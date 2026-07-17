Diese Sommerweine bringen die perfekte Abkühlung

Die Schweiz schwitzt. Seen, Flüsse und Badis werden zu den schönsten Treffpunkten des Sommers. Und wenn nach dem Sprung ins kühle Wasser noch ein gut gekühltes Glas Wein auf dem Picknicktuch wartet, fühlt sich der Sommer genau so an, wie er sein sollte.

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Der Sommer kann ganz schön anstrengend sein. Die Hitze drückt. Der Asphalt flimmert. Die Nächte bringen kaum Abkühlung. Kaum vergeht ein Tag, ohne dass über Temperaturrekorde, Klimaanlagen oder schmelzende Gletscher gesprochen wird. Dabei vergessen wir manchmal, dass genau jetzt jene Wochen stattfinden, auf die wir den ganzen Winter gewartet haben. Denn seien wir ehrlich: Wann sonst verbringen wir ganze Nachmittage barfuss am Seeufer, springen lachend von einem Steg ins Wasser oder lassen uns mit einem Buch unter schattigen Bäumen nieder? Wann sonst riecht ein Abend nach Sonnencreme, Grillfeuer und frischem Wasser? Der Sommer schenkt uns eine Leichtigkeit, die wir im Alltag oft vermissen.

Die Schweiz ist in diesen Tagen ein einziges grosses Freiluftwohnzimmer. Familien breiten ihre Badetücher in der Badi aus. Freundesgruppen treffen sich am Flussufer. Auf dem SUP gleitet man gemächlich über spiegelglatte Seen. Wer bereits Ferien hat, tauscht den heimischen Badesteg gegen eine windige Meeresbucht und geniesst die salzige Brise auf der Haut. Natürlich darf man über Hitze diskutieren. Doch sie soll uns nicht den Blick auf das Schöne nehmen. Denn ehe wir uns versehen, werden die Tage wieder kürzer. Die Abende frischer. Die Badetaschen verschwinden im Keller und aus dem Duft nach Sonnencreme wird die Erinnerung an einen Sommer, der viel zu schnell vorbeiging.

Genau deshalb lohnt es sich, jeden sonnigen Tag auszukosten. Mit guten Freunden. Mit der Familie. Mit einem einfachen Picknick. Und selbstverständlich mit einer Flasche Wein, die genauso viel Frische ins Glas bringt wie der Sprung ins kühle Wasser. Denn kaum etwas passt besser zu einem Sommertag am Wasser als leichte Weissweine, elegante Rosés oder prickelnde Schaumweine, die den Moment noch ein wenig schöner machen.

Der Erfrischende Vin de Pays du Var IGP The Pale by Sacha Lichine, für 14.95 Franken Kaum eine Region verkörpert den Sommer so sehr wie die Provence. Zwischen Pinien, Lavendelfeldern und türkisblauen Buchten reiht sich ein Traumstrand an den nächsten. Besonders die Bucht von Pampelonne bei Saint-Tropez lädt dazu ein, den Tag mit den Füssen im Sand und einem gut gekühlten Rosé ausklingen zu lassen. «The Pale» bringt genau dieses Lebensgefühl ins Glas. In der Nase zeigen sich feine Aromen von Erdbeeren, rosa Grapefruit und weissen Pfirsichen. Am Gaumen wirkt der Rosé wunderbar trocken, leicht und elegant mit einer erfrischenden Säure und einem langen fruchtigen Finale. Er passt perfekt zu sommerlichen Salaten, Crevetten, gegrilltem Fisch oder einfach als stilvoller Begleiter eines langen Badetages. Vin de Pays du Var IGP The Pale by Sacha Lichine, für 14.95 Franken Kaum eine Region verkörpert den Sommer so sehr wie die Provence. Zwischen Pinien, Lavendelfeldern und türkisblauen Buchten reiht sich ein Traumstrand an den nächsten. Besonders die Bucht von Pampelonne bei Saint-Tropez lädt dazu ein, den Tag mit den Füssen im Sand und einem gut gekühlten Rosé ausklingen zu lassen. «The Pale» bringt genau dieses Lebensgefühl ins Glas. In der Nase zeigen sich feine Aromen von Erdbeeren, rosa Grapefruit und weissen Pfirsichen. Am Gaumen wirkt der Rosé wunderbar trocken, leicht und elegant mit einer erfrischenden Säure und einem langen fruchtigen Finale. Er passt perfekt zu sommerlichen Salaten, Crevetten, gegrilltem Fisch oder einfach als stilvoller Begleiter eines langen Badetages. Jetzt bestellen

