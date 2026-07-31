Zwischen schroffen Bergen und glitzernden Seen gedeihen einige der spannendsten Weine Europas. Zum Nationalfeiertag feiern wir das Weinland Schweiz und stossen auf Winzerinnen und Winzer an, die mit Handwerk und Leidenschaft charakterstarke Weine von Weltklasse keltern.

Die besten Weine für den 1. August

Die besten Weine für den 1. August

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Die Schweiz mag flächenmässig zu den kleineren Weinländern Europas gehören, doch ihre Vielfalt sucht ihresgleichen. Kaum irgendwo sonst wechseln Klima, Böden und Landschaften auf so engem Raum derart eindrucksvoll. Genau diese Gegensätze prägen den Charakter unserer Weine. Was vor vierzig Jahren vielerorts noch als solide Hausmannskost galt, hat sich zu einer faszinierenden Erfolgsgeschichte entwickelt. Eine neue Generation von Winzerinnen und Winzern setzt kompromisslos auf Qualität, arbeitet naturnah im Rebberg, selektioniert konsequent und keltert mit Fingerspitzengefühl. Das Resultat sind Weine, die heute internationale Auszeichnungen gewinnen und auf den Weinkarten renommierter Restaurants rund um den Globus stehen.

Schweizer Vielfalt zum Durchklicken

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Besonders eindrucksvoll zeigt sich dieser Wandel im Wallis und in Graubünden. Walliser Spezialitäten wie Heida, Petite Arvine, Cornalin oder Syrah gehören längst zur Spitze ihres Fachs, während die Pinot noirs aus der Bündner Herrschaft regelmässig den Vergleich mit den grossen Gewächsen aus dem Burgund nicht zu scheuen brauchen. Doch die Erfolgsgeschichte endet dort längst nicht. Auch das Waadtland, das Tessin, Zürich, Neuenburg oder das Baselbiet bringen charaktervolle Weine hervor, die den unverwechselbaren Ausdruck ihrer Herkunft tragen. Selbst Chasselas, einst oft vorschnell als einfacher Trinkwein belächelt, erlebt eine beeindruckende Renaissance. Mit viel Präzision ausgebaut, entstehen daraus elegante, mineralische Weissweine, die zu den grossen kulinarischen Botschaftern unseres Landes gehören. Begünstigt wird diese Entwicklung auch durch wärmere Vegetationsperioden. Die Trauben reifen heute vielerorts vollständiger aus, entwickeln mehr Aromatik und ermöglichen Jahr für Jahr eine beeindruckende Qualität. Wer heute Schweizer Wein trinkt, entdeckt deshalb weit mehr als ein Getränk. Jede Flasche erzählt ein Stück Heimat.

Wallis

Mit über einem Drittel der gesamten Rebfläche ist das Wallis das Herz des Schweizer Weinbaus. Das trockene Klima, unzählige Sonnenstunden und die steilen Terrassen entlang der Rhone schaffen ideale Voraussetzungen für kraftvolle Rotweine und ausdrucksstarke Spezialitäten. Nirgendwo sonst gedeihen so viele autochthone Rebsorten wie hier. Neben international bekannten Trauben begeistern Heida, Cornalin, Humagne rouge oder Petite Arvine Weinliebhaber weit über die Landesgrenzen hinaus. Wer Walliser Wein trinkt, erlebt Charakter, Tiefe und eine eindrucksvolle Vielfalt, die selbst Kenner immer wieder überrascht.

Der Rassige Valais AOC Que SYRA sera Young Poets, für 14.50 Franken Er begeistert mit Aromen von Brombeeren, schwarzem Pfeffer und Veilchen. Am Gaumen zeigt er sich saftig, würzig und elegant mit feinem Schmelz. Ein idealer Begleiter zu Lammkarree oder würzigem Walliser Trockenfleisch. Valais AOC Que SYRA sera Young Poets, für 14.50 Franken Er begeistert mit Aromen von Brombeeren, schwarzem Pfeffer und Veilchen. Am Gaumen zeigt er sich saftig, würzig und elegant mit feinem Schmelz. Ein idealer Begleiter zu Lammkarree oder würzigem Walliser Trockenfleisch. Jetzt bestellen

Der Anspruchsvolle Valais AOC Heida Les Perlines, für 19.95 Franken Dieser Heida verbindet exotische Frucht, Kräuterwürze und mineralische Frische zu einem charaktervollen Weisswein. Hervorragend zu Raclette, Alpkäse oder einer traditionellen Walliser Cholera. Valais AOC Heida Les Perlines, für 19.95 Franken Dieser Heida verbindet exotische Frucht, Kräuterwürze und mineralische Frische zu einem charaktervollen Weisswein. Hervorragend zu Raclette, Alpkäse oder einer traditionellen Walliser Cholera. Jetzt bestellen

Waadt

Zwischen Genfersee und Jurahängen liegt das grösste zusammenhängende Weissweingebiet der Schweiz. Die spektakulären Rebterrassen des Lavaux gehören nicht ohne Grund zum Unesco Welterbe. Hier dominiert Chasselas, der wie kaum eine andere Rebsorte seine Herkunft widerspiegelt. Je nach Boden zeigt er sich mineralisch, floral oder erstaunlich komplex. Wer glaubt, Chasselas sei lediglich ein unkomplizierter Apérowein, wird im Waadtland eines Besseren belehrt. Präzision, Eleganz und Finesse prägen die grossen Gewächse dieser traditionsreichen Region.

