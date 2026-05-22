Die ersten Sommerapéros schmecken nach Freiheit, salziger Haut und kleinen Tellern zum Teilen. Sechs Weine für lange Abende unter freiem Himmel und für jene Momente, in denen das Leben plötzlich wieder ganz leicht wirkt.

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Der Frühsommer hat seine eigene Sprache. Sie beginnt oft leise. Mit offenen Fenstern, mit dem Duft von Lindenblüten in der Abendluft und mit nackten Armen auf Terrassen, auf denen man eigentlich nur schnell etwas trinken wollte und dann doch bis weit nach Sonnenuntergang sitzen bleibt. Die Tage werden länger, die Gespräche langsamer, und plötzlich reicht ein gut gekühltes Glas Wein, um aus einem gewöhnlichen Mittwoch einen kleinen Ferienabend zu machen. Gerade weil der Sommer nie selbstverständlich ist, fühlen sich diese ersten warmen Nächte so besonders an. Niemand weiss, wie viele uns davon bleiben werden. Vielleicht liegt genau darin ihre Schönheit. Im flüchtigen Moment zwischen dem ersten Schluck Rosé und dem letzten Stück Focaccia. Im Lachen am Nebentisch, im Klang von Eiswürfeln im Glas oder im Gefühl, dass das Leben manchmal gar nicht mehr braucht als gute Freunde, leichte Küche und einen guten Schluck Wein.

Zum Sommerapéro passen Weine, die nicht beschweren. Sie dürfen frisch sein, lebendig und unkompliziert, aber trotzdem Charakter haben. Weine, die Lust auf den nächsten Schluck machen und kleine Gerichte begleiten, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Genau solche Flaschen gehören jetzt auf den Tisch.

Der Salzige Mediterranée IGP Studio by Miraval Rosé, für 14.95 Franken Dieser Rosé bringt die Provence ins Glas, ohne laut werden zu müssen. Er stammt von den sonnenverwöhnten Küstenlandschaften Südfrankreichs und zeigt genau jene salzige Frische, die man mit Ferien am Mittelmeer verbindet. Kein süsslich-pampiger Rosé, sondern einer mit Zug und Präzision. In der Nase zeigen sich rosa Grapefruit, weisser Pfirsich und ein Hauch mediterraner Kräuter. Am Gaumen bleibt der Wein saftig, frisch und wunderbar trocken. Eine feine salzige Note im Finale sorgt dafür, dass sofort Lust auf den nächsten Schluck entsteht. Perfekt passt dazu ein grosser Teller mit Focaccia, Oliven, marinierten Artischocken und hauchdünn geschnittenem Rohschinken. Auch grillierte Crevetten mit Zitronenzeste harmonieren hervorragend mit der Frische dieses Rosés. Mediterranée IGP Studio by Miraval Rosé, für 14.95 Franken Dieser Rosé bringt die Provence ins Glas, ohne laut werden zu müssen. Er stammt von den sonnenverwöhnten Küstenlandschaften Südfrankreichs und zeigt genau jene salzige Frische, die man mit Ferien am Mittelmeer verbindet. Kein süsslich-pampiger Rosé, sondern einer mit Zug und Präzision. In der Nase zeigen sich rosa Grapefruit, weisser Pfirsich und ein Hauch mediterraner Kräuter. Am Gaumen bleibt der Wein saftig, frisch und wunderbar trocken. Eine feine salzige Note im Finale sorgt dafür, dass sofort Lust auf den nächsten Schluck entsteht. Perfekt passt dazu ein grosser Teller mit Focaccia, Oliven, marinierten Artischocken und hauchdünn geschnittenem Rohschinken. Auch grillierte Crevetten mit Zitronenzeste harmonieren hervorragend mit der Frische dieses Rosés. Jetzt bestellen

Der Ausdrucksstarke Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, für 19.95 Franken Griechischer Rosé besitzt oft eine eigene Persönlichkeit, und genau das zeigt dieser Wein eindrücklich. Der reinsortige Merlot wirkt dabei deutlich strukturierter als viele sommerliche Rosés und bringt gleichzeitig jene entspannte Fruchtigkeit mit, die man für einen Apéroabend sucht. In der Nase duften Walderdbeeren, rote Johannisbeeren und etwas Granatapfel. Dazu kommen florale Noten und ein feiner Hauch Gewürze. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich, rund und trotzdem lebendig. Die Frucht bleibt klar und frisch, ohne kitschig süss zu wirken. Eine gute Figur dazu machen grillierte Auberginen mit Feta, kleine Lammspiesschen oder ein lauwarmer Couscoussalat mit Kräutern und Zitrone. Drama PGI Domaine Costa Lazaridi Merlot Rosé, für 19.95 Franken Griechischer Rosé besitzt oft eine eigene Persönlichkeit, und genau das zeigt dieser Wein eindrücklich. Der reinsortige Merlot wirkt dabei deutlich strukturierter als viele sommerliche Rosés und bringt gleichzeitig jene entspannte Fruchtigkeit mit, die man für einen Apéroabend sucht. In der Nase duften Walderdbeeren, rote Johannisbeeren und etwas Granatapfel. Dazu kommen florale Noten und ein feiner Hauch Gewürze. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich, rund und trotzdem lebendig. Die Frucht bleibt klar und frisch, ohne kitschig süss zu wirken. Eine gute Figur dazu machen grillierte Auberginen mit Feta, kleine Lammspiesschen oder ein lauwarmer Couscoussalat mit Kräutern und Zitrone. Jetzt bestellen

