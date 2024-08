Ernüchterung beim soeben entkorkten Ferienwein? Was genau dahinter steckt, und wie du den Urlaubszauber auch daheim einfangen kannst, erfährst du hier.

1/5 Während der Sommerferien haben Ferienweine Hochkonjunktur.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Hast du dich schon gefragt, warum der ausgezeichnete Ferienwein zu Hause plötzlich seine Magie verliert? Viele Weinfans machen diese Erfahrung, und dafür gibt es gute Gründe. Im Urlaub bist du entspannt, die Sonne blinzelt dir entgegen und unter Umständen umgibt dich eine malerische Landschaft oder eine beeindruckende Stadtkulisse.

All diese Faktoren beeinflussen auch dein Geschmackserlebnis. Ein Glas Wein in einem charmanten italienischen Beach-Restaurant schmeckt eben anders als zu Hause in den eigenen vier Wänden. Der Duft der mediterranen Kräuter, die salzige Meeresbrise, das Summen der Grillen – alle Faktoren verstärken das emotionale Erlebnis beim Weintrinken.

Der Einfluss des lokalen Zaubers

In den Ferien sind wir oftmals glücklicher und offener für neue Erlebnisse. Diese positive Stimmung verstärkt dein Geschmacksempfinden. Zu Hause hingegen, im Alltagstrott, können Stress und Routine die Sinne trüben. Ein Glas Wein schmeckt eben besser, wenn die Seele baumeln kann.

Weine, die in warmen und sonnigen Regionen hervorragend schmecken, können in kälteren Klimazonen langweilig wirken. Die Temperatur beeinflusst nämlich sowohl die Aromen im Wein als auch die Wahrnehmung von Säure und Süsse. Ein kühles Glas Weisswein ist in der Sommerhitze erfrischend, während es im Wohnzimmer oft nicht dieselbe Wirkung entfaltet.

Du möchtest den Zauber des Ferienweins trotzdem zu Hause einfangen? Dann kreiere einfach das passende Ambiente. Entkorke den Wein bei einer entspannten Gartenparty oder einem gemütlichen Abend auf dem Balkon. Erinnere dich an die schönen Ferienmomente und lasse deine Gedanken schweifen. Wenn du Glück hast, wird der Wein etwas von seiner Urlaubsmagie preisgeben.