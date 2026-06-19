Wenn die Fussballwelt über Taktiken, Transfers und Traumtore diskutiert, beschäftigt mich eine andere Frage: Welche Weine hätten das Zeug für meine persönliche Startelf?

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Es ist wieder diese Zeit im Jahr. Alles dreht sich um den grünen Rasen, das Runde und das Eckige. Und ich bin mittendrin. In meinem zweiten Leben wäre ich gerne Fussballtrainer. Oder noch besser Klubbesitzer. Dann würde ich selbst entscheiden, wer spielt, wer auf der Bank sitzt und wer den entscheidenden Freistoss tritt. Stattdessen lande ich regelmässig bei Fantasy Football. Ich schiebe Spieler hin und her, baue Aufstellungen um und verliere mich in der Idee der perfekten Balance. Und irgendwann kam mir dieser Gedanke, der eigentlich naheliegt. Warum immer nur Fussballer bewerten, denn da ist noch diese zweite Leidenschaft: Wein!

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Während viele zum Fussballabend Bier und Chips servieren, stelle ich mir eine andere Mannschaft zusammen. Eine Wein-Elf! Jeder Wein mit einer klaren Rolle, einer eigenen Persönlichkeit und genau der Qualität, die ein Spitzenspieler auf seiner Position braucht. Keine Namen für die Galerie, keine Stars um ihrer selbst willen. Sondern Charaktere, die zusammen funktionieren. Denn genau wie im Fussball gewinnt selten die lauteste Mannschaft, sondern die, die im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen trifft.

Torhüter Sussex Brut NV Henners Vineyard, für 29.95 Franken Der Torhüter ist die letzte Instanz. Er entscheidet nicht über Schönheit, sondern über Stabilität. Wenn es im Strafraum chaotisch wird, braucht es Ruhe, Timing und diesen einen Moment absoluter Klarheit. Der Sussex Brut aus Südengland wird traditionell hergestellt und bringt genau diese Haltung mit. Frisch, präzise und mit einer feinen, fast nervösen Perlage, die ihn immer wach hält. In der Nase Zitrus, grüner Apfel und einen Hauch Brioche. Am Gaumen straff, lebendig und kompromisslos fokussiert bis zum Schlusspfiff. Passt wunderbar zu Chips mit Meersalz, gerösteten Mandeln oder kleinen Gougères. Wer es etwas eleganter mag, serviert dazu Blätterteig mit Lachs oder eine einfache Focaccia mit Rosmarin. Kein schwerer Auftakt, sondern ein klarer, frischer Start ins Spiel. Sussex Brut NV Henners Vineyard, für 29.95 Franken Der Torhüter ist die letzte Instanz. Er entscheidet nicht über Schönheit, sondern über Stabilität. Wenn es im Strafraum chaotisch wird, braucht es Ruhe, Timing und diesen einen Moment absoluter Klarheit. Der Sussex Brut aus Südengland wird traditionell hergestellt und bringt genau diese Haltung mit. Frisch, präzise und mit einer feinen, fast nervösen Perlage, die ihn immer wach hält. In der Nase Zitrus, grüner Apfel und einen Hauch Brioche. Am Gaumen straff, lebendig und kompromisslos fokussiert bis zum Schlusspfiff. Passt wunderbar zu Chips mit Meersalz, gerösteten Mandeln oder kleinen Gougères. Wer es etwas eleganter mag, serviert dazu Blätterteig mit Lachs oder eine einfache Focaccia mit Rosmarin. Kein schwerer Auftakt, sondern ein klarer, frischer Start ins Spiel. Jetzt bestellen

