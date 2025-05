1/10 Die schweizweit gesetzlich verankerten Höchstwerte für Alkohol im Blut gelten auch für Velofahrerinnen und Velofahrer. Foto: Shutterstock

Darum gehts Alkoholgrenze für Velofahrer: 0,5 Promille wie beim Autofahren

Polizei kontrolliert Velofahrer und führt Atemalkoholtests durch

Nicolas Greinacher

Dass man in alkoholisiertem Zustand nicht mehr Autofahren sollte, dürfte jedem klar sein. Die schweizweit gesetzlich verankerten Höchstwerte für Alkohol im Blut gelten aber auch für Velofahrerinnen und Velofahrer. Ab einem Grenzwert von 0,5 Promille drohen dieselben strafrechtlichen Konsequenzen wie beim Auto.

Laut der Unfallversicherung Suva gibt es in der Schweiz jährlich rund 20'000 Velounfälle. Alkoholisierte Velofahrerinnen und Velofahrer verursachten in den letzten fünf Jahren im Schnitt 85 Unfälle pro Jahr mit Schwerverletzten. Alkohol als Unfallursache kam in dieser Betrachtung sogar öfter vor als überhöhte Geschwindigkeit oder Missachtung des Vortritts.

Polizei kontrolliert auch Velofahrer

Eine Nachfrage von Blick bei Polizeistationen in verschiedenen Schweizer Städten hat gezeigt, dass Velofahrerinnen und Velofahrer mit Kontrollen rechnen müssen. Zwischen 2017 und 2021 wurden in der Stadt Zürich im Durchschnitt 89 Personen pro Jahr wegen eines zu hohen Alkoholwerts im Blut angezeigt. Dabei setzen sich die erfassten Zahlen aus Verkehrskontrollen und Unfällen zusammen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat auf Anfrage mitgeteilt, dass in letzter Zeit keine Intensivierung der Kontrolltätigkeit für Velolenkende vorgenommen wurde. Was die Verzeigung von alkoholisierten Velofahrerinnen und Velofahrern betrifft, so wurden in Basel-Stadt in den vergangenen Jahren durchschnittlich rund 120 Personen jährlich verzeigt.

Für die Kantonspolizei Bern bleibt der Langsamverkehr, also beispielsweise das Velofahren, ein verkehrspolizeilicher Schwerpunkt. Atemalkoholtests können so auch bei Velofahrern vorkommen, wobei betont wird, dass die Velolenkenden keineswegs nur in Bezug auf Alkohol kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest werde üblicherweise dann durchgeführt, wenn sich Hinweise auf eine eingeschränkte Fahrfähigkeit ergeben.

Unter Umständen verliert man auch den Auto-Fahrausweis

Bei einem überhöhten Alkoholbefund wird das Velo meistens den Fahrenden überlassen. Diese werden von der Polizei aufgefordert, das Velo zu stossen oder abzustellen und zu einem anderen Zeitpunkt wieder abzuholen. Anschliessend wird die Höhe der Busse von der zuständigen Untersuchungsbehörde festgelegt.

Die kantonalen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsämter haben ausserdem die Möglichkeit, die Fahreignung überprüfen zu lassen und in groben Fällen den Führerausweis für andere Fahrzeugkategorien vorsorglich einzuziehen. Das kann bedeuten, dass man wegen alkoholisiertem Velofahren den Führerschein fürs Auto oder Boot zwischenzeitlich abgeben muss.