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Radeln durch Weinbaugebiete
Österreichs Neusiedler See reizt mit Reben und Wein

Eine Stunde Fahrzeit von Wien aus liegt der Neusiedler See, den sich die Österreicher mit den Ungarn teilen. Kitesurfer suchen hier den Wind, Gourmets die Haubenküchen und Velofahrer die Wege um den See. Die Reben sind allgegenwärtig – und folglich auch die Weine.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Der Neusiedler See ist eines der Anbaugebiete des Burgenlands.
Foto: ÖWM

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Österreichs Weinbaugebiete können auch erradelt werden
  • Besonders reizvoll ist eine Tour um den Neusiedler See im Burgenland
  • In jedem Dorf bieten Winzerinnen und Winzer ihre Weine zur Verkostung an
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Stefan KellerRedaktor Wein

Das Neusiedlersee-DAC-Gebiet erstreckt sich vom Nord- über das Ostufer des Neusiedler Sees und weist eine Rebfläche von rund 6000 Hektar auf.

Es liegt im Herzen der pannonischen Klimazone, die sich durch heisse, trockene Sommer mit moderaten Niederschlägen sowie kalte, schneearme Winter auszeichnet. Rund ein Viertel der Anbaufläche entfällt auf die Rotweinsorte Zweigelt, je knapp zehn Prozent auf Grünen Veltliner und Welschriesling.

Rund um den See rollen

Wer in Neusiedl am See zur Rundfahrt startet – direkt am Bahnhof findet sich der Fahrradverleih Bucsis –, muss zunächst entscheiden, auf welcher Uferseite er die 120 Kilometer lange Seeumrundung beginnen will.

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In jedem Dorf locken Weingüter zu einem Besuch, manche präsentieren sich auch in einem Gemeinschaftshaus, wo man sich zwanglos einen Überblick über die lokale Produktion verschaffen kann.

Die Fahrwege sind gut ausgeschildert und weitgehend frei von Autoverkehr. Steigungen gibt es nur wenige, doch der Gegenwind kann zu sportlicher Höchstleistung antreiben.

Rasten, schlemmen und ruhen

An Einkehrmöglichkeiten herrscht kein Mangel. Besonders reizvoll sind das Gut Purbach, wo Max Stiegl auf hohem Niveau kocht, das urige Gasthaus zur Dankbarkeit in Podersdorf am See sowie der fröhliche Arbeiter in Apetlon mit seiner beeindruckenden Weinkarte. Dort bietet das Resort Velich, zugleich Weingut, eine gediegene Übernachtungsmöglichkeit – am Wochenende ergänzt durch die hauseigene Küche.

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