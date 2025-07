Der grösste Teil der weltweiten Weinproduktion wird in 0,75-Liter-Flaschen abgefüllt. Das war nicht immer so. Ein britisches Hohlmass war Grundlage für die Standardisierung.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die meisten Weinflaschen fassen unabhängig von ihrer Form 0,75 Liter. Das war in Europa nicht immer so. Bis in die 1970er wurden viele Weine in 0,7-Liter-Flaschen gefüllt.

Das Mass soll Dom Pérignon im 17. Jahrhundert festgelegt haben. Der Mönch aus der Champagne fand diese Menge Wein ideal für einen erwachsenen Mann zum Abendessen.

Britisches Mass entscheidend für EU-Norm

Erst 1989 wurde in der EU die Norm von 0,75 Liter für Weinflaschen verbindlich. Bei der Entscheidungsfindung spielte das britische Hohlmass «Imperial Gallon» eine wichtige Rolle. Das hat historische Gründe.

England war im 17. Jahrhundert Hauptimporteur für Weine aus Bordeaux. Für den Handel wurden die Weine in Barriques gefüllt und mit dem Schiff auf die Insel gebracht.

Rechenbeispiel mit Barrique

Ein Barrique fasst 225 Liter, das entspricht rund 50 britischen Gallonen à 4,55 Liter Wein oder dreihundert 0,75-Liter-Flaschen. Auch auf die Umverpackung nimmt das Mass Einfluss.

Bordeaux-Weine kauft man in 6er-Kisten (eine Gallone) oder in 12er-Kisten (zwei Gallonen).

Sonderfall Waadt

Doch jede Regel hat ihre Ausnahmen. Die traditionellen Weinflaschen der Waadt fassen nur 0,7 Liter. Auch dieser Sonderfall ist historisch begründet. 1822 wurde die Waadtländer Kanne (Pot Vaudois) als gesetzliches Mass für Wein festgelegt. Eine Kanne fasst 1,4 Liter, also zwei Flaschen Wein.

Da die Rebberge im Laxaux seit 2007 zum Welterbe gehören, war es den Winzern ein Anliegen, diese identitätsstiftende, historische Flaschenform zu behalten.

Ausnahmeregelung für Vin Jaune

Kompliziert wird es bei Vin Jaune. Die Spezialität aus dem französischen Jura wird in die Clavelin-Flasche gefüllt, die 0,62 Liter fasst. Das spezielle Mass soll mit der Weinbereitung zusammenhängen.

Während des oxidativen Ausbaus im Holzfass verdunstet ein Teil des Weins. Von einem Liter Wein bleiben die 0,62 Liter übrig, die in eine Clavelin passen.