Wertvolle Überlebenskünstler
Nahezu 10'000 alte Rebbestände weltweit registriert

Die Organisation «Old Vine Registry» sammelt seit 2023 Informationen über alte Rebstöcke auf der ganzen Welt. Alter, Standort und Sorte werden in einer Datenbank registriert. Das sind die Gründe dafür.
Publiziert: vor 39 Minuten
Im bolivianischen Cinti-Tal wachsen uralte Rebbestände auf bis zu 2300 Meter über Meer. Halt sowie Schutz vor Frost, Hagel und Schädlingen bietet ihnen der Molle-Baum, in den die Rebe hineinwächst.
Foto: zVg / Jardín Oculto Wines Patricio Crooker

Darum gehts

  • alte Rebstöcke sind wertvoll
  • sie können mit Wassermangel und Hitzestress besser umgehen
  • ihr Schnittholz ist gefragt für Propfreben für Neuanlagen
Ursula Geiger

35 Jahre nach dem Pflanzen gilt ein Rebstock als alt und kann in die Datenbank «Old Vine Registry» eingetragen werden – sofern sich jemand darum kümmert. Aktuell sind 9406 Weinberge mit insgesamt 37'300 Hektar aus 42 Ländern registriert.

Die Sisyphusarbeit, die 2023 von der britischen Master of Wine und Weinjournalistin Jancis Robinson initiiert wurde, gelingt dank Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Sie ermutigen die Produzenten, ihre alten Rebbestände im System zu erfassen.

Wertvoller Genpool

Alte Rebstöcke sind wertvoll, weil sie seit Jahrzehnten Stressbedingungen wie Fröste, Hitze, Dürren und Schädlingsbefall überlebten, und darum als besonders widerstandsfähig gelten.

Werden die alten «Superreben» vegetativ vermehrt, kann für Neupflanzungen auf Rebmaterial zurückgegriffen werden, das widerstandsfähiger ist als moderne Klone.

Emotionale Bindung

Alte Rebstöcke berühren. Wer im Rebberg arbeitet, kennt jeden einzelnen der knorrigen Stöcke. Oft tragen sie nur noch wenige Trauben und sind nicht mehr rentabel.

Im Troodos-Gebirge auf Zypern stehen diese alten Parzellen in schwer zugänglichem Gelände. Sie werden von Winzern gepflegt, die oft nur wenig jünger sind als ihre Reben. Wer eine solche Parzelle übernehmen will, wird sorgfältig in deren Pflege eingewiesen und auf Herz und Nieren geprüft.

Wertschöpfung

Alte Rebbestände sind wertvoll, weil sie oft nicht bewässert werden. Reisst man sie aus und bepflanzt die Parzellen neu, braucht es in trockenen Regionen regelmässige Wassergaben, um die Jungpflanzen über die Runden zu bringen.

Ohne permanente Bewässerung der Rebkulturen geht es in manchen Regionen Spaniens, Portugals oder in Übersee beinahe nicht mehr. Das Registrieren soll den Wert der alten Stöcke und deren Weine ins Bewusstsein der Konsumenten rücken.

