Erdbeeren, Himbeeren und einem Hauch von Rosenblüten. Am Gaumen zeigt er sich saftig und frisch, mit feiner Perlage und einer lebendigen Frucht, die ihm Leichtigkeit und Trinkfluss verleiht. Passt hervorragend zu süssen Brunch-Gerichten wie Pancakes mit Beeren oder Croque Monsieur, harmoniert aber ebenso gut mit Lachs oder fruchtigen Salaten. Ein charmanter Allrounder, der den Osterbrunch spielerisch abrundet. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.