Während andere Nationen ihre Helden auf Fussballplätzen oder in Stadien feiern, trifft sich die Schweiz am Grill. Und weil ein guter Grillabend mehr verdient als das obligatorische Bier, kommt diesmal Wein ins Spiel – vielseitiger, spannender und oft die bessere Wahl.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Kaum steigen die Temperaturen, beginnt in der Schweiz die schönste Zeit des Jahres. Auf Balkonen, Terrassen und in Gärten wird grilliert, was das Zeug hält. Ob Würste, Gemüse, Fisch oder grosse Fleischstücke – der Grill gehört hierzulande genauso zum Sommer wie das Baden im See oder der Apéro auf der Terrasse. Tatsächlich dürfte Grillieren näher am Schweizer Nationalsport sein als manche olympische Disziplin.

Das Bier gehört für viele zum Grillabend wie das Amen in der Kirche. Doch wer seine Speisen wirklich ins Zentrum stellen will, greift besser zur Weinflasche. Der Grund ist einfach. Wein bietet eine deutlich grössere aromatische Vielfalt und lässt sich gezielt auf verschiedene Zutaten, Marinaden und Zubereitungsarten abstimmen. Während Bier meist einfach erfrischt, kann Wein ein Gericht auf ein neues Niveau heben. Die folgenden Kombinationen zeigen eindrücklich, warum der nächste Grillabend auch ein Weinabend sein sollte.

Spareribs Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc, für 19.95 Franken Wer Spareribs grilliert, braucht vor allem Geduld. Die besten Ergebnisse entstehen, wenn die Rippen über mehrere Stunden bei niedriger Temperatur gegart werden. So wird das Fleisch butterzart und löst sich beinahe von selbst vom Knochen. Die karamellisierte Marinade bringt süsse, rauchige und würzige Aromen mit sich, genau die Art von Geschmack, die nach einem kräftigen Rotwein verlangt. Der «Château La Cardonne» aus dem Médoc bringt die nötige Struktur mit. Seine Tannine greifen die Röstaromen auf, während die dunkle Frucht hervorragend mit der leicht süsslichen Barbecue-Sauce harmoniert. Ein Wein, der der Grillade nicht die Show stiehlt, sondern gemeinsam mit ihr auftritt. In der Nase zeigen sich schwarze Johannisbeeren, Brombeeren, Zedernholz und feine Tabaknoten. Am Gaumen präsentiert sich der Wein kraftvoll und ausgewogen mit reifen Tanninen, dunkler Frucht und einer angenehmen Frische. Der lange Abgang wird von würzigen Holznoten begleitet. Château La Cardonne AOC Cru Bourgeois Médoc, für 19.95 Franken Wer Spareribs grilliert, braucht vor allem Geduld. Die besten Ergebnisse entstehen, wenn die Rippen über mehrere Stunden bei niedriger Temperatur gegart werden. So wird das Fleisch butterzart und löst sich beinahe von selbst vom Knochen. Die karamellisierte Marinade bringt süsse, rauchige und würzige Aromen mit sich, genau die Art von Geschmack, die nach einem kräftigen Rotwein verlangt. Der «Château La Cardonne» aus dem Médoc bringt die nötige Struktur mit. Seine Tannine greifen die Röstaromen auf, während die dunkle Frucht hervorragend mit der leicht süsslichen Barbecue-Sauce harmoniert. Ein Wein, der der Grillade nicht die Show stiehlt, sondern gemeinsam mit ihr auftritt. In der Nase zeigen sich schwarze Johannisbeeren, Brombeeren, Zedernholz und feine Tabaknoten. Am Gaumen präsentiert sich der Wein kraftvoll und ausgewogen mit reifen Tanninen, dunkler Frucht und einer angenehmen Frische. Der lange Abgang wird von würzigen Holznoten begleitet. Jetzt bestellen

