Die besten Weine mit wenig Alkohol

Wenn die Temperaturen steigen, darf auch der Wein leichter werden. Weine mit moderatem Alkohol bringen Frische, Trinkfluss und Eleganz ins Glas. Sie begleiten laue Abende, leichte Küche und lange Sommernächte, ohne dabei schwer zu wirken.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Der Sommer ist keine Jahreszeit für schwere Geschütze. Wenn auf dem Teller Salat, Fisch, Gemüse oder etwas vom Grill liegt, darf auch der Wein einen Gang zurückschalten. Das bedeutet keineswegs weniger Genuss! Weine mit moderatem Alkoholgehalt können gerade an warmen Tagen ihre grosse Stärke ausspielen. Sie wirken leichter, frischer und machen Lust auf den nächsten Schluck. Alkohol bringt im Wein nicht nur Wärme und Kraft, sondern beeinflusst auch Körper, Textur und das gesamte Mundgefühl. Je höher der Alkoholgehalt, desto üppiger und wuchtiger kann ein Wein erscheinen. Bei 11 bis 12 Volumenprozent steht dagegen häufig etwas anderes im Vordergrund: Frische, Säure, Mineralität und die feinen Aromen der Traube. Der Wein wirkt schlanker, präziser und oft angenehm durstlöschend.

Sommerliche Essensbegleiter

Das passt perfekt zum Sommer. Denn bei warmen Temperaturen sucht man im Glas weniger Konzentration und mehr Spannung. Ein kühler Riesling mit knackiger Säure, ein mineralischer Fendant, ein spritziger Vinho Verde oder ein Loire-Wein bringen genau jene Leichtigkeit mit, die jetzt gefragt ist. Sie können unkompliziert als Aperitif getrunken werden, sind aber gleichzeitig hervorragende Essensbegleiter. Gerade ihre Frische macht sie zu idealen Partnern für sommerliche Gerichte. Auch beim Schaumwein spielt moderater Alkohol seine Trümpfe aus. Perlage, Frische und eine kühle Serviertemperatur verstärken den Eindruck von Leichtigkeit zusätzlich. Solche Weine sind weniger der feierliche Solist als vielmehr der charmante Begleiter, der einen Abend vom ersten Glas bis zum letzten Gang begleitet.

Und Rotwein? Darf natürlich trotzdem ins Glas. Ein Pinot Noir mit 12,5 Volumenprozent zeigt, dass auch Rotwein im Sommer funktionieren kann. Entscheidend sind Stil, Frische und Serviertemperatur. Schlanke, elegante Pinots mit feiner Säure und dezenter Frucht passen hervorragend zu Grilladen, Geflügel oder sommerlichen Gemüsegerichten.

Leichtigkeit ist kein Verzicht

Weniger Alkohol bedeutet also keineswegs weniger Charakter. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Wo weniger Wucht im Spiel ist, können Feinheiten besser zur Geltung kommen. Die Weine wirken tänzerischer, präziser und unkomplizierter. Genau das macht sie zu perfekten Begleitern für die schönste Disziplin des Sommers: trinken, essen, plaudern und einfach noch ein bisschen länger sitzen bleiben.

Der Exotische Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl, Charles Smith, für 14.95 Franken Der «Kung Fu Girl» ist ein Riesling für alle, die im Sommer nach Spannung im Glas suchen. Mit seinem moderaten Alkoholgehalt bleibt er angenehm leichtfüssig, ohne an aromatischer Präsenz einzubüssen. In der Nase treffen Zitrusfrüchte und grüner Apfel auf exotische Fruchtnoten, am Gaumen zeigt er eine saftige, animierende Säure und wirkt herrlich frisch. Gerade gekühlt entwickelt er diesen unkomplizierten Trinkfluss, der nach dem ersten Glas schnell nach einem zweiten verlangt. Seine Frische macht ihn zum idealen Begleiter eines sommerlichen Salats mit Ziegenkäse, von gebratenem Poulet oder gegrilltem Saibling mit Zitronenbutter. Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl, Charles Smith, für 14.95 Franken Der «Kung Fu Girl» ist ein Riesling für alle, die im Sommer nach Spannung im Glas suchen. Mit seinem moderaten Alkoholgehalt bleibt er angenehm leichtfüssig, ohne an aromatischer Präsenz einzubüssen. In der Nase treffen Zitrusfrüchte und grüner Apfel auf exotische Fruchtnoten, am Gaumen zeigt er eine saftige, animierende Säure und wirkt herrlich frisch. Gerade gekühlt entwickelt er diesen unkomplizierten Trinkfluss, der nach dem ersten Glas schnell nach einem zweiten verlangt. Seine Frische macht ihn zum idealen Begleiter eines sommerlichen Salats mit Ziegenkäse, von gebratenem Poulet oder gegrilltem Saibling mit Zitronenbutter. Jetzt bestellen

