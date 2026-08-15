Die kleinste und lebendigste Gaststube Salzburgs liegt an der Getreidegasse. Sie ist unter Festspielbesuchern und Einheimischen gleichermassen beliebt. Seit über 120 Jahren bieten Sporers ihre Schnäpse und Liköre an und schenken exzellente österreichische Weine aus.

Beim Sporer trifft sich die ganze Welt

Beim Sporer trifft sich die ganze Welt

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sporer in Salzburgs Altstadt ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische wie für Besucher

Die 1903 gegründete Likör- und Punschmanufaktur hat die kleinste Gaststube der Mozartstadt

Michael Sporer serviert auch ausgezeichnete österreichische Weine

Stefan Keller Redaktor Wein

Während viele Traditionsbetriebe in Salzburgs Altstadt internationalen Ketten weichen, behauptet sich die Sporer Likör- und Punschmanufaktur in der Getreidegasse 39 seit mehr als 120 Jahren erfolgreich mit einem klaren Konzept: Eigenproduktion statt Massenartikel.

Gegründet 1903 von Franz Sporer, der zuvor als Mälzer bei der Stieglbrauerei sein Handwerk lernte, wird der Betrieb heute in vierter Generation von Michael Sporer geführt.

Fokussierung aufs Wesentliche

Das Geschäftsmodell hat sich seit der Gründung kaum verändert – und genau darin liegt Sporers Erfolg: hausgemachte Liköre und Punsche, produziert nach Rezepturen, die in der familieneigenen «Sporerschen Bibel» dokumentiert sind und teils bis ins Jahr 1927 zurückreichen.

Produziert wird mittlerweile im Betriebsstandort Maxglan, Verkauf und Verkostung erfolgen weiterhin am historischen Stammsitz. Das Rezeptwissen selbst ist strikt limitiert – nur zwei Personen, Vater und Sohn, verfügen über die vollständigen Formeln. Ein bewusster Verzicht auf Expansion durch Lizenzierung oder Franchising, der das Produkt exklusiv und die Marke glaubwürdig hält.

Likör, Schnaps und Wein

Ergänzt wird das Kernsortiment durch kuratierte internationale Spirituosen – Whisky, Rum, Cognac – sowie ausgewählte Weine, wodurch sich Sporer auch als Fachhändler positioniert.

Ein zusätzliches Standbein: Produktionsführungen für Gruppen ab zehn Personen, ein Format, das Manufakturbesuche zunehmend touristisch nachgefragt macht.

Der eigentliche Erfolgsfaktor bleibt jedoch das Ladengeschäft selbst: ein Ort, an dem Stammkunden, Touristen und Einheimische gleichermassen verkehren.