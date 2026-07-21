Der Spritzer ist österreichisches Kulturgut und zeigt einen unverkrampften Umgang mit Wein. Wein gestreckt mit Soda – so einfach gehts. Diese Sommermischung schmeckt besonders gut im Heurigen und Schanigarten, wo man unter freiem Himmel der Süsse des Nichtstuns frönt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Spritzer oder G'spritzter nennen die Österreicher den Mix von Wasser und Wein

Meist wird dafür Wein aus der Sorte Grüner Veltliner verwendet

Die Mischung ist ein erfrischendes Sommergertränk

Stefan Keller Redaktor Wein

«Man bringe den Spritzwein», forderte Wiens Stadtpräsident 2010 nach erfolgreichen Koalitionsgesprächen zwischen der SPÖ und den Grünen.

Dieser Sager Michael Häuptls ist nur einer von vielen, mit dem er sich bei Links und Rechts viel Sympathie geholt hat.

Grüner Veltliner ist erste Wahl

Ein leichter österreichischer Qualitätswein ist die ideale Wahl, wenn es heissen soll: «Mein G’spritzter ist net deppat!»

Welche Sorte verwendet wird, variiert nach Lust, Laune und manchmal auch nach Lokalpatriotismus: Während Grüner Veltliner mit seiner würzigen Frische als Allrounder überall zum Einsatz kommt, schwören die Burgenländer auf den knackigen Welschriesling, die Steirer hingegen greifen immer öfter auch zum aromatischen Muskateller.

Wiener und Wienerinnen bevorzugen den Gemischten Satz, ihre Weissweinspezialität, die aus mehreren Sorten besteht.

Das Gesetz mischt sich ein

Diskussionslos gestaltet sich das Mischverhältnis, denn als inoffizielles Nationalgetränk gibts für den G’spritzten in der nationalen Weinbezeichnungsverordnung einen eigenen Paragrafen: Demnach muss ein G’spritzter aus mindestens 50 Prozent Wein und daneben aus höchstens 50 Prozent Soda- oder Mineralwasser bestehen.

Doch wo ein Gesetz ist, gibt es auch eine Ausnahme: Traditionsgemäss begnügt sich der Sommerg’spritzte mit einem Teil Wein und drei Teilen Wasser.