Der Dynamische Aigle Les Murailles Chablais AOC H. Badoux, für 22.50 Franken Der Eidechsliwein überzeugt mit feiner Mineralität, weissen Blüten und Zitrusnoten. Frisch, elegant und wunderbar trinkfreudig. Perfekt zu Eglifilets oder einem klassischen Käsefondue. Aigle Les Murailles Chablais AOC H. Badoux, für 22.50 Franken Der Eidechsliwein überzeugt mit feiner Mineralität, weissen Blüten und Zitrusnoten. Frisch, elegant und wunderbar trinkfreudig. Perfekt zu Eglifilets oder einem klassischen Käsefondue. Jetzt bestellen

Der Dezente Chablais AOC Yvorne Clos de la George, für 23.95 Franken Dieser Tropfen zeigt gelbe Früchte, Lindenblüten und eine präzise salzige Mineralität. Ein charaktervoller Chasselas, der hervorragend zu Felchen oder Waadtländer Saucisson passt. Chablais AOC Yvorne Clos de la George, für 23.95 Franken Dieser Tropfen zeigt gelbe Früchte, Lindenblüten und eine präzise salzige Mineralität. Ein charaktervoller Chasselas, der hervorragend zu Felchen oder Waadtländer Saucisson passt. Jetzt bestellen

Tessin

Südlich des Gotthards weht ein Hauch von Dolce Vita. Das milde Klima und die sonnenverwöhnten Hänge bieten ideale Bedingungen für Merlot, der das Tessin seit über hundert Jahren prägt. Längst entstehen daraus nicht nur kraftvolle Rotweine, sondern auch elegante Weissweine aus weiss gekeltertem Merlot. Das Tessin verbindet mediterrane Wärme mit Schweizer Präzision und schafft Weine voller Charme, Eleganz und Lebensfreude.

Der Dichte Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, für 26.50 Franken Ein wunderbarer Merlot, er duftet nach dunklen Beeren, Cassis und feinen Röstaromen. Kraftvoll, harmonisch und lang im Abgang. Ein Traum zu Brasato, Ossobuco oder gereiftem Alpkäse. Ticino DOC Merlot Riserva Roncaia Vinattieri Ticino, für 26.50 Franken Ein wunderbarer Merlot, er duftet nach dunklen Beeren, Cassis und feinen Röstaromen. Kraftvoll, harmonisch und lang im Abgang. Ein Traum zu Brasato, Ossobuco oder gereiftem Alpkäse. Jetzt bestellen

Der Verspielte Ticino DOC Bianco di Merlot Selezione d'Ottobre Matasci, für 15.50 Franken Der Wein begeistert mit Zitrusfrüchten, Birne und floralen Noten. Frisch, elegant und wunderbar ausgewogen. Ideal zu Risotto, Egli oder Vitello tonnato. Ticino DOC Bianco di Merlot Selezione d'Ottobre Matasci, für 15.50 Franken Der Wein begeistert mit Zitrusfrüchten, Birne und floralen Noten. Frisch, elegant und wunderbar ausgewogen. Ideal zu Risotto, Egli oder Vitello tonnato. Jetzt bestellen

Graubünden

Die Bündner Herrschaft gehört zu den aufregendsten Pinot-noir-Regionen Europas. Das Zusammenspiel aus warmen Föhntagen und kühlen Nächten verleiht den Weinen eine bemerkenswerte Eleganz und Frische. Die Winzer arbeiten mit grosser Präzision und bringen Jahr für Jahr Pinots hervor, die international höchste Anerkennung geniessen. Doch auch die Weissweine aus der Region verdienen weit mehr Aufmerksamkeit.

Der Entspannte Graubünden AOC Wein Einfach Fein Weiss Weingut Von Salis, für 22.50 Franken Die Cuvée aus Pinot noir, Chardonnay und Sauvignon blanc zeigt Aromen von Apfel, Holunderblüten und Zitrusfrüchten. Frisch, lebendig und fein mineralisch. Passt wunderbar zu Bündner Gerstensuppe oder Capuns. Graubünden AOC Wein Einfach Fein Weiss Weingut Von Salis, für 22.50 Franken Die Cuvée aus Pinot noir, Chardonnay und Sauvignon blanc zeigt Aromen von Apfel, Holunderblüten und Zitrusfrüchten. Frisch, lebendig und fein mineralisch. Passt wunderbar zu Bündner Gerstensuppe oder Capuns. Jetzt bestellen