Der Florale St. Gallen AOC Balgach Blancuvée, für 22.95 Franken Die Ostschweiz kann Sommerwein, und diese weisse Cuvée aus Balgach beweist es eindrücklich. Die Assemblage verbindet aromatische Frische mit alpiner Präzision und wirkt dabei herrlich unkompliziert. Die Nähe zum Alpenrhein und die kühleren Nächte sorgen für Spannung und Klarheit im Glas. Ein Wein, der hervorragend zu langen Abenden auf Balkonen und Gartenterrassen passt. In der Nase zeigen sich Holunderblüten, Limette und etwas weisser Pfirsich. Dazu kommt eine feine Kräuterwürze, die dem Wein zusätzlichen Charakter verleiht. Am Gaumen wirkt die Blancuvée saftig, leichtfüssig und animierend frisch. Genau jener Stil, der beim ersten Glas beginnt und oft erst sehr spät endet. Der Wein harmoniert super mit knusprigen Käseküchlein, geräucherter Forelle aus Schweizer Gewässern oder einem klassischen Apéroplättli mit Mostbröckli, Salsiz und mildem Bergkäse. St. Gallen AOC Balgach Blancuvée, für 22.95 Franken Die Ostschweiz kann Sommerwein, und diese weisse Cuvée aus Balgach beweist es eindrücklich. Die Assemblage verbindet aromatische Frische mit alpiner Präzision und wirkt dabei herrlich unkompliziert. Die Nähe zum Alpenrhein und die kühleren Nächte sorgen für Spannung und Klarheit im Glas. Ein Wein, der hervorragend zu langen Abenden auf Balkonen und Gartenterrassen passt. In der Nase zeigen sich Holunderblüten, Limette und etwas weisser Pfirsich. Dazu kommt eine feine Kräuterwürze, die dem Wein zusätzlichen Charakter verleiht. Am Gaumen wirkt die Blancuvée saftig, leichtfüssig und animierend frisch. Genau jener Stil, der beim ersten Glas beginnt und oft erst sehr spät endet. Der Wein harmoniert super mit knusprigen Käseküchlein, geräucherter Forelle aus Schweizer Gewässern oder einem klassischen Apéroplättli mit Mostbröckli, Salsiz und mildem Bergkäse. Jetzt bestellen

Der Exotische Valais AOC Petite Arvine Telegram Maye, für 18.95 Franken Petite Arvine gehört zu den spannendsten weissen Rebsorten der Schweiz, und dieser Wein aus dem Wallis zeigt eindrucksvoll, warum. Die Sorte besitzt diese unverwechselbare Verbindung aus exotischer Frucht, lebendiger Säure und leicht salziger Mineralität. Gerade im Sommer entsteht daraus ein Wein, der gleichzeitig erfrischt und Tiefe besitzt. In der Nase duften Grapefruit, Rhabarber und reife Zitrusfrüchte. Dazu kommen florale Nuancen und die typische salzige Note, die Petite Arvine so eigenständig macht. Am Gaumen wirkt der Wein präzis, frisch und geradlinig. Die Frucht bleibt elegant und wird von einer schönen Mineralität getragen. Herrlich zu Austern, Felchenfilets oder kleinen Blinis mit Rauchlachs und Sauerrahm. Auch ein sommerlicher Spargelsalat mit Kräutern funktioniert wunderbar. Valais AOC Petite Arvine Telegram Maye, für 18.95 Franken Petite Arvine gehört zu den spannendsten weissen Rebsorten der Schweiz, und dieser Wein aus dem Wallis zeigt eindrucksvoll, warum. Die Sorte besitzt diese unverwechselbare Verbindung aus exotischer Frucht, lebendiger Säure und leicht salziger Mineralität. Gerade im Sommer entsteht daraus ein Wein, der gleichzeitig erfrischt und Tiefe besitzt. In der Nase duften Grapefruit, Rhabarber und reife Zitrusfrüchte. Dazu kommen florale Nuancen und die typische salzige Note, die Petite Arvine so eigenständig macht. Am Gaumen wirkt der Wein präzis, frisch und geradlinig. Die Frucht bleibt elegant und wird von einer schönen Mineralität getragen. Herrlich zu Austern, Felchenfilets oder kleinen Blinis mit Rauchlachs und Sauerrahm. Auch ein sommerlicher Spargelsalat mit Kräutern funktioniert wunderbar. Jetzt bestellen

