1/6 Gespritzter Weisser oder Schorle: Weisswein und Mineralwasser im Verhältnis eins zu drei ist ein erfrischender Sommerdrink. Foto: Getty Images

Sirup, Kräuter und Beeren verfeinern den Geschmack

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Temperaturen steigen. An Hitzeabenden muss darum Leichtes ins Weinglas. Der Mix aus Wein und Mineralwasser erfrischt und ist die Basis für den klassischen gespritzten Weisswein und raffinierte Schorle-Variationen.

Weinwahl

Weisswein passt immer. Aber Säure muss er haben. Verzichte auf schmelzige Chardonnays aus dem Barrique und greife lieber zu Sauvignon blanc, Müller-Thurgau, Riesling oder Verdejo aus dem spanischen Gebiet Rueda. Leichte Rotweine machen nicht nur am Gaumen Spass, sondern auch optisch etwas her. Achte beim Kauf auf den Alkoholgehalt. Der sollte nicht über 13 Volumenprozent liegen. Auch hier passt Holzfassausbau nicht. Ideal ist Dôle aus dem Wallis oder Pinot noir aus der Deutschschweiz.

Wasserwahl

Lieber keine Schorle als eine lasche Schorle. Abgestandenes Mineral geht gar nicht. Die Flasche muss frisch geöffnet sein und wie der Wein eiskalt aus dem Kühlschrank kommen. Je höher der Kohlensäuregehalt, desto besser zischt es. Steht «Medium» auf dem Etikett, lass' die Finger davon. Mit der Kategorie «Classic» bis du gut bedient. Hat das Mineral einen höheren Calcium-Gehalt ist es griffiger am Gaumen und deine Weinschorle erfrischt noch mehr.

Das Mischverhältnis

In Österreich ist das Mischverhältnis gesetzlich geregelt: 50 Prozent Wein und 50 Prozent Mineralwasser muss es sein, damit das Getränk als G'spritzter abgefüllt in Flaschen oder glasweise in der Gastronomie verkauft werden darf. Der Sommer-G'spritzte kommt mit einem Teil Wein und zwei Teilen Wasser ins Glas. Das ist bei der Hitze ein ideales Verhältnis, um ein Schorle-Koma zu vermeiden.

Würzig-fruchtige Zugaben

Pfefferminze, Melisse und Zitronenverbene sind die idealen Begleitkräuter für deinen G'spritzten. Bereite dich vor und friere das zarte Grünzeug im Eiswürfel mit ein. Das Gleiche kannst du auch mit frischen Beeren machen. Edel sind Eiswürfel aus pürierten Beeren. Streiche das Püree vorher durch ein Sieb, sonst hast du Kerne in der Schorle.

Süsses oder Saures?

Am besten Beides. Zitrone und ein wenig Sirup machen aus deinem gespritzten Weisswein etwas Besonderes. Weniger gut ist es, wenn du anstelle von Mineral süsse Softdrinks verwendest. Ein Lemon-Soda oder ein Citro ist fein, aber in der Schorle bringt es die Balance von Süsse und Säure gehörig durcheinander. Also lieber nur Mineral verwenden und anschliessend zum Beispiel mit Holunderblütensirup vorsichtig abschmecken. Mit etwas Cassis-Sirup wird aus deinem g'spritzten Weisswein eine zartrosa Erfrischung.

Der Service

Weniger geeignet für Schorle sind Tumbler-Gläser, denn vier Deziliter sollte das Glas schon fassen, ohne dabei randvoll zu sein. Wenn du Weingläser verwenden möchtest, dann nehme die mit dem grossen Kelch. Dann sehen auch Zitronenscheibe und Kräuterdeko gut aus.