Der Typische Steinböckler Pinot Noir Malans AOC, für 18.95 Franken Wunderbare Nase mit Aromen roter Beeren, Kirschen und feinen Gewürznoten mit seidigen Tanninen und eleganter Struktur. Ein hervorragender Begleiter zu Rehpfeffer oder Bündnerfleisch. Steinböckler Pinot Noir Malans AOC, für 18.95 Franken Wunderbare Nase mit Aromen roter Beeren, Kirschen und feinen Gewürznoten mit seidigen Tanninen und eleganter Struktur. Ein hervorragender Begleiter zu Rehpfeffer oder Bündnerfleisch. Jetzt bestellen

Zürich

Zwischen Stadt, See und Weinbergen überrascht Zürich mit einer bemerkenswert lebendigen Weinszene. Besonders der Räuschling, eine fast ausschliesslich hier beheimatete Rebsorte, erlebt seit einigen Jahren eine verdiente Renaissance. Daneben entstehen elegante Pinot noirs, frische Rosés und ausgezeichnete Schaumweine. Zürich beweist eindrucksvoll, dass Innovation und Tradition wunderbar harmonieren können.

Der Facettenreiche Zürichsee AOC Räuschling Schwarzenbach Weinbau, für 21.95 Franken Der Räuschling überzeugt mit Limette, grünem Apfel und einer animierenden Säure. Ein charaktervoller Weisswein, der perfekt zu Zürcher Fischknusperli oder Felchen aus dem Zürichsee passt. Zürichsee AOC Räuschling Schwarzenbach Weinbau, für 21.95 Franken Der Räuschling überzeugt mit Limette, grünem Apfel und einer animierenden Säure. Ein charaktervoller Weisswein, der perfekt zu Zürcher Fischknusperli oder Felchen aus dem Zürichsee passt. Jetzt bestellen

Der Belebende Schum Rosé Brut, für 19.90 Franken Der überraschende Schaumwein begeistert mit feiner Perlage, roten Beeren und eleganter Frische. Ein prickelnder Genuss als Apéro oder zu einem klassischen Zürcher Geschnetzelten mit Rösti. Schum Rosé Brut, für 19.90 Franken Der überraschende Schaumwein begeistert mit feiner Perlage, roten Beeren und eleganter Frische. Ein prickelnder Genuss als Apéro oder zu einem klassischen Zürcher Geschnetzelten mit Rösti. Jetzt bestellen

Neuenburg

Am Fuss des Juras entstehen Weine von französischer Eleganz und Schweizer Präzision. Das gemässigte Klima rund um den Neuenburgersee sorgt für frische, aromatische Weissweine und ausgesprochen elegante Pinot noirs. Die Region gehört zu den stillen Stars des Schweizer Weinbaus und belohnt alle, die gerne Neues entdecken.

Der Beerige Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, für 27.50 Franken Der Pinot begeistert mit einem Bouquet von Kirschen, Himbeeren und feinen Gewürznoten. Elegant, saftig und harmonisch. Ein perfekter Begleiter zu Coq au Vin oder Kalbfleisch. Neuchâtel AOC Pinot Noir Domaine de Montmollin, für 27.50 Franken Der Pinot begeistert mit einem Bouquet von Kirschen, Himbeeren und feinen Gewürznoten. Elegant, saftig und harmonisch. Ein perfekter Begleiter zu Coq au Vin oder Kalbfleisch. Jetzt bestellen

Basel

Das Baselbiet gehört zu den kleinsten Weinregionen des Landes und wird oft unterschätzt. Dabei entstehen hier bemerkenswert elegante Weine mit viel Persönlichkeit. Die kalkhaltigen Böden und das vergleichsweise kühle Klima verleihen den Weinen Frische, Präzision und Finesse. Wer Baselbieter Weine entdeckt, findet echte Geheimtipps abseits der grossen Namen.

Der Mondäne Basel-Landschaft AOC Pinot Noir La Tour Weingut Jauslin, für 24.95 Franken In der Nase verbinden sich Aromen von roten Johannisbeeren, Kirschen und feiner Kräuterwürze mit einer eleganten Struktur. Hervorragend zu Kalbsbraten oder Baselbieter Speck. Basel-Landschaft AOC Pinot Noir La Tour Weingut Jauslin, für 24.95 Franken In der Nase verbinden sich Aromen von roten Johannisbeeren, Kirschen und feiner Kräuterwürze mit einer eleganten Struktur. Hervorragend zu Kalbsbraten oder Baselbieter Speck. Jetzt bestellen

Der Feine Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling Sylvaner Klushof, für 14.50 Franken Er überzeugt mit Muskatnoten, Zitrusfrüchten und knackiger Frische. Ein unkomplizierter, charmanter Weisswein zu Spargelgerichten oder einer traditionellen Basler Mehlsuppe. Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling Sylvaner Klushof, für 14.50 Franken Er überzeugt mit Muskatnoten, Zitrusfrüchten und knackiger Frische. Ein unkomplizierter, charmanter Weisswein zu Spargelgerichten oder einer traditionellen Basler Mehlsuppe. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.