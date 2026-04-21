Die ersten Spargeln recken ordentlich gebündelt in den Gemüseauslagen ihre Köpfe. Welche Weine du zum Edelgemüse servierst, hängt von der Zubereitungsart ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der König der Gemüse liebt Weisswein und in einem Fall auch leichte Rotweine

Welcher Wein passt, ist von der Zubereitung abhängig

Auch Saucen und Beilagen spielen eine wichtige Rolle War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ursula Geiger Redaktorin Wein

In Wasser gegart, mit zerlassener Butter verfeinert, serviert mit Schinken und Frühkartoffeln. Und dazu ein Glas Silvaner. Die klassische Weinbegleitung zu den weissen Stangen ist immer noch Kult. Doch die Spargelwelt ist vielfältiger geworden. Grüner und violetter Spargel sowie verschiedene Zubereitungsarten sorgen aber für mehr Abwechslung auf dem Teller und im Weinglas. Folgende Tipps pimpen dein Spargelessen ordentlich auf.

Grüner Spargel mit Rohschinken und Haselnuss-Crunch

Hier passen Weissweine mit kräftiger Säure und etwas Restzucker. Riesling erfüllt alle diese Kriterien. Oder ein Vinho Verde aus dem Norden Portugals. Für Eleganz und eine schöne Kombination mit den gerösteten Nüssen sorgt ein reifer Pinot blanc aus Südtirol.

Weisser Spargel mit Sauce Hollandaise

Die Hollandaise ist kein Leichtgewicht. Darum darf auch der Wein ein wenig opulenter sein. Zum Spargelklassiker passen darum kräftige Pinot gris, Chardonnay aus der Barrique oder ein gehaltvoller Chasselas, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Diese Weinauswahl harmoniert auch sehr gut mit einem cremigen Spargelrisotto.

Grüner Spargel vom Grill

Grünspargel und Rotwein ist einen Versuch wert, wenn das Gemüse auf dem Grill gart. Dann darf es ein leichter Roter sein, mit sanften Tanninen und schön integrierter Säure. Walliser Dôle ist eine gute Wahl oder ein Pinot noir ohne Holzausbau aus Deutschschweizer Rebbergen.

Spargelcremesuppe

Suppe und Wein ist eine reizvolle Kombination. Wenn du die Suppe mit frischen Kräutern wie Kerbel und Estragon würzt und dem Ganzen mit Zitronenabrieb den letzten Schliff gibst, dann schmeckt dazu Petite Arvine aus dem Wallis. Sauvignon Blanc aus der Steiermark oder von der Loire passt ebenfalls, wenn die Weine keine grünen und grasigen Aromen haben.

Violetter Spargel

Violetter Spargel hat einen höheren Zuckergehalt als die anderen Sorten. Und man kann ihn roh geniessen. Serviere ihn als Snack mit würzigen Dips oder mit einer nicht zu säurebetonten Vinaigrette als Salat. Schön dazu sind Amigne oder Johannisberg aus dem Wallis. Johannisberg ist die gleiche Sorte wie Silvaner. Womit wir wieder beim eingangs erwähnten Klassiker wären.