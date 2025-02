1/5 Die Weinwelt ist voll von verschiedenen Farbtönen. Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Rotwein, Weisswein und Rosé zeigen vielfältige Farbnuancen

Farbe des Weins gibt Hinweise auf Alter, Reifung und Geschmack

Auch Portwein hat ein erstaunlich breites Farbspektrum Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Rotwein: Von Rubin bis Ziegelrot

Die Farbpalette von Rotwein reicht von hellem Rubinrot bis hin zu tiefem Purpur oder ziegelroten Nuancen. Junge Rotweine leuchten oft in kräftigem Violett oder Kirschrot – ein Zeichen für Frische und Fruchtigkeit. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Farbe: Sie wird dunkler, bis sie schliesslich ins Bräunliche übergeht. Bei gereiften roten Tropfen zeigt sich das oft an einem ziegelroten Rand im Glas.

Weisswein: Hellgelb bis Dunkelbraun

Weissweine präsentieren sich in einem Spektrum von blassem Zitronengelb über sattes Gold bis hin zu tiefem Dunkelbraun. Ein junger, frischer Weisswein leuchtet meist in einem hellen, fast grünlichen Ton. Lange im Holzfass ausgebaute Weissweine haben oftmals eine tiefere Farbe, während reifere Exemplare in Richtung Gold übergehen können. Ein dunkelbrauner Farbton kann auf eine jahrzehntelang gereifte, edelsüsse Spezialität wie Sauternes hindeuten.

Rosé: Zartrosa bis Lachsfarben

Roséweine schimmern in verführerischen rosa- bis lachsfarbenen Tönen. Die genaue Färbung hängt von der verwendeten Rebsorte und der Dauer des Kontakts mit den Traubenschalen ab. Je intensiver die Farbe, desto kräftiger ist in der Regel auch der Geschmack – ein zarter, hellrosa Rosé de Provence ist meist leichter und fruchtiger, während gesättigtere Rosétöne wie bei Rosé de Tavel auf mehr Körper und Struktur schliessen lassen.

Portwein: Rubinrot vs. Bernsteinfarben

Bei Portwein zeigt sich besonders eindrucksvoll, wie sehr die Farbe von der Reifung beeinflusst wird. Ein junger Ruby Port leuchtet in einem intensiven Rubinrot – das deutet auf frische Fruchtaromen wie Brombeere hin. Im Gegensatz dazu schimmert ein 20 Jahre gereifter Tawny Port in warmem Bernstein. Diese Verfärbung entsteht durch den langen Kontakt mit Sauerstoff im Holzfass, wodurch sich auch der Geschmack verändert: Statt frischer Frucht dominieren Noten von Nüssen und getrockneten Früchten.