Darum gehts Korrekte