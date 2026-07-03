Es ist dem Schneeglöggli (Italienisch: bucaneve) zu verdanken, dass das Tessin heute fast 30 Prozent Weisswein produziert. Vor genau vierzig Jahren kam nämlich der allererste Merlot bianco auf den Markt. Sein Name: Bucaneve.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vor vierzig Jahren wurde mit dem Bucaneve der erste Tessiner Merlot bianco gekeltert

Heute macht der weiss abgepresste Merlot 27 Prozent der Tessiner Weinproduktion aus

Der Bucaneve ist im und ausserhalb des Tessins sehr begehrt

Eva Zwahlen Redaktorin Wein

Das Tessin ohne seinen begehrten Merlot bianco? Unvorstellbar! Doch noch vor fünfzig Jahren fand man im Südkanton kaum weisse Weine. Bis heute werden im Tessin vor allem Rotweine angebaut. 88 Prozent (oder 981 Hektar) der insgesamt 1115 Hektar sind mit roten Sorten bestockt, der Löwenanteil (832 Hektar) entfällt auf Merlot.

Doch auch im Tessin trinkt man zum Apéro oder zu Fisch gerne einen Weissen. So kam in den 1980er-Jahren die geniale Idee auf, den roten Merlot in einen Weisswein zu verwandeln. Sprich die roten Merlottrauben so schnell wie möglich zu pressen, damit der Most keinen Kontakt mit den Beerenhäuten hat und seine vornehme Blässe bewahrt.

Ein Geniestreich der Tessiner Weinwirtschaft

Auf die glänzende Idee mit dem Merlot bianco kam die Kellerei Cantine di Giubiasco. 1986 brachte sie ihren ersten weiss abgepressten Merlot auf den Markt. Und taufte ihn Bucaneve. Das weisse Schneeglöckchen inmitten all der Rotweine sorgte schnell für Furore. Und kam bei den Konsumenten so gut an, dass es von zahlreichen anderen Produzenten kopiert wurde.

«Ohne den Merlot bianco ginge es uns wirtschaftlich viel schlechter», geben viele Tessiner Produzenten freimütig zu. Der Merlot bianco entspricht einem Bedürfnis, er gefällt mit frischer Frucht und milder Säure. Und er löst zwei Probleme: Er füllt die Lücke der weitgehend fehlenden Weissweine. Und da er nicht monate- oder jahrelang im Holz ausgebaut werden muss, ist er bereits wenige Monate nach der Ernte bereit für den Verkauf. Dann, wenn die ersten Schneeglöckchen aus der Erde gucken.

Anhaltender Erfolg

Im Jahr 2025 machte der Merlot bianco (auch Bianco di Merlot genannt) stattliche 27 Prozent der Tessiner Weinernte aus. Das entspricht 10'240 Hektolitern Weisswein oder (umgerechnet in 7,5-Dezi-Flaschen) einer Menge von 1'365'333 Flaschen. Mittlerweile gibt es kaum noch einen Tessiner Winzer, der keinen weissen Merlot im Sortiment hat.

Der bekannteste und beliebteste ist und bleibt aber das Original: der Schneeglöggli-Wii! Er wird bei niedrigen Temperaturen im Stahltank ausgebaut, um seine feinen Aromen zu bewahren. Übrigens hat er inzwischen Gesellschaft bekommen: Es gibt den Bucaneve neuerdings auch in einer roten Variante, als Rosé sowie als weissen und roséfarbenen Spumante Brut.