Kalbsbratwurst Chianti Classico DOCG Castellare, für 21.95 Franken Die Bratwurst gehört zu jedem Schweizer Grillabend wie die Kohle zum Grill. Wer ihr etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt und sie mit einer hausgemachten Zwiebelsauce serviert, verwandelt den Klassiker in ein erstaunlich raffiniertes Sommergericht. Die leichte Würze der Wurst und die süsslichen Röstaromen der Zwiebeln verlangen nach einem Wein mit Frische und Charakter. Der Chianti Classico «Castellare» aus der Toskana erfüllt diese Aufgabe mit Bravour. Seine lebendige Säure sorgt für Balance, während die fruchtigen Noten wunderbar mit den Röstaromen harmonieren. Ein Paar, das auf den ersten Blick überrascht und auf den zweiten absolut logisch erscheint. In der Nase überzeugen Aromen von Kirschen, roten Beeren und feinen Kräutern. Am Gaumen zeigt sich der Wein elegant, frisch und harmonisch mit saftiger Frucht und gutem Trinkfluss. Chianti Classico DOCG Castellare, für 21.95 Franken Die Bratwurst gehört zu jedem Schweizer Grillabend wie die Kohle zum Grill. Wer ihr etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt und sie mit einer hausgemachten Zwiebelsauce serviert, verwandelt den Klassiker in ein erstaunlich raffiniertes Sommergericht. Die leichte Würze der Wurst und die süsslichen Röstaromen der Zwiebeln verlangen nach einem Wein mit Frische und Charakter. Der Chianti Classico «Castellare» aus der Toskana erfüllt diese Aufgabe mit Bravour. Seine lebendige Säure sorgt für Balance, während die fruchtigen Noten wunderbar mit den Röstaromen harmonieren. Ein Paar, das auf den ersten Blick überrascht und auf den zweiten absolut logisch erscheint. In der Nase überzeugen Aromen von Kirschen, roten Beeren und feinen Kräutern. Am Gaumen zeigt sich der Wein elegant, frisch und harmonisch mit saftiger Frucht und gutem Trinkfluss. Jetzt bestellen

Schweinshals-Steak Alentejo DOC Três Ânforas Howard's Folly, für 19.95 Franken Manchmal sind es die einfachen Dinge, die am besten funktionieren. Ein gut mariniertes Schweinshals-Steak, über direkter Hitze grilliert und mit einer grosszügigen Portion Kräuterbutter serviert, gehört definitiv dazu. Die Kombination aus Röstaromen, saftigem Fleisch und würziger Butter sorgt für echten Grillgenuss. Der «Três Ânforas» aus dem Alentejo bringt genügend Kraft mit, um mit dieser Aromatik mitzuhalten. Seine würzigen und fruchtigen Noten ergänzen das Fleisch hervorragend und sorgen dafür, dass aus einem bodenständigen Gericht ein kleines Grillfest wird. In der Nase zeigen sich dunkle Waldbeeren, Pflaumen und mediterrane Gewürze. Am Gaumen wirkt der Wein vollmundig, dicht und gleichzeitig überraschend elegant. Reife Frucht, feine Kräuternoten und eine schöne Länge prägen den Abgang. Alentejo DOC Três Ânforas Howard's Folly, für 19.95 Franken Manchmal sind es die einfachen Dinge, die am besten funktionieren. Ein gut mariniertes Schweinshals-Steak, über direkter Hitze grilliert und mit einer grosszügigen Portion Kräuterbutter serviert, gehört definitiv dazu. Die Kombination aus Röstaromen, saftigem Fleisch und würziger Butter sorgt für echten Grillgenuss. Der «Três Ânforas» aus dem Alentejo bringt genügend Kraft mit, um mit dieser Aromatik mitzuhalten. Seine würzigen und fruchtigen Noten ergänzen das Fleisch hervorragend und sorgen dafür, dass aus einem bodenständigen Gericht ein kleines Grillfest wird. In der Nase zeigen sich dunkle Waldbeeren, Pflaumen und mediterrane Gewürze. Am Gaumen wirkt der Wein vollmundig, dicht und gleichzeitig überraschend elegant. Reife Frucht, feine Kräuternoten und eine schöne Länge prägen den Abgang. Jetzt bestellen

Grillburger Vaud AOC Gamaret Gourmand Cave de Bonvillars, für 24.50 Franken Der perfekte Burger lebt von Gegensätzen: Knuspriges Brötchen, saftiges Fleisch, geschmolzener Käse und herzhafte Saucen. Genau deshalb braucht es einen Wein, der Frucht, Würze und Frische miteinander verbindet. Der «Gamaret Gourmand» aus Bonvillars ist dafür wie geschaffen. Die Schweizer Rebsorte liefert intensive Fruchtaromen und genügend Pfiff, um auch gegen kräftige Burgerzutaten zu bestehen. Zudem bringt er genau jene unkomplizierte Art mit, die ein entspannter Grillabend verdient. In der Nase entfalten sich Aromen von schwarzen Kirschen, Brombeeren und Pfeffer. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich, fruchtbetont und etwas pikant. Die ausgewogene Struktur macht ihn zum unkomplizierten Begleiter vieler Grillgerichte. Vaud AOC Gamaret Gourmand Cave de Bonvillars, für 24.50 Franken Der perfekte Burger lebt von Gegensätzen: Knuspriges Brötchen, saftiges Fleisch, geschmolzener Käse und herzhafte Saucen. Genau deshalb braucht es einen Wein, der Frucht, Würze und Frische miteinander verbindet. Der «Gamaret Gourmand» aus Bonvillars ist dafür wie geschaffen. Die Schweizer Rebsorte liefert intensive Fruchtaromen und genügend Pfiff, um auch gegen kräftige Burgerzutaten zu bestehen. Zudem bringt er genau jene unkomplizierte Art mit, die ein entspannter Grillabend verdient. In der Nase entfalten sich Aromen von schwarzen Kirschen, Brombeeren und Pfeffer. Am Gaumen zeigt sich der Wein weich, fruchtbetont und etwas pikant. Die ausgewogene Struktur macht ihn zum unkomplizierten Begleiter vieler Grillgerichte. Jetzt bestellen