Der Salzige Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken Der Klassiker aus dem Wallis zeigt, wie elegant ein Wein mit rund 11 bis 12 Volumenprozent sein kann. Der Fendant «Dame de Sion» präsentiert sich hell, frisch und unkompliziert, mit feinen Fruchtaromen, floralen Anklängen und jener mineralischen Art, die ihn so wunderbar trinkbar macht. Am Gaumen bleibt er schlank, mit dezenter Säure und einem angenehm trockenen Finale. Besonders gut passt er zu Walliser Spezialitäten, etwa einem leichten Raclette mit Sommergemüse, aber auch zu Forelle, Felchen oder einem frischen Wurst-Käse-Salat. Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken Der Klassiker aus dem Wallis zeigt, wie elegant ein Wein mit rund 11 bis 12 Volumenprozent sein kann. Der Fendant «Dame de Sion» präsentiert sich hell, frisch und unkompliziert, mit feinen Fruchtaromen, floralen Anklängen und jener mineralischen Art, die ihn so wunderbar trinkbar macht. Am Gaumen bleibt er schlank, mit dezenter Säure und einem angenehm trockenen Finale. Besonders gut passt er zu Walliser Spezialitäten, etwa einem leichten Raclette mit Sommergemüse, aber auch zu Forelle, Felchen oder einem frischen Wurst-Käse-Salat. Jetzt bestellen

Der Unkomplizierte La Côte AOC Oh là là CHSSLA, Young Poets, für 12.50 Franken Schon der Name macht Lust auf Sommer. Mit seinem moderaten Alkoholgehalt bleibt der «Oh là là CHSSLA» leichtfüssig und animierend, während die typische Zurückhaltung der Rebsorte viel Raum für Frische und Mineralität lässt. Helle Frucht, feine florale Noten und eine dezente Würze begleiten den trockenen, geradlinigen Gaumen. Gut gekühlt passt er zu einem Aperitif, zu gegrilltem Fisch oder zu einem sommerlichen Tomatensalat mit Feta. Und natürlich macht er auch neben einer Waadtländer Käseplatte eine ausgezeichnete Figur. La Côte AOC Oh là là CHSSLA, Young Poets, für 12.50 Franken Schon der Name macht Lust auf Sommer. Mit seinem moderaten Alkoholgehalt bleibt der «Oh là là CHSSLA» leichtfüssig und animierend, während die typische Zurückhaltung der Rebsorte viel Raum für Frische und Mineralität lässt. Helle Frucht, feine florale Noten und eine dezente Würze begleiten den trockenen, geradlinigen Gaumen. Gut gekühlt passt er zu einem Aperitif, zu gegrilltem Fisch oder zu einem sommerlichen Tomatensalat mit Feta. Und natürlich macht er auch neben einer Waadtländer Käseplatte eine ausgezeichnete Figur. Jetzt bestellen

Der Süffige Loire Gros Plant du Pays Nantais Folle Blanche Luneau-Papin, für 18.95 Franken Wer diesen Loire-Wein ins Glas bekommt, versteht sofort, warum leichte Weine so viel Spass machen können. Aus der Rebsorte «Folle Blanche» gekeltert, bringt der «Gros Plant» eine ausgeprägte Frische mit, die fast an einen kühlen Wind vom Atlantik erinnert. Zitrusnoten, grüne Frucht und mineralische Nuancen bestimmen das Aromenspiel. Am Gaumen wirkt er schlank, trocken und wunderbar animierend, mit einer lebendigen Säure, die ihn zum perfekten Sommerwein macht. Besonders fein ist die Kombination mit Meeresfrüchten, Muscheln oder Austern. Aber auch ein Teller Moules et Frites oder ein einfacher grillierter Fisch wird durch seine Frische zum sommerlichen Festmahl. Loire Gros Plant du Pays Nantais Folle Blanche Luneau-Papin, für 18.95 Franken Wer diesen Loire-Wein ins Glas bekommt, versteht sofort, warum leichte Weine so viel Spass machen können. Aus der Rebsorte «Folle Blanche» gekeltert, bringt der «Gros Plant» eine ausgeprägte Frische mit, die fast an einen kühlen Wind vom Atlantik erinnert. Zitrusnoten, grüne Frucht und mineralische Nuancen bestimmen das Aromenspiel. Am Gaumen wirkt er schlank, trocken und wunderbar animierend, mit einer lebendigen Säure, die ihn zum perfekten Sommerwein macht. Besonders fein ist die Kombination mit Meeresfrüchten, Muscheln oder Austern. Aber auch ein Teller Moules et Frites oder ein einfacher grillierter Fisch wird durch seine Frische zum sommerlichen Festmahl. Jetzt bestellen

