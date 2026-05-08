Fusion-Küche lebt vom Spiel der Aromen: vertraut und doch überraschend. Genau darin liegt ihre Stärke – und die Herausforderung beim Wein. Diese sechs Beispiele zeigen, wie spannend Pairings werden, wenn kulinarische Grenzen verschwimmen.

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Fusion-Küche ist mehr als ein Trend! Sie ist Ausdruck einer globalen Esskultur, die längst in unseren Küchen angekommen ist. Wer heute kocht, kombiniert oft ganz selbstverständlich etwa mediterrane Zutaten mit asiatischen Gewürzen oder alpine Produkte mit südamerikanischen Einflüssen. Genau dort beginnt Fusion: nicht im Sterne-Restaurant, sondern im Alltag, wenn man Neues zulässt.

Was Fusion so spannend macht, ist das Spiel mit Kontrasten. Säure trifft auf Süsse, Schärfe auf Frische – und mittendrin wirkt die oft unterschätzte Kraft der Geschmacksrichtung Umami. Dieser aus dem Japanischen stammende Begriff beschreibt einen herzhaften, tiefen Geschmack, wie man ihn von Sojasauce, Pilzen, gereiftem Käse oder Tomaten kennt. Umami verleiht Gerichten Tiefe und verbindet unterschiedliche Aromen zu einem stimmigen Ganzen. Gerade diese Vielschichtigkeit macht die Weinauswahl anspruchsvoll.

Klassische Regeln greifen nur bedingt, gefragt ist eine verspielte Offenheit. Weine dürfen aromatisch sein, Spannung haben, manchmal auch etwas Restsüsse oder Würze mitbringen. Gleichzeitig passt der Gedanke der Fusion gut zur heutigen Küche: regional einkaufen, aber global denken.

Die folgenden sechs Weine zeigen, wie gut das funktionieren kann. Mit Gerichten, die inspirieren, ohne zu überfordern.

Der Saftige Basilicata IGP Pipoli Rosato Vigneti del Vulture, für 11.50 Franken Dieser Rosato aus der süditalienischen Vulkanregion rund um den Monte Vulture zeigt, wie vielseitig Aglianico auch in seiner helleren Interpretation sein kann. In der Nase überzeugt der Wein mit saftigen Erdbeeren, roten Johannisbeeren und einem Hauch von rosa Grapefruit, begleitet von feinen floralen Noten. Am Gaumen wirkt er frisch und lebendig, mit animierender Säure und einer dezenten Würze im Abgang, die ihm mehr Tiefe gibt, als man von einem Rosé erwarten würde. Gerade diese Kombination aus Frucht, Frische und subtiler Struktur macht ihn ideal für die Fusion-Küche. Er funktioniert hervorragend zu Gerichten wie grilliertem Lachs mit einer Glasur aus Miso, Honig und Limette oder zu einem lauwarmen Salat mit geröstetem Gemüse, Feta und Granatapfel. Die Frucht des Weins nimmt die leichte Süsse der Gerichte auf, während seine Säure die Frische betont und die Würze – etwa durch Miso oder Röstaromen – elegant begleitet. Ein Rosé, der nicht nur erfrischt, sondern aktiv mitspielt. Basilicata IGP Pipoli Rosato Vigneti del Vulture, für 11.50 Franken Dieser Rosato aus der süditalienischen Vulkanregion rund um den Monte Vulture zeigt, wie vielseitig Aglianico auch in seiner helleren Interpretation sein kann. In der Nase überzeugt der Wein mit saftigen Erdbeeren, roten Johannisbeeren und einem Hauch von rosa Grapefruit, begleitet von feinen floralen Noten. Am Gaumen wirkt er frisch und lebendig, mit animierender Säure und einer dezenten Würze im Abgang, die ihm mehr Tiefe gibt, als man von einem Rosé erwarten würde. Gerade diese Kombination aus Frucht, Frische und subtiler Struktur macht ihn ideal für die Fusion-Küche. Er funktioniert hervorragend zu Gerichten wie grilliertem Lachs mit einer Glasur aus Miso, Honig und Limette oder zu einem lauwarmen Salat mit geröstetem Gemüse, Feta und Granatapfel. Die Frucht des Weins nimmt die leichte Süsse der Gerichte auf, während seine Säure die Frische betont und die Würze – etwa durch Miso oder Röstaromen – elegant begleitet. Ein Rosé, der nicht nur erfrischt, sondern aktiv mitspielt. Jetzt bestellen

