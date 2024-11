Was für die einen ein Stilbruch ist, bereitet anderen überhaupt keine Probleme. In manchen Ländern gehört die Kombination von Rotwein mit Cola sogar zum Alltag.

Du bist vielleicht gerade noch cool mit Eis im Wein, aber beim Gedanken an Cola im Rebensaft rollst du mit den Augen? Dann geht es dir vermutlich wie den meisten Weinliebhaberinnen und Weinliebhabern hierzulande. Aber halt mal, in einigen Ecken der Welt ist diese schräge Kombi längst salonfähig.

In Spanien hat der Calimocho das Zepter übernommen – die provokative Mischung aus Rotwein und Cola, die schon über ein Jahrhundert besteht. Im spritzigen Drink kommen Cola und Rotwein in gleichen Mengen zum Einsatz. Mit ein paar Eiswürfeln und einem Zitronenschnitz erfreut sich Calimocho in Spanien – besonders im Sommer – einer grossen Beliebtheit.

Das in China Rotwein mit Cola gemischt wird, habe ich schon mehrfach selbst erlebt. Auch in Südafrika oder Argentinien ist die gewagte Combo, wenn auch unter verschiedenen Namen, in vielen Restaurants und Bars erhältlich. Während du in Südafrika nach Katemba fragen musst, verstehen Argentinier unter Jugo de Jesus, was du meinst.

Aber jetzt zur grossen Frage: Darf man das? Klar doch! Die Weinwelt ist gross, bunt und vielfältig, und da ist für jeden etwas dabei. Wie stilvoll das ist, darüber kann aber gerne gestritten werden. Persönlich verstehe ich all jene, die Mühe damit haben, Rotwein auf ein einfaches Mixgetränk zu reduzieren. Gerade bei qualitativ hochwertigeren Rotweinen grenzt das Mischen mit Cola gerade zu an Dekadenz.

Am Ende des Tages ist uns allen aber selbst überlassen, in welcher Form Rotwein die grösste Freude bereitet – egal, ob wir Wein pur, mit Eis, Cola oder in einer anderen wilden Mischung geniessen. Die Vielfalt macht die Weinwelt erst so richtig spannend. Sei also mutig, probiere Neues aus und entdecke, was für dich am besten funktioniert.