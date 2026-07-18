Mit dem Schlusspfiff ist die Party am Sonntag vorbei. Aus mit schlaflosen Nächten und Wahnsinnsüberraschungen auf dem Rasen. Aber davor jubeln wir für Messi und sein Team oder für La Furia Roja und trinken auf den künftigen Weltmeister und den Vizeweltmeister 2026.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit ein wenig Vorbereitung machst du das WM-Finale zur perfekten Fussballnacht

Fingerfood und passende Weine gehören zum Private Viewing dazu

Ganz gleich, ob am Sonntag Tango oder Flamenco getanzt wird: Als Digestif gibt es Sherry

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Fussballabende sind nicht nur für die Spieler kräftezehrend. Die mitfiebernden Fans brauchen Snacks und etwas Ansprechendes im Glas. Zwar verweisen Puristen gerne auf die enge Bindung von Fussball, Bier und Chips, aber für ein WM-Finale macht etwas Besonderes aus Küche und Keller mehr Spass.

Es braucht keinen stundenlangen Einsatz in der Küche, um die beiden Mannschaften und das ganze Trallala rundherum kulinarisch und weintechnisch aufzustellen. Eine Halbzeit reicht für die Vorbereitung.

Das MetLife-Stadion

Liegt zwar in New Jersey, aber so nahe an New York braucht es Fast Food vom Feinsten. Bagels müssen her. Belegt werden sie mit Lachs oder Pastrami. Das Grünzeug lassen wir weg. Dazu passt ein cremiger Chardonnay aus Argentinien.

Während man Bagels gut vorbereiten kann, bereiten New York Hotdogs etwas mehr Aufwand. Die Rindswürstchen sollten heiss sein, weil ja noch Sauerkraut, geschmorte, karamellisierte Zwiebeln, Barbecue-Sauce und Senf mit ins Brötchen gepackt werden. Schmeckt perfekt zu kalifornischem Zinfandel, der leicht gekühlt ins Glas kommt.

Experten-Wissen

Die Infos vor dem Match sind für Laien harte Kost, aber sehr informativ. Welcher Spieler kickt in welchem Club? Welcher junge Shooting-Star steht ärgerlicherweise nicht in der Startformation und wie schnell wird Messi auf dem Platz unterwegs sein? Das muss zwischen Küche und Couch diskutiert werden, am besten mit einem Glas Cava in der Hand.

Nationalhymnen und Anstoss

Argentinienfans wechseln zur Weisswein-Spezialität Torrontés. Spanienfans schenken sich ein Glas Verdejo aus Rueda ein.

Zum Anpfiff gibt es Tapas, die schnell vorbereitet sind: Serrano oder Pata Negra Schinken, geröstetes Weissbrot mit geriebenen Tomaten und Knoblauch (pan y tomate), Manchego und Salzmandeln. Damit ist die Versorgung bis zur Halbzeit gewährleistet.

Halbzeit-Show mit Malbec und Garnacha

Schon allein darum lohnt sich das Gucken. Wie lange dauert das Spektakel? Tritt Madonna wirklich auf? Singt sie «La Isla Bonita» oder «Like a Prayer» und wie kann man so schnell eine Bühne samt Technik auf- und wieder abbauen? Jetzt ist Zeit für die Empanadas. Die Teigtaschen kannst du bereits einen Tag vorher zubereiten.

Gefüllt werden sie mit gebratenem Hackfleisch (bitte mit Kreuzkümmel würzen) oder geschmortem Gemüse und Käse. Wichtig: Lass' die Füllung auskühlen, bevor sie auf die Teigrondellen kommt. Fertige Empanadas während zehn Minuten bei 175 Grad aufgebacken. Ein kräftiger Malbec aus Mendoza passt für die Messi-Fraktion, Garnacha für die Fans von Lamine Yamal.

Wer auch immer mit der Trophäe jubelt

Jetzt ist Zeit für ein Gläschen Sherry, und der darf gerne ein bisschen süsser sein, Pedro Ximénez oder Cream Sherry sind eine gute Wahl. Zu deren nussigen Aromen passt ein Stück Túrron. Die spanische Nougat-Spezialität kann gebrochene Fan-Herzen auf jeden Fall wieder kitten.