Verteidigung

Der Linksverteidiger Marlborough Sauvignon Blanc Matua Lands & Legends, für 19.95 Franken Der linke Aussenverteidiger ist Energie in Reinform. Er läuft, sprintet, verteidigt und taucht im richtigen Moment vorne auf. Kaum jemand sieht ihn lange stillstehen, weil er das Spiel permanent in Bewegung hält. Der Sauvignon Blanc aus Neuseeland ist genau dieser Typ Spieler. Knackig, direkt und ohne Umwege. Er spielt nicht kompliziert, sondern mit klarer Linie und viel Tempo. In der Nase Stachelbeere, Limette und frische Kräuter. Am Gaumen präzise, lebendig und immer mit Zug Richtung Tor. Perfekt zu allem, was frisch und schnell ist. Sushi oder Chicken-Wings mit Zitrone passen genauso wie knusprige Nachos mit Guacamole. Hauptsache, es sind Tempo, Frische und keine Schwere im Spiel. Marlborough Sauvignon Blanc Matua Lands & Legends, für 19.95 Franken Der linke Aussenverteidiger ist Energie in Reinform. Er läuft, sprintet, verteidigt und taucht im richtigen Moment vorne auf. Kaum jemand sieht ihn lange stillstehen, weil er das Spiel permanent in Bewegung hält. Der Sauvignon Blanc aus Neuseeland ist genau dieser Typ Spieler. Knackig, direkt und ohne Umwege. Er spielt nicht kompliziert, sondern mit klarer Linie und viel Tempo. In der Nase Stachelbeere, Limette und frische Kräuter. Am Gaumen präzise, lebendig und immer mit Zug Richtung Tor. Perfekt zu allem, was frisch und schnell ist. Sushi oder Chicken-Wings mit Zitrone passen genauso wie knusprige Nachos mit Guacamole. Hauptsache, es sind Tempo, Frische und keine Schwere im Spiel. Jetzt bestellen

Der Rechtsverteidiger Chenin Blanc Cellar Selection Stellenbosch WO Kleine Zalze, für 12.50 Franken Der rechte Aussenverteidiger ist der ruhige Kopf auf der anderen Seite. Weniger Show, mehr Übersicht. Er weiss genau, wann er geht und wann er bleibt, und bringt Stabilität in hektischen Phasen. Der Chenin Blanc aus Südafrika ist ebenso kontrolliert wie intelligent. Etwas breiter im Ausdruck, aber immer mit klarer Struktur. Reife Birne, Apfel und feine Honignoten in der Nase. Am Gaumen rund, harmonisch und mit genügend Spannung, um das Spiel sauber nach vorne zu tragen. Herrlich zu solider, gut gemachter Küche: Poulet vom Grill, mild gewürzte Currys, Club-Sandwich oder Ofenkartoffeln mit Kräuterquark. Kein Spektakel, sondern Verlässlichkeit auf dem Teller. Chenin Blanc Cellar Selection Stellenbosch WO Kleine Zalze, für 12.50 Franken Der rechte Aussenverteidiger ist der ruhige Kopf auf der anderen Seite. Weniger Show, mehr Übersicht. Er weiss genau, wann er geht und wann er bleibt, und bringt Stabilität in hektischen Phasen. Der Chenin Blanc aus Südafrika ist ebenso kontrolliert wie intelligent. Etwas breiter im Ausdruck, aber immer mit klarer Struktur. Reife Birne, Apfel und feine Honignoten in der Nase. Am Gaumen rund, harmonisch und mit genügend Spannung, um das Spiel sauber nach vorne zu tragen. Herrlich zu solider, gut gemachter Küche: Poulet vom Grill, mild gewürzte Currys, Club-Sandwich oder Ofenkartoffeln mit Kräuterquark. Kein Spektakel, sondern Verlässlichkeit auf dem Teller. Jetzt bestellen

Der Arbeiter Ojo de Agua Malbec Dieter Meier, für 19.95 Franken Der erste Innenverteidiger ist pure Kraft. Einer, der Zweikämpfe sucht und sie meistens auch gewinnt. Kein Spieler für feine Gesten, sondern für klare Verhältnisse. Der argentinische Malbec ist tief, dunkel und massiv strukturiert, aber nie unbeweglich. Dunkle Beeren, Pflaumen und würzige Noten in der Nase. Am Gaumen dicht, kraftvoll und mit genug Tannin, um jeden Angreifer auf Abstand zu halten. Schmeckt genial zu Burgern, Grillfleisch oder langsam geschmortem Beef. Auch Lasagne oder ein kräftiger Eintopf passen ideal. Essen mit Gewicht, das stehen bleibt wie er selbst. Ojo de Agua Malbec Dieter Meier, für 19.95 Franken Der erste Innenverteidiger ist pure Kraft. Einer, der Zweikämpfe sucht und sie meistens auch gewinnt. Kein Spieler für feine Gesten, sondern für klare Verhältnisse. Der argentinische Malbec ist tief, dunkel und massiv strukturiert, aber nie unbeweglich. Dunkle Beeren, Pflaumen und würzige Noten in der Nase. Am Gaumen dicht, kraftvoll und mit genug Tannin, um jeden Angreifer auf Abstand zu halten. Schmeckt genial zu Burgern, Grillfleisch oder langsam geschmortem Beef. Auch Lasagne oder ein kräftiger Eintopf passen ideal. Essen mit Gewicht, das stehen bleibt wie er selbst. Jetzt bestellen

