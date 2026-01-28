Hängt neben roten Beeren und weissen Blüten aufdringlicher Moschusduft oder eine Knoblauchfahne über dem Glas, kann der Wein nichts dafür. Grund für die Duftverschmutzung bist meistens du selbst oder deine Mitverkoster.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Ich gehe nicht gerne an Verkostungen, bei denen man in grossen Hallen von Winzer zu Winzerin wandert und sich in einer Menschentraube Wein ins Glas giessen lässt. Erstens kann ich mich in Lärm und Gewühl nicht richtig konzentrieren.

Zweitens stresst mich oft die Duftmischung meiner Mitverkoster. Edles Parfüm, Kaffee-Atem oder Zigarettenfinger – sie alle überlagern die subtilen Wein-Aromen im Glas. Wir verraten dir, welche Geruchsfallen du beim Wein-Tasting unbedingt meiden solltest.

1 Edle Düfte

Eine Freundin erzählte mir, wie sie einst an einer Verkostung freundlich darauf hingewiesen wurde, dass ihr bekanntes Parfüm ein ganz famoser Duft, aber an einer professionellen Verkostung unangebracht sei. Seither lässt sie vor Degustationen den Klassiker im Flakon. Dasselbe gilt für Rasierwasser und Eau de Toilette der Herren. Auch Weichspüler und Wäscheduft gehören in dieselbe Kategorie.

2 Qualm

Mit 24 Jahren erlaubte ich mir, einen Herrn zu tadeln, der mit qualmender Zigarre den Verkostungsraum eines renommierten Weingutes in Frankreich betrat. Die darauf folgende Stille war ebenso zum Schneiden wie die Luft, und man wies mich flüsternd darauf hin, dass der Zigarrenraucher einer der wichtigsten Weinkritiker der Region sei. Heute ist Rauchen vor Verkostungen verpönt. Wenn es denn unbedingt sein muss: Bitte danach ein Glas Wasser trinken und die Hände gründlich waschen.

3 Kaffee

Ein Espresso vor dem Degustieren darf gerne sein, sofern er nicht im Verkostungsraum zubereitet wird. Auch hier hilft ein Glas Wasser, den Kaffee-Atem zu neutralisieren. Übrigens schafft es ein Espresso ohne Milch und Zucker, den Gaumen wieder fit zu machen. Es hat den gleichen Effekt wie das Kauen einer Kaffeebohne beim Ausprobieren verschiedener Parfüms.

4 Knoblauch

Wenn eine Verkostung ansteht, ist es für deine Mitverkoster angenehmer, wenn du vorher auf Knoblauch verzichtest. Die schwefligen Ausdünstungen der würzigen Knolle erfolgen nicht nur über deinen Atem, sondern auch über deine Haut. Das Kaschieren mit Parfüm und Kaugummi macht alles nur schlimmer. Besser kaust du einen Zweig Petersilie oder trinkst ein grosses Glas Zitronenwasser.