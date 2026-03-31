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Gepfeffertes Finale
Grüner Veltliner ist Österreichs würziger Weissweinstar

Die wichtigste Weissweinsorte Österreichs kann fruchtbetont und würzig sein. Aber sein wichtigstes Qualitätsmerkmal ist das Pfefferl am Gaumen.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Im Kremstal, zu Füssen des Stifts Göttweig, liegt die Riede Frauengrund. Die dicke Löss-Schicht im Untergrund ist perfektes Terrain für Grünen Veltliner.
Foto: OeWM / Robert Herbst

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Im Weissweinland Österreich ist Grüner Veltliner die wichtigste Traube
  • Gelbes Steinobst und feine Würze prägen die Aromatik der Weine
  • Das Weinviertel vor den Toren Wiens ist eine Hochburg der Sorte
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Ursula GeigerRedaktorin Wein

Kein anderer Weisswein wird mehr mit Österreich in Verbindung gebracht als Grüner Veltliner. Die Vielseitigkeit der Rebsorte macht ihren Charme aus.

Es gibt den leichtfüssigen, spritzigen Grünen Veltliner, der an Hitzetagen der perfekte Rohstoff für einen erfrischenden G'spritzten mit Blöterliwasser ist.

Win-win im Weinglas

Üppiger Grüner Veltliner betört mit Aromen vollreifer Früchte wie Mirabellen, Renekloden und Aprikosen. Oder der österreichische Weissweinstar überrascht mit einer zusätzlichen Duft-Dimension, die an frische Küchenkräuter (Petersilie und Kerbel) und manchmal sogar an Wurzelgemüse (Knollensellerie) erinnert. 

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Was nie fehlt, ist das Pfefferl, dieser Hauch von Würze, die ein bisschen wie frischgemahlener, weisser Pfeffer schmeckt. Das Pfefferl verleiht den üppigen Varianten einen ausgleichenden Frischekick und den unkomplizierten Qualitäten mehr Tiefe. Die klassische Win-win-Situation im Weinglas.

Weitverbreitet in Niederösterreich

Österreich ist ein Weissweinland. Auf den 68,4 Prozent der 44'210 Hektar stehen weisse Sorten und mit 14'296 Hektar Fläche ist Grüner Veltliner führend.

Ende 2002 wurde mit der Weinviertel DAC (Districtus Austriae Controllatus) die erste kontrollierte Herkunftsbezeichnung Österreichs ins Leben gerufen und Grüner Veltliner diente als Leitsorte des sanften Hügellandes. Steht auf dem Etikett Weinviertel DAC, ist Grüner Veltliner in der Flasche.

Grüner Veltliner liebt Löss

Auch in der Donauregion dominiert Grüner Veltliner die Weissweinkultur. Besonders gerne wächst die Sorte auf Böden mit einer mächtigen Löss-Schicht. Der kalkhaltige Gesteinsstaub wurde während der Kaltzeiten aus dem Alpenraum mit dem Wind ins Einzugsgebiet der Donau verfrachtet.

Löss ist reich an Mineralien und kann Wasser lange speichern. Die Reben können tief in dem lockeren Material wurzeln und so sehr trockene Sommer überstehen.

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