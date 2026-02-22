Der erste rote Bordeaux, der über die Grenzen der Gironde hinaus bekannt wurde, war ein leichter Rotwein. Nun wird dem Claret neues Leben eingehaucht.

Neuer Wein in alten Schläuchen ist der Bordeaux Claret, der mit dem Jahrgang 2025 auf den Markt kommt

Der hellrote Wein war bereits im Mittelalter ein Exportschlager

Bordeaux erfindet sich neu. Nach dem ersten entalkoholisierten Sauternes zog das renommierte Saint-Émilion Château Franc Mayne nach und launchte rechtzeitig zur Branchenmesse «Wine Paris» Mitte Februar einen Merlot mit nur 0,5 Volumenprozent Alkohol.

Die Trauben stammen aus den Grand-Cru-Lagen des Châteaus und werden wie der Grand Vin zwei Jahre in Barriques ausgebaut, bevor der Alkohol entzogen wird.

Claret für die Generation Z

Und es gibt noch eine Neuerung: Mit dem Jahrgang 2025 wird der erste Bordeaux Claret auf den Markt kommen. Hellrot, mit weniger Alkohol und Tannin soll der Weinstil für die junge Generation der Türöffner in die Bordeaux-Welt sein.

Claret war ab dem 12. Jahrhundert in England der Überbegriff für Rotweine aus Bordeaux. Der Wein mit historischem Hintergrund wird nun Teil der kontrollierten Herkunftsbezeichnung Bordeaux AOC.

Acht Millionen Liter Claret

Während der zunehmenden Herrschaft der englischen Krone über Aquitanien im 12. Jahrhundert wurden beträchtliche Mengen Claret auf die Insel verschifft. Mitte des 14. Jahrhunderts sollen es bis zu acht Millionen Liter gewesen sein. Aus dem französischen Wort «clairet» für «klar» und «hell» wurde die englische Bezeichnung Claret.

Die Bezeichnung Claret für Rotwein aus Bordeaux hielt sich lange. Der Chronist und Lebemann Samuel Pepys schwärmte 1663 in seinem Tagebuch von einem Claret Namens Ho Bryan und meinte damit das berühmte Château Haut-Brion vor den Toren Bordeaux.

Achtung: Claret ist nicht gleich Clairet

Claret wird der sechste Typenwein unter der AOC Bordeaux und hat zumindest sprachlich schon eine starke Konkurrenz: Der Bordeaux Clairet ist dunkler Rosé mit mehr Körper, während Bordeaux Claret definitiv zu den Rotweinen gehört.

Die Idee, prestigeträchtige Rotweine einem jungen Publikum zugänglicher zu machen, griff bereits die Region Piemont auf: Der Langhe Nebbiolo wird im Stahl- oder Betontank ausgebaut.