Crevetten-Spiessli Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, für 24.95 Franken Nicht alles auf dem Grill muss schwer und fleischlastig sein. Gerade an heissen Sommertagen sorgen Crevetten-Spiessli mit etwas Knoblauch, Zitrone und frischen Kräutern für mediterrane Leichtigkeit. Sie sind schnell zubereitet und bringen Ferienstimmung direkt auf die Terrasse. Der «Whispering Angel» gehört seit Jahren zu den bekanntesten Rosés der Provence. Seine Frische und Eleganz unterstreichen die feinen Meeresaromen, ohne sie zu überdecken. Genau deshalb funktioniert diese Kombination so mühelos. In der Nase zeigen sich Erdbeeren, Himbeeren und ein Hauch von Zitrusfrüchten. Am Gaumen wirkt der Rosé frisch, trocken und wunderbar ausgewogen. Die feine Frucht und die elegante Struktur sorgen für grossen Trinkgenuss. Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel Caves d'Esclans, für 24.95 Franken Nicht alles auf dem Grill muss schwer und fleischlastig sein. Gerade an heissen Sommertagen sorgen Crevetten-Spiessli mit etwas Knoblauch, Zitrone und frischen Kräutern für mediterrane Leichtigkeit. Sie sind schnell zubereitet und bringen Ferienstimmung direkt auf die Terrasse. Der «Whispering Angel» gehört seit Jahren zu den bekanntesten Rosés der Provence. Seine Frische und Eleganz unterstreichen die feinen Meeresaromen, ohne sie zu überdecken. Genau deshalb funktioniert diese Kombination so mühelos. In der Nase zeigen sich Erdbeeren, Himbeeren und ein Hauch von Zitrusfrüchten. Am Gaumen wirkt der Rosé frisch, trocken und wunderbar ausgewogen. Die feine Frucht und die elegante Struktur sorgen für grossen Trinkgenuss. Jetzt bestellen

Gegrillter Saibling Dézaley Grand Cru AOC, für 17.95 Franken Wer einmal einen ganzen Saibling auf dem Grill zubereitet hat, weiss, wie unkompliziert ein guter Fisch sein kann. Mit etwas Olivenöl, frischen Kräutern und einigen Zitronenscheiben gefüllt, entwickelt er über der Glut feine Röstaromen und bleibt wunderbar saftig. Gerade in der Schweiz gehört der Saibling zu den schönsten Alternativen zu Fleisch. Der «Dézaley Grand Cru» bringt die ideale Kombination aus Kraft, Frucht und Mineralität mit. Er besitzt genügend Substanz, um mit den Röstaromen des Fisches mitzuhalten, bewahrt dabei aber die nötige Eleganz. Eine Paarung, die zeigt, wie gut Schweizer Wein und Schweizer Produkte zusammenpassen. In der Nase überzeugen Aromen von reifen gelben Früchten, Honig und dezenten floralen Noten. Am Gaumen zeigt sich der Wein kraftvoll, komplex und mineralisch mit einer bemerkenswerten Länge. Dézaley Grand Cru AOC, für 17.95 Franken Wer einmal einen ganzen Saibling auf dem Grill zubereitet hat, weiss, wie unkompliziert ein guter Fisch sein kann. Mit etwas Olivenöl, frischen Kräutern und einigen Zitronenscheiben gefüllt, entwickelt er über der Glut feine Röstaromen und bleibt wunderbar saftig. Gerade in der Schweiz gehört der Saibling zu den schönsten Alternativen zu Fleisch. Der «Dézaley Grand Cru» bringt die ideale Kombination aus Kraft, Frucht und Mineralität mit. Er besitzt genügend Substanz, um mit den Röstaromen des Fisches mitzuhalten, bewahrt dabei aber die nötige Eleganz. Eine Paarung, die zeigt, wie gut Schweizer Wein und Schweizer Produkte zusammenpassen. In der Nase überzeugen Aromen von reifen gelben Früchten, Honig und dezenten floralen Noten. Am Gaumen zeigt sich der Wein kraftvoll, komplex und mineralisch mit einer bemerkenswerten Länge. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.