Der Cremige Rheinhessen QbA Grauer Burgunder Weingut Schales, für 10.95 Franken Dieser Grauburgunder wirkt im ersten Moment zugänglich, ist aber gerade deshalb spannend für Fusion. In der Nase zeigt er Aromen von reifer Birne, Apfel und feine nussige Noten. Am Gaumen ist er weich, rund und von einer angenehmen Cremigkeit geprägt, ohne schwer zu wirken. Die moderate Säure hält ihn im Gleichgewicht. Ein Risotto mit Kokosmilch, Zitronengras und gebratenen Pilzen vereint europäische Textur mit asiatischer Aromatik. Der Wein greift die Cremigkeit des Risottos auf, während seine dezente Frucht die exotischen Noten nicht stört. Gleichzeitig schafft die leichte Nussigkeit eine Brücke zu den Röstaromen der Pilze. Auch bei Geflügel mit Erdnusssauce zeigt sich diese Qualität: Fett, Süsse und Würze werden abgefedert, ohne dass der Wein untergeht. Rheinhessen QbA Grauer Burgunder Weingut Schales, für 10.95 Franken Dieser Grauburgunder wirkt im ersten Moment zugänglich, ist aber gerade deshalb spannend für Fusion. In der Nase zeigt er Aromen von reifer Birne, Apfel und feine nussige Noten. Am Gaumen ist er weich, rund und von einer angenehmen Cremigkeit geprägt, ohne schwer zu wirken. Die moderate Säure hält ihn im Gleichgewicht. Ein Risotto mit Kokosmilch, Zitronengras und gebratenen Pilzen vereint europäische Textur mit asiatischer Aromatik. Der Wein greift die Cremigkeit des Risottos auf, während seine dezente Frucht die exotischen Noten nicht stört. Gleichzeitig schafft die leichte Nussigkeit eine Brücke zu den Röstaromen der Pilze. Auch bei Geflügel mit Erdnusssauce zeigt sich diese Qualität: Fett, Süsse und Würze werden abgefedert, ohne dass der Wein untergeht. Jetzt bestellen

Der Kompottige Suisse VDP la Porte de Novembre Maison Gilliard, für 19.95 Franken Dieser Walliser fällt aus dem klassischen Raster. Die Assemblage aus roten Rebsorten wird im Stil eines «Mi-Doux» vinifiziert, also mit spürbarer Restsüsse. In der Nase zeigen sich Aromen von reifen Beeren, Kirschen und Gewürzen. Am Gaumen wirkt der Wein weich, rund und zugänglich, mit einer klar spürbaren, aber gut eingebundenen Süsse, die ihm eine besondere Sanftheit verleiht. Gerade diese Restsüsse macht ihn für die Fusion-Küche so interessant, weil er Brücken baut, wo andere Weine scheitern. Ein Thunfisch-Tatar mit Limette, Sesam und Avocado etwa lebt von Säure, Fett und Umami. Und hier wirkt der Wein als Puffer. Die Süsse fängt die Limette ab, während die Frucht die jodigen Noten des Fisches unterstützt. Gleichzeitig harmoniert die leichte Würze mit dem Sesam. Auch bei gebratenem Schweinebauch mit Soja-Glasur oder einem Ofengemüse mit Honig, Chili und Kräutern zeigt er seine Stärke: Er verbindet süss-salzige und leicht scharfe Elemente, ohne an Frische zu verlieren. Suisse VDP la Porte de Novembre Maison Gilliard, für 19.95 Franken Dieser Walliser fällt aus dem klassischen Raster. Die Assemblage aus roten Rebsorten wird im Stil eines «Mi-Doux» vinifiziert, also mit spürbarer Restsüsse. In der Nase zeigen sich Aromen von reifen Beeren, Kirschen und Gewürzen. Am Gaumen wirkt der Wein weich, rund und zugänglich, mit einer klar spürbaren, aber gut eingebundenen Süsse, die ihm eine besondere Sanftheit verleiht. Gerade diese Restsüsse macht ihn für die Fusion-Küche so interessant, weil er Brücken baut, wo andere Weine scheitern. Ein Thunfisch-Tatar mit Limette, Sesam und Avocado etwa lebt von Säure, Fett und Umami. Und hier wirkt der Wein als Puffer. Die Süsse fängt die Limette ab, während die Frucht die jodigen Noten des Fisches unterstützt. Gleichzeitig harmoniert die leichte Würze mit dem Sesam. Auch bei gebratenem Schweinebauch mit Soja-Glasur oder einem Ofengemüse mit Honig, Chili und Kräutern zeigt er seine Stärke: Er verbindet süss-salzige und leicht scharfe Elemente, ohne an Frische zu verlieren. Jetzt bestellen

