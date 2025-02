1/5 Argentinische Lebensfreude im Glas: Drei unterschiedliche Malbecs mit Charakter. Foto: Nicolas Greinacher

Auf einen Blick Argentinischer Malbec als perfekter Rotwein für kalte Wintertage

Drei verschiedene Malbecs verkostet: fruchtig, elegant und kraftvoll

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Auf dem Heimweg peitschte mir kürzlich ein bissiger Wind ins Gesicht, und die Kälte liess meine Vorfreude aufs warme Wohnzimmer steigen. Genau in diesem Moment kam mir die perfekte Idee: ein kräftiger, ausdrucksstarker und dennoch unkomplizierter Rotwein als Gegenpol zur winterlichen Kälte – und was könnte da besser passen als argentinischer Malbec?

Also ab in den Weinkeller! Ich schnappte mir drei völlig unterschiedliche Malbecs, um sie zu degustieren und miteinander zu vergleichen. Wieder einmal zeigte sich, warum dieser Wein nicht nur hierzulande, sondern weltweit so geschätzt wird. Dazu ein gutes Stück Fleisch – und der Genuss ist perfekt.

Loco Malbec 2022

Los gehts mit dem 2022er Loco von Dieter Meier. Der biozertifizierte Malbec ist der fruchtigste im Trio – Brombeere, schwarze Pflaume und ein Hauch Himbeere springen aus dem Glas. Sanfte, gut eingebundene Tannine sorgen für ein rundes Mundgefühl, während die Säure die 14,5 % Alkohol perfekt ausbalanciert. Ein unkomplizierter, trinkfreudiger Malbec, der das Portemonnaie schont. Ideal auch für alle, die noch nie einen Malbec im Glas hatten. Kostenpunkt um die 15 Franken pro Flasche.

Bodega Colomé El Arenal Malbec 2020

Eine Stufe höher geht es mit dem El Arenal 2020 von Bodega Colomé – ebenfalls ein argentinisches Weingut in Schweizer Hand. Das Besondere? Hier wachsen die Reben auf 2600 Metern über Meer, wo kühle Nächte die Säure frisch und lebendig halten. Das Ergebnis ist ein kraftvoller und trotzdem äusserst eleganter Malbec mit raffinierter Finesse. Während der Loco mehr Lockerheit an den Tag legt, ist der El Arenal dichter und fokussierter. Kostenpunkt um die 60 Franken pro Flasche.

Achaval-Ferrer Finca Altamira Malbec 2018

Dieser Blockbuster-Malbec von einem der renommiertesten Weingüter Argentiniens steckt am Anfang einer langen Reifephase. Satte dunkle Frucht, Tabak, getrocknete Früchte und markante Holzaromen formen einen kraftvollen, komplexen Malbec mit enormer Ausdauer. Für Fans filigraner Eleganz vielleicht eine Spur zu wuchtig – für alle anderen argentinisches Weinhandwerk auf höchstem Niveau. Kostenpunkt um die 90 Franken pro Flasche.