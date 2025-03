1/6 0,75-Liter-Weinflaschen haben unterschiedliche Leergewichte. Foto: Shutterstock

Darum gehts Schwere Weinflaschen: Kein Qualitätsmerkmal, aber umweltschädlich und kostenintensiv

Leichtere Flaschen sind umweltfreundlicher und reduzieren Produktions- und Transportkosten

Jüngere Generationen bevorzugen nachhaltige Wein-Verpackungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Das Gewicht von leeren 0,75-Liter-Weinflaschen variiert stark. Von 300 Gramm leichten Formaten reicht die Bandbreite bis hin zu 900 Gramm. Schwere Weinflaschen werden oft mit hoher Qualität in Verbindung gebracht, doch das Flaschengewicht hat weder einen Einfluss auf den Geschmack des Weins, noch auf die Lagerfähigkeit. Dabei erhöhen schwere Weinflaschen den ökologischen Fussabdruck, da ihre Produktion mehr Rohstoffe und Energie erfordert, was zu höheren CO₂-Emissionen führt.

Zudem steigt durch das höhere Flaschengewicht auch das Transportgewicht, was weitere Emissionen verursacht. Leichtere Glasflaschen sind also nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch kosteneffizienter, da sie die Produktions- und Transportkosten reduzieren. Namhafte Weingüter wie Catena Zapata aus Argentinien haben bereits auf leichtere Flaschen umgestellt und durchwegs gute Erfahrungen gemacht.

Schwere Flaschen haben schweren Stand

Besonders jüngere Generationen legen Wert auf umweltfreundliche Produkte und bevorzugen Weine, deren Verpackung nachhaltig ist. Dieser Wandel im Verbraucherverhalten in Kombination mit allgemeinem Kostendruck dürfte die Weinindustrie dazu bewegen, vermehrt auf leichtere Flaschen zu setzen. Immer mehr Weingüter erkennen, dass Nachhaltigkeit keine Mode, sondern eine Notwendigkeit ist.

Schwere Weinflaschen sind also weder ein Garant für Qualität noch zeitgemäss. Angesichts der ökologischen und finanziellen Vorteile leichterer Verpackungen ist es an der Zeit, verstaubte Denkweisen zu hinterfragen und zukunftsweisende Lösungen zu fördern. Doch Gewicht der Flaschen hin oder her: Der Inhalt zählt nach wie vor am meisten.