Der Alleskönner Schum blanc brut, für 18.90 Franken Schaumwein ist in der Fusion-Küche oft die sicherste Wahl. Dieser Blanc Brut zeigt feine Perlage, Zitrusfrische, Aromen von grünem Apfel und dezente Hefenoten. Er ist trocken, lebendig und animierend. Warum funktioniert das so gut? Kohlensäure wirkt wie ein Reset-Knopf. Bei knusprig gebratenen Gyoza oder Tempura – also in leichtem Teig ausgebackenem Gemüse oder Fisch – trifft Fett auf feine Struktur. Der Schaumwein durchbricht diese Textur, reinigt den Gaumen und bringt sofort neue Frische. Gleichzeitig greifen die Hefenoten die leicht nussigen, frittierten Aromen auf. Das Gericht wirkt weniger schwer und wird vom Wein nicht überfordert. Schum blanc brut, für 18.90 Franken Schaumwein ist in der Fusion-Küche oft die sicherste Wahl. Dieser Blanc Brut zeigt feine Perlage, Zitrusfrische, Aromen von grünem Apfel und dezente Hefenoten. Er ist trocken, lebendig und animierend. Warum funktioniert das so gut? Kohlensäure wirkt wie ein Reset-Knopf. Bei knusprig gebratenen Gyoza oder Tempura – also in leichtem Teig ausgebackenem Gemüse oder Fisch – trifft Fett auf feine Struktur. Der Schaumwein durchbricht diese Textur, reinigt den Gaumen und bringt sofort neue Frische. Gleichzeitig greifen die Hefenoten die leicht nussigen, frittierten Aromen auf. Das Gericht wirkt weniger schwer und wird vom Wein nicht überfordert. Jetzt bestellen

Der Würzige Kamptal DAC Grüner Veltliner Loimer, für 17.95 Franken Dieser grüne Veltliner steht exemplarisch für die Rebsorte. Er ist frisch, präzise und mit typischer pfeffiger Würze. In der Nase zeigen sich grüner Apfel, Zitrus und Kräuter, am Gaumen wirkt er straff und lebendig, getragen von einer klaren Säure. Gerade diese Kombination macht ihn zum perfekten Partner für aromatische Fusion-Gerichte. Ein Glasnudelsalat mit Kräutern, Limette und gerösteten Erdnüssen bringt Frische, leichte Süsse und nussige Tiefe zusammen. Der Wein spiegelt mit seiner Würze die Kräuter, während seine Säure die Limette ergänzt und das Gericht insgesamt leichter wirken lässt. Auch bei Gemüse mit Miso und Sesam funktioniert er hervorragend! Umami trifft auf Säure – und genau diese Spannung macht das Pairing lebendig. Kamptal DAC Grüner Veltliner Loimer, für 17.95 Franken Dieser grüne Veltliner steht exemplarisch für die Rebsorte. Er ist frisch, präzise und mit typischer pfeffiger Würze. In der Nase zeigen sich grüner Apfel, Zitrus und Kräuter, am Gaumen wirkt er straff und lebendig, getragen von einer klaren Säure. Gerade diese Kombination macht ihn zum perfekten Partner für aromatische Fusion-Gerichte. Ein Glasnudelsalat mit Kräutern, Limette und gerösteten Erdnüssen bringt Frische, leichte Süsse und nussige Tiefe zusammen. Der Wein spiegelt mit seiner Würze die Kräuter, während seine Säure die Limette ergänzt und das Gericht insgesamt leichter wirken lässt. Auch bei Gemüse mit Miso und Sesam funktioniert er hervorragend! Umami trifft auf Säure – und genau diese Spannung macht das Pairing lebendig. Jetzt bestellen

Der Exot Josep Cattin Sauvage Gewürztraminer Alsace AOC, für 11.50 Franken Gewürztraminer ist kein diskreter Wein, und genau deshalb passt er so gut in die Welt der Fusion. In der Nase zeigt er intensive Aromen von Litschi, Rosenblüten und exotischen Gewürzen. Am Gaumen bringt er eine feine Restsüsse und eine weiche, fast opulente Struktur mit. Diese Kombination ist entscheidend bei Gerichten mit Schärfe und Süsse. Eine Entenbrust mit Orangensauce, Ingwer und Chili spielt genau in dieser Liga. Die Süsse im Wein schwächt die Schärfe ab, während seine Aromatik die Gewürze aufnimmt und verstärkt. Gleichzeitig sorgt seine Fülle dafür, dass er neben dem intensiven Geschmack der Ente bestehen kann. Ähnlich funktioniert er bei würzigen Linsengerichten mit Karotten und Gewürzen: Der Wein ergänzt, statt zu konkurrieren – und macht die Aromen noch zugänglicher. Josep Cattin Sauvage Gewürztraminer Alsace AOC, für 11.50 Franken Gewürztraminer ist kein diskreter Wein, und genau deshalb passt er so gut in die Welt der Fusion. In der Nase zeigt er intensive Aromen von Litschi, Rosenblüten und exotischen Gewürzen. Am Gaumen bringt er eine feine Restsüsse und eine weiche, fast opulente Struktur mit. Diese Kombination ist entscheidend bei Gerichten mit Schärfe und Süsse. Eine Entenbrust mit Orangensauce, Ingwer und Chili spielt genau in dieser Liga. Die Süsse im Wein schwächt die Schärfe ab, während seine Aromatik die Gewürze aufnimmt und verstärkt. Gleichzeitig sorgt seine Fülle dafür, dass er neben dem intensiven Geschmack der Ente bestehen kann. Ähnlich funktioniert er bei würzigen Linsengerichten mit Karotten und Gewürzen: Der Wein ergänzt, statt zu konkurrieren – und macht die Aromen noch zugänglicher. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.