Der Charmeur Conte di Valle Lugana DOC Palazzo Maffei, für 13.50 Franken Lugana ist wie gemacht für den Sommerapéro. Die Weine vom südlichen Gardasee verbinden italienische Leichtigkeit mit erstaunlicher Eleganz. Dieser Tropfen aus der Rebsorte Trebbiano wirkt weich und zugänglich, besitzt aber gleichzeitig genug Frische und Struktur, um den ganzen Abend interessant zu bleiben. In der Nase zeigen sich gelber Apfel, weisse Blüten und etwas Mandel. Am Gaumen wirkt der Wein cremig, frisch und harmonisch ausbalanciert. Die feine Mineralität bringt Spannung und erinnert an die kalkhaltigen Böden rund um den Gardasee. Tischen Sie dazu frittierte Zucchiniblüten, Vitello tonnato oder kleine Crostini mit Zitronenricotta auf. Auch klassische Antipasti mit grilliertem Gemüse harmonieren hervorragend. Dieser Wein macht sofort Lust auf italienische Sommerabende, auf Piazza-Geräusche und auf das zweite Glas, das meist schneller kommt als geplant. Conte di Valle Lugana DOC Palazzo Maffei, für 13.50 Franken Lugana ist wie gemacht für den Sommerapéro. Die Weine vom südlichen Gardasee verbinden italienische Leichtigkeit mit erstaunlicher Eleganz. Dieser Tropfen aus der Rebsorte Trebbiano wirkt weich und zugänglich, besitzt aber gleichzeitig genug Frische und Struktur, um den ganzen Abend interessant zu bleiben. In der Nase zeigen sich gelber Apfel, weisse Blüten und etwas Mandel. Am Gaumen wirkt der Wein cremig, frisch und harmonisch ausbalanciert. Die feine Mineralität bringt Spannung und erinnert an die kalkhaltigen Böden rund um den Gardasee. Tischen Sie dazu frittierte Zucchiniblüten, Vitello tonnato oder kleine Crostini mit Zitronenricotta auf. Auch klassische Antipasti mit grilliertem Gemüse harmonieren hervorragend. Dieser Wein macht sofort Lust auf italienische Sommerabende, auf Piazza-Geräusche und auf das zweite Glas, das meist schneller kommt als geplant. Jetzt bestellen

Der Schwebende Vinho Verde DOC Fio a Fio Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken Kaum ein Weinstil passt besser zum Sommerapéro als Vinho Verde. Die Weine aus dem grünen Norden Portugals leben von der Frische, der Leichtigkeit und einer fast schwerelosen Trinkigkeit. Dieser Tropfen ist ein Paradebeispiel für diesen Stil. Ein Wein, der nicht beeindrucken will, sondern einfach Freude macht. In der Nase duften Limette, grüner Apfel und ein Hauch tropische Früchte. Am Gaumen wirkt der Wein lebendig, leicht und herrlich animierend. Die feine Kohlensäure unterstreicht die Frische zusätzlich und macht jeden Schluck unglaublich unkompliziert. Schmeckt wunderbar zu Sardinen vom Grill, frittierten Pimentos de Padrón oder kleinen Empanadas mit Gemüsefüllung. Auch salzige Mandeln und einfache Kartoffelchips funktionieren erstaunlich gut. Vinho Verde DOC Fio a Fio Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken Kaum ein Weinstil passt besser zum Sommerapéro als Vinho Verde. Die Weine aus dem grünen Norden Portugals leben von der Frische, der Leichtigkeit und einer fast schwerelosen Trinkigkeit. Dieser Tropfen ist ein Paradebeispiel für diesen Stil. Ein Wein, der nicht beeindrucken will, sondern einfach Freude macht. In der Nase duften Limette, grüner Apfel und ein Hauch tropische Früchte. Am Gaumen wirkt der Wein lebendig, leicht und herrlich animierend. Die feine Kohlensäure unterstreicht die Frische zusätzlich und macht jeden Schluck unglaublich unkompliziert. Schmeckt wunderbar zu Sardinen vom Grill, frittierten Pimentos de Padrón oder kleinen Empanadas mit Gemüsefüllung. Auch salzige Mandeln und einfache Kartoffelchips funktionieren erstaunlich gut. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.