Der Dynamische Vinho Verde DOC Fio a Fio, Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken Vinho Verde ist wie geschaffen für heisse Tage. Der Fio a Fio bringt wenig Alkohol und dafür jede Menge Frische ins Glas. Helle Zitrusfrucht, grüner Apfel und florale Anklänge sorgen für einen frischen, unkomplizierten Duft. Am Gaumen präsentiert er sich schlank, trocken und lebendig, mit einer feinen Säure und einem animierenden Abgang. Je kühler er serviert wird, desto stärker kommt sein sommerlicher Charakter zum Vorschein. Er passt wunderbar zu leichten Vorspeisen, Salaten und gegrilltem Fisch, aber auch zu einer portugiesisch inspirierten Sommerplatte mit Sardinen, Oliven, Tomaten und gegrilltem Gemüse. Vinho Verde DOC Fio a Fio, Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken Vinho Verde ist wie geschaffen für heisse Tage. Der Fio a Fio bringt wenig Alkohol und dafür jede Menge Frische ins Glas. Helle Zitrusfrucht, grüner Apfel und florale Anklänge sorgen für einen frischen, unkomplizierten Duft. Am Gaumen präsentiert er sich schlank, trocken und lebendig, mit einer feinen Säure und einem animierenden Abgang. Je kühler er serviert wird, desto stärker kommt sein sommerlicher Charakter zum Vorschein. Er passt wunderbar zu leichten Vorspeisen, Salaten und gegrilltem Fisch, aber auch zu einer portugiesisch inspirierten Sommerplatte mit Sardinen, Oliven, Tomaten und gegrilltem Gemüse. Jetzt bestellen

Der Zarte Weisser Burgunder trocken, Weingut Katrin Wind, Pfalz, für 12.95 Franken Der trockene Pfälzer Weissburgunder verbindet dezente Frucht mit feiner Würze und einer angenehm geschmeidigen Struktur. Am Gaumen wirkt er klar und ausgewogen, mit Aromen von gelbem Apfel, weissen Blüten und einer zarten mineralischen Note. Der Alkohol bleibt dezent im Hintergrund und lässt den Wein frisch und elegant erscheinen. Damit eignet er sich hervorragend für die sommerliche Tafel. Besonders schön begleitet er gebratenen Zander, gegrillte Crevetten oder ein leichtes Poulet mit Kräutern und Zitrone. Weisser Burgunder trocken, Weingut Katrin Wind, Pfalz, für 12.95 Franken Der trockene Pfälzer Weissburgunder verbindet dezente Frucht mit feiner Würze und einer angenehm geschmeidigen Struktur. Am Gaumen wirkt er klar und ausgewogen, mit Aromen von gelbem Apfel, weissen Blüten und einer zarten mineralischen Note. Der Alkohol bleibt dezent im Hintergrund und lässt den Wein frisch und elegant erscheinen. Damit eignet er sich hervorragend für die sommerliche Tafel. Besonders schön begleitet er gebratenen Zander, gegrillte Crevetten oder ein leichtes Poulet mit Kräutern und Zitrone. Jetzt bestellen

Der Knackige Kaiserstuhl Pinot Noir Herrenstück, Weingut Holger Koch, für 16.95 Franken Dieser Pinot Noir vom Kaiserstuhl beweist mit 12,5 Volumenprozent, dass sommerliche Leichtigkeit nicht bei Weisswein endet. Er setzt auf Eleganz statt auf Kraft und zeigt feine rote Beeren, Kirschen und würzige Nuancen. Am Gaumen wirkt er schlank, saftig und präzise, mit feiner Säure und einem angenehm seidigen Mundgefühl. Leicht gekühlt serviert, wird er zum perfekten Rotwein für warme Abende. Er begleitet hervorragend ein Poulet vom Grill, Kalbskoteletts oder Würste mit Kräutern. Auch zu gegrillten Auberginen, Peperoni und Zucchini funktioniert er wunderbar. Ein Pinot für alle, die auch im Sommer Rot sehen wollen. Kaiserstuhl Pinot Noir Herrenstück, Weingut Holger Koch, für 16.95 Franken Dieser Pinot Noir vom Kaiserstuhl beweist mit 12,5 Volumenprozent, dass sommerliche Leichtigkeit nicht bei Weisswein endet. Er setzt auf Eleganz statt auf Kraft und zeigt feine rote Beeren, Kirschen und würzige Nuancen. Am Gaumen wirkt er schlank, saftig und präzise, mit feiner Säure und einem angenehm seidigen Mundgefühl. Leicht gekühlt serviert, wird er zum perfekten Rotwein für warme Abende. Er begleitet hervorragend ein Poulet vom Grill, Kalbskoteletts oder Würste mit Kräutern. Auch zu gegrillten Auberginen, Peperoni und Zucchini funktioniert er wunderbar. Ein Pinot für alle, die auch im Sommer Rot sehen wollen. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.