Der Stratege Valais AOC Johannisberg Chamoson, 19.50 Franken Der zweite Innenverteidiger ist der Denker neben dem Kämpfer. Er gewinnt keine Duelle durch Kraft, sondern durch Positionierung und Timing. Der Walliser Johannisberg ist fein, ruhig und präzise. Mit floralen Noten, Steinfrüchten und einem Hauch Mandel. Am Gaumen ausgewogen, leicht cremig und dennoch mit innerer Spannung, die nie kippt. Majestätisch zu Ofenpoulet mit Kräutern, Pilzrisotto oder Rösti mit Käse. Auch ein mildes Käsebrett passt hervorragend. Ehrliche Küche ohne Lärm, aber mit Substanz. Valais AOC Johannisberg Chamoson, 19.50 Franken Der zweite Innenverteidiger ist der Denker neben dem Kämpfer. Er gewinnt keine Duelle durch Kraft, sondern durch Positionierung und Timing. Der Walliser Johannisberg ist fein, ruhig und präzise. Mit floralen Noten, Steinfrüchten und einem Hauch Mandel. Am Gaumen ausgewogen, leicht cremig und dennoch mit innerer Spannung, die nie kippt. Majestätisch zu Ofenpoulet mit Kräutern, Pilzrisotto oder Rösti mit Käse. Auch ein mildes Käsebrett passt hervorragend. Ehrliche Küche ohne Lärm, aber mit Substanz. Jetzt bestellen

Mittelfeld

Der Captain Rioja DOCa Gran Reserva Viña Real, für 23.95 Franken Der Sechser ist der Taktgeber und Kapitän. Er beruhigt, beschleunigt und entscheidet, wann das Spiel atmet und wann es explodiert. Der Rioja Gran Reserva aus Spanien ist gereift, tief und voller Autorität. Dunkle Kirschen, Leder, Gewürze und Röstaromen. Am Gaumen elegant, komplex und mit einer Führung, die nie laut werden muss. Servieren Sie ihn zu Lamm, Schmorgerichten oder Rinderfilet. Auch gereifter Hartkäse funktioniert wunderbar. Alles mit Tiefe und Zeit. Rioja DOCa Gran Reserva Viña Real, für 23.95 Franken Der Sechser ist der Taktgeber und Kapitän. Er beruhigt, beschleunigt und entscheidet, wann das Spiel atmet und wann es explodiert. Der Rioja Gran Reserva aus Spanien ist gereift, tief und voller Autorität. Dunkle Kirschen, Leder, Gewürze und Röstaromen. Am Gaumen elegant, komplex und mit einer Führung, die nie laut werden muss. Servieren Sie ihn zu Lamm, Schmorgerichten oder Rinderfilet. Auch gereifter Hartkäse funktioniert wunderbar. Alles mit Tiefe und Zeit. Jetzt bestellen

Der Abräumer Cabernet Sauvignon California Paso Robles Diamond Coppola Winery, für 21.50 Franken Der zweite Sechser ist der, der aufräumt, bevor es gefährlich wird. Physisch stark, kompromisslos und immer im richtigen Moment da. Der US-amerikanische Cabernet ist kraftvoll, dunkel und strukturiert. Schwarze Johannisbeere, Kakao und Zedernholz in der Nase. Am Gaumen druckvoll, aber kontrolliert, mit klarer Linie. Macht zu BBQ-Ribs, Steak oder Chili con Carne eine mehr als gute Falle. Auch Tex-Mex-Platten passen ideal. Viel Geschmack, viel Druck. Cabernet Sauvignon California Paso Robles Diamond Coppola Winery, für 21.50 Franken Der zweite Sechser ist der, der aufräumt, bevor es gefährlich wird. Physisch stark, kompromisslos und immer im richtigen Moment da. Der US-amerikanische Cabernet ist kraftvoll, dunkel und strukturiert. Schwarze Johannisbeere, Kakao und Zedernholz in der Nase. Am Gaumen druckvoll, aber kontrolliert, mit klarer Linie. Macht zu BBQ-Ribs, Steak oder Chili con Carne eine mehr als gute Falle. Auch Tex-Mex-Platten passen ideal. Viel Geschmack, viel Druck. Jetzt bestellen