Der Einladende Naturaplan Bio Neuchâtel AOC Rosé de Perdrix Domaine Coccinelles, für 18.95 Franken Der Neuenburgersee gehört zu den schönsten Badeparadiesen der Schweiz. Besonders das Ufer rund um Estavayer-le-Lac verbindet Lebensfreude, Sandstrand und glasklares Wasser zu einem perfekten Sommertag. Œil de Perdrix ist hierzulande eine Rosé-Spezialität und gesetzlich geschützt. Dieser Vertreter von der «Domaine des Coccinelles» aus Neuenburg entfaltet in der Nase feine Noten von Himbeeren, Johannisbeeren und roten Kirschen. Am Gaumen präsentiert sich der Wein frisch, harmonisch und elegant mit einer lebendigen Fruchtigkeit und einer angenehm trockenen Struktur. Er begleitet kalte Platten, grilliertes Gemüse oder sommerliche Apéros mit einer herrlichen Leichtigkeit. Naturaplan Bio Neuchâtel AOC Rosé de Perdrix Domaine Coccinelles, für 18.95 Franken Der Neuenburgersee gehört zu den schönsten Badeparadiesen der Schweiz. Besonders das Ufer rund um Estavayer-le-Lac verbindet Lebensfreude, Sandstrand und glasklares Wasser zu einem perfekten Sommertag. Œil de Perdrix ist hierzulande eine Rosé-Spezialität und gesetzlich geschützt. Dieser Vertreter von der «Domaine des Coccinelles» aus Neuenburg entfaltet in der Nase feine Noten von Himbeeren, Johannisbeeren und roten Kirschen. Am Gaumen präsentiert sich der Wein frisch, harmonisch und elegant mit einer lebendigen Fruchtigkeit und einer angenehm trockenen Struktur. Er begleitet kalte Platten, grilliertes Gemüse oder sommerliche Apéros mit einer herrlichen Leichtigkeit. Jetzt bestellen

Der Glasklare Rheingau Kiedricher Riesling QbA trocken Eva Fricke, für 19.95 Franken Der Rhein ist weit mehr als eine Wasserstrasse. Zwischen Rüdesheim und Eltville fliesst er durch eine der schönsten Weinlandschaften Europas. Wer an einem warmen Sommerabend am Rheinufer sitzt und den vorbeiziehenden Schiffen zusieht, versteht sofort, weshalb hier seit Jahrhunderten Weinbau auf Weltklasseniveau betrieben wird. Dieser Riesling begeistert mit Düften nach Limetten, grünem Apfel und weissem Pfirsich. Am Gaumen überzeugt er mit einer präzisen Mineralität, einer lebhaften Säure und viel Eleganz. Seine Frische macht ihn zum idealen Begleiter von Fisch, Sushi oder sommerlichen Gemüsegerichten und selbstverständlich zu einem entspannten Nachmittag direkt am Fluss. Rheingau Kiedricher Riesling QbA trocken Eva Fricke, für 19.95 Franken Der Rhein ist weit mehr als eine Wasserstrasse. Zwischen Rüdesheim und Eltville fliesst er durch eine der schönsten Weinlandschaften Europas. Wer an einem warmen Sommerabend am Rheinufer sitzt und den vorbeiziehenden Schiffen zusieht, versteht sofort, weshalb hier seit Jahrhunderten Weinbau auf Weltklasseniveau betrieben wird. Dieser Riesling begeistert mit Düften nach Limetten, grünem Apfel und weissem Pfirsich. Am Gaumen überzeugt er mit einer präzisen Mineralität, einer lebhaften Säure und viel Eleganz. Seine Frische macht ihn zum idealen Begleiter von Fisch, Sushi oder sommerlichen Gemüsegerichten und selbstverständlich zu einem entspannten Nachmittag direkt am Fluss. Jetzt bestellen

Der Spritzige Bio Vaud P’tites Bulles Cave de la Côte, für 15.50 Franken Der Genfersee gehört zu den majestätischsten Seen Europas. Ob in Lausanne, Morges oder im UNESCO Weinbaugebiet Lavaux. Überall laden kleine Badeplätze dazu ein, nach einem Sprung ins Wasser den Blick über den See und die Alpen schweifen zu lassen. «P’tites Bulles» bringt genau diese Leichtigkeit ins Glas. Feine Perlen steigen elegant auf und tragen Aromen von Zitrusfrüchten, weissen Blüten und frischen Äpfeln. Am Gaumen wirkt der Schaumwein lebendig, trocken und herrlich animierend. Er eignet sich hervorragend als Apéro oder zu leichten Fischgerichten und macht jeden Sonnenuntergang am See zu einem kleinen Fest. Bio Vaud P’tites Bulles Cave de la Côte, für 15.50 Franken Der Genfersee gehört zu den majestätischsten Seen Europas. Ob in Lausanne, Morges oder im UNESCO Weinbaugebiet Lavaux. Überall laden kleine Badeplätze dazu ein, nach einem Sprung ins Wasser den Blick über den See und die Alpen schweifen zu lassen. «P’tites Bulles» bringt genau diese Leichtigkeit ins Glas. Feine Perlen steigen elegant auf und tragen Aromen von Zitrusfrüchten, weissen Blüten und frischen Äpfeln. Am Gaumen wirkt der Schaumwein lebendig, trocken und herrlich animierend. Er eignet sich hervorragend als Apéro oder zu leichten Fischgerichten und macht jeden Sonnenuntergang am See zu einem kleinen Fest. Jetzt bestellen

Der Salzige Rías Baixas DO Albarino Rias Baixas Codax, für 16.90 Franken Im Nordwesten Spaniens wechseln sich wilde Küsten, kleine Sandbuchten und rauschende Atlantikwellen ab. Besonders die traumhafte «Praia das Catedrais» beeindruckt mit ihren gewaltigen Felsformationen und der frischen Meeresbrise. Dieser Albarino von «Martín Codax» zeigt intensive Aromen von Zitrusfrüchten, Aprikosen und exotischen Früchten. Am Gaumen wirkt er saftig, frisch und wunderbar salzig mineralisch. Genau diese maritime Frische macht ihn zum perfekten Begleiter von Austern, Muscheln, grillierten Crevetten oder einem entspannten Picknick direkt am Meer. Rías Baixas DO Albarino Rias Baixas Codax, für 16.90 Franken Im Nordwesten Spaniens wechseln sich wilde Küsten, kleine Sandbuchten und rauschende Atlantikwellen ab. Besonders die traumhafte «Praia das Catedrais» beeindruckt mit ihren gewaltigen Felsformationen und der frischen Meeresbrise. Dieser Albarino von «Martín Codax» zeigt intensive Aromen von Zitrusfrüchten, Aprikosen und exotischen Früchten. Am Gaumen wirkt er saftig, frisch und wunderbar salzig mineralisch. Genau diese maritime Frische macht ihn zum perfekten Begleiter von Austern, Muscheln, grillierten Crevetten oder einem entspannten Picknick direkt am Meer. Jetzt bestellen

Der Lebendige Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, für 14.95 Franken Der Zürichsee ist im Sommer ein riesiger Treffpunkt unter freiem Himmel. Besonders die Seebäder von Rapperswil oder Tiefenbrunnen verbinden herrliche Liegewiesen mit glasklarem Wasser und wunderbaren Ausblicken auf die Alpen. Der Riesling-Sylvaner überzeugt mit feinen Aromen von grünem Apfel, Holunderblüten und Zitrusfrüchten. Am Gaumen zeigt er sich leicht, frisch und wunderbar ausgewogen mit einer angenehmen Fruchtigkeit und lebendigen Säure. Er passt hervorragend zu sommerlichen Salaten, Felchenfilets oder einfach zu einem entspannten Nachmittag am Zürichsee, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet. Zürich AOC Zürichsee Riesling-Sylvaner, für 14.95 Franken Der Zürichsee ist im Sommer ein riesiger Treffpunkt unter freiem Himmel. Besonders die Seebäder von Rapperswil oder Tiefenbrunnen verbinden herrliche Liegewiesen mit glasklarem Wasser und wunderbaren Ausblicken auf die Alpen. Der Riesling-Sylvaner überzeugt mit feinen Aromen von grünem Apfel, Holunderblüten und Zitrusfrüchten. Am Gaumen zeigt er sich leicht, frisch und wunderbar ausgewogen mit einer angenehmen Fruchtigkeit und lebendigen Säure. Er passt hervorragend zu sommerlichen Salaten, Felchenfilets oder einfach zu einem entspannten Nachmittag am Zürichsee, wenn die Sonne langsam hinter den Hügeln verschwindet. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.