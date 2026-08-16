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Schaumwein-Paradies Elsass
Crémant d'Alsace ist eine riesen Erfolgsstory

Innerhalb von 50 Jahren hat sich Crémant d'Alsace zum zweitwichtigsten Schaumwein Frankreichs gemausert und prickelt mit enormer Vielfalt im Glas.
Publiziert: 14:14 Uhr
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Aktualisiert: 15:17 Uhr
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Franck Buecher hat sich ganz dem Crémant d'Alsace verschrieben und zeigt, wie «à la volée» degorgiert wird.
Foto: Ursula Geiger

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Crémant d'Alsace wird im Flaschengärverfahren hergestellt
  • die Schaumweinspezialität ist ein Exportschlager und eine Stütze der Elsässer Weinwirtschaft
  • Pinot blanc ist die wichtigste Sorte für Crémant d'Alsace, während Pinot noir für Rosé Crémant steht
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Ursula GeigerRedaktorin Wein

Crémant ist im Elsass wichtig. Der Schaumwein macht dort aktuell ein Viertel der Weinproduktion aus – Tendenz steigend.

Das Weingebiet zwischen Rhein und Vogesen ist mittlerweile die zweitwichtigste Schaumweinregion Frankreichs. Und Crémant d'Alsace ist nicht nur in der Region selbst beliebt. Ein Drittel der Crémant-Produktion geht in den Export.

Vom Aperitif zum Menübegleiter

552 Betriebe produzieren die Bubbles im Flaschengärverfahren. Sie setzen auf Vielfalt, ausgefeilte Premium-Crémants – und das alles zu einem attraktiven Preis. War Crémant vor 50 Jahren für den Aperitif bestimmt, begleitet er heute ganze Menüs oder setzt Akzente in Kombination mit der asiatischen Küche.

Die Erfolgsstory begann mit Julien Dopff. Der reiste als 17-Jähriger zur Weltausstellung 1900 nach Paris. Ein Erlebnis, das ihn in Champagnerlaune versetzte und grosse Ziele in den Kopf pflanzte: Er wollte Schaumwein im Elsass produzieren.

Visionär und Crémant-Pionier

Das Handwerk lernte er in der Champagne in Épernay, wo er hängenblieb: «Ich komme nur zurück, wenn ich Schaumwein machen darf», soll er seiner Familie in Riquewihr telegrafiert haben.

Und die sagte ja, denn Julien sollte die 1574 gegründete Domaines Dopff-au-Moulin übernehmen. Schnell merkte Julien, dass weder Sylvaner noch Gewürztraminer für die Schaumweinproduktion ideal waren.

Neue Trauben für Schaumwein

Dopff orientierte sich am Vorbild Champagne und pflanzte Sorten der Burgunderfamilie (Chardonnay, Pinot blanc und Pinot noir) sowie Auxerrois.

1972 starb Julien. Vier Jahre später wurde Crémant d'Alsace AOC aus der Taufe gehoben. Was als Nischenprodukt begann, ist heute eine Stütze der Elsässer Weinwirtschaft. 1980 wurden im Elsass 1,5 Millionen Liter Crémant produziert, heute sind es knapp 33,5 Millionen Liter.

Pinot blanc ist die wichtigste Sorte

Crémant d'Alsace gibt es in vielen Varianten. 87 Prozent der Schaumweine sind weiss. 54 Prozent davon kommen als Cuvée aus Pinot blanc und Auxerrois in die Flaschen.

Pinot blanc ist die wichtigste Sorte für Crémant, denn sie sorgt für eine feine Fruchtaromatik (Himbeeren, Nektarinen) und damit für viel Charme.

Immer wichtiger wird Rosé Crémant d'Alsace aus Pinot noir, der einen Anteil von 13 Prozent hat.

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Es sind die Frucht und die zarten Bläschen, die Crémant so beliebt machen. «Wenn du keine Idee hast, welcher Wein zum Essen passt, nimm Crémant», heisst es im Elsass.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise. 

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