Der Spielgestalter Château Le Boscq Saint-Estèphe AC, für 32.50 Franken Der Zehner ist der Kopf der Offensive. Er sieht Räume, bevor sie entstehen, und entscheidet Spiele mit einem einzigen Pass. Der Franzose aus Bordeaux ist tief, elegant und strukturiert. Mit dunklen Früchten, Zedernholz und Tabak. Am Gaumen präzise, ruhig und doch voller Wirkung. Ideal zu Entrecôte, Lammkarree oder Pilzgerichten. Auch gereifter Käse passt hervorragend. Komplexität statt Lautstärke. Château Le Boscq Saint-Estèphe AC, für 32.50 Franken Der Zehner ist der Kopf der Offensive. Er sieht Räume, bevor sie entstehen, und entscheidet Spiele mit einem einzigen Pass. Der Franzose aus Bordeaux ist tief, elegant und strukturiert. Mit dunklen Früchten, Zedernholz und Tabak. Am Gaumen präzise, ruhig und doch voller Wirkung. Ideal zu Entrecôte, Lammkarree oder Pilzgerichten. Auch gereifter Käse passt hervorragend. Komplexität statt Lautstärke. Jetzt bestellen

Sturm

Linker Flügel Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, für 19.95 Franken Der linke Flügelspieler ist der elegante Unruheherd. Schnell im Kopf, leichtfüssig und ständig auf der Suche nach der Lücke. Der Deutsche Riesling ist schlank, vibrierend und präzise. Zitrus, Limette und grüner Apfel. Am Gaumen elektrisierend und straff. Entkorken Sie ihn zu Sushi oder zu Flammkuchen mit Ziegenkäse. Leicht, frisch und dynamisch. Nahe QbA Riesling Karthäuser Weingut Tesch, für 19.95 Franken Der linke Flügelspieler ist der elegante Unruheherd. Schnell im Kopf, leichtfüssig und ständig auf der Suche nach der Lücke. Der Deutsche Riesling ist schlank, vibrierend und präzise. Zitrus, Limette und grüner Apfel. Am Gaumen elektrisierend und straff. Entkorken Sie ihn zu Sushi oder zu Flammkuchen mit Ziegenkäse. Leicht, frisch und dynamisch. Jetzt bestellen

Rechter Flügel Monção e Melgaço DOC Alvarinho, João Portugal Ramos, für 19.95 Franken Der rechte Flügel ist explosiv und direkt. Er geht ins Eins-gegen-Eins und sucht sofort den Abschluss. Der portugiesische Alvarinho ist salzig, frisch und lebendig. Mit Grapefruit, Zitrus und florale Noten. Am Gaumen nervös, aber präzise. Er harmoniert traumhaft mit Garnelen, Fisch oder asiatischer Küche. Alles mit Tempo und Frische. Monção e Melgaço DOC Alvarinho, João Portugal Ramos, für 19.95 Franken Der rechte Flügel ist explosiv und direkt. Er geht ins Eins-gegen-Eins und sucht sofort den Abschluss. Der portugiesische Alvarinho ist salzig, frisch und lebendig. Mit Grapefruit, Zitrus und florale Noten. Am Gaumen nervös, aber präzise. Er harmoniert traumhaft mit Garnelen, Fisch oder asiatischer Küche. Alles mit Tempo und Frische. Jetzt bestellen

Der Mittelstürmer Babić Dalmatian Ego Fjaka Galić, für 19.50 Franken Der Stürmer ist der Vollstrecker im Strafraum. Er braucht keinen Raum, nur den Moment. Der kroatische Babić ist kraftvoll, kompakt und präsent. Dunkle Beeren, Kirschen und Würze. Am Gaumen direkt und druckvoll. Himmlisch zu Burgern, Spareribs oder Cevapcici. Substanz, Kraft und ein bisschen Chaos am Teller. Babić Dalmatian Ego Fjaka Galić, für 19.50 Franken Der Stürmer ist der Vollstrecker im Strafraum. Er braucht keinen Raum, nur den Moment. Der kroatische Babić ist kraftvoll, kompakt und präsent. Dunkle Beeren, Kirschen und Würze. Am Gaumen direkt und druckvoll. Himmlisch zu Burgern, Spareribs oder Cevapcici. Substanz, Kraft und ein bisschen Chaos am Teller. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.