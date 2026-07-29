Diese klassischen Sommergerichte gönnen wir uns gerne zu Hause oder in der Beiz: garnierter Wurst-Käsesalat, Kaltschalen, Rindscarpaccio oder einen Mezze-Teller. Dazu schmecken diese Weine.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Weinauswahl zu Sommergerichten ist vielfältig

Alkoholreiche Weine aus dem Barrique werden besser vermieden

Auch Rotweine begleiten die leichte Sommerküche

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Währschaft

Zum garnierten Wurst-Käsesalat passt ein Blauburgunder aus der Deutschschweiz oder ein Dôle aus dem Wallis, beide ohne Holzausbau und leicht gekühlt. Wer Weissweine bevorzugt, wählt einen Chasselas von der Waadtländer La Côte oder Müller-Thurgau mit einer spritzigen Säure. Aus dem Nachbarland Österreich schmeckt ein Grüner Veltliner dazu. Aus Südtirol passt Vernatsch, also Kalterersee oder St. Magdalener dazu.

Kühl und raffiniert

Die Rezepturen für pikante Kaltschalen werden in den Restaurants immer raffinierter. Längst beschränkt sich die Auswahl nicht nur auf Gazpacho. Oft ist auch Melone, Limette, Ingwer und Kokosmilch mit im Spiel. Zu dieser Kombination braucht es ausdrucksstarke Weissweine, wie einen Savagnin oder Heida, mit der typisch würzigen Tramineraromatik. Zur Gazpacho ist Verdejo aus der Region Rueda eine gute Wahl, falls einem Sherry zu stark ist.

Wie an der französischen Riviera

Was in einen Salade Niçoise auf jeden Fall gehört sind Sardellen, Thunfisch, schwarze Oliven und grüne Bohnen. Die weiteren Zutaten dürfen nach Herzenslust variiert werden. Dazu passt ein Glas Rosé. Der darf auch gerne etwas kräftiger sein und mit einem leichten orangen Schimmer glänzen. Die Rosés der Appellation Tavel erfüllen diesen Anspruch.

Roh und hauchdünn

Rindscarpaccio ist im Sommer eines der edelsten und leichtesten Gerichte, auch wenn ordentlich Parmesan dazu gehobelt wird. Die Freude wird allerdings getrübt, wenn ein ganzes Beet Rucola darüber verteilt und mit Aceto Balsamico begossen wird. Diese Zutaten kann man beim Service getrost abbestellen. Damit sich die Eleganz des Gerichtes voll entfaltet, gehört ein klassischer italienischer Weisswein dazu: Soave aus dem Veneto.

Mit Minze

Taboulé, der erfrischende Salat aus Couscous ist in der eigenen Küche schnell zubereitet. Gurke, Tomate, Peperoni, dazu Zitronensaft, Olivenöl und viel gehackte Petersilie und Minze machen die Spezialität aus dem Maghreb zu einem gesunden Sommergericht. Kleiner Tipp: statt Zitronensaft eine klitzeklein gehackte Salzzitrone verwenden und für die Saftigkeit grosszügiger mit dem Olivenöl sein. Dazu schmecken Weissweine mit einer feinen Säure und Salzigkeit wie Vermentino aus Sardinien oder der Toskana sowie griechischer Assyrtiko.

Vulkanweine zu Mezze

Jeden Sommer schwelge ich freitags in Hummus, Baba Ganoush, eingelegten Fetakäse, Zitronen-Oliven, gefüllten Weinblättern und Fladenbrot. Alle Leckerbissen trage ich vom Wochenmarkt nach Hause. Zu dieser üppigen Auswahl der östlichen Mittelmeerküche passen gehaltvollere Weine. Zum Beispiel Weisswein vom Ätna, gekeltert aus der Sorte Catarratto oder der Rotwein aus der gleichen Gegend. Beide sind kräftig, doch das kühle Klima an den Ätnahängen sorgt für Säure, die perfekt reif ist und am Gaumen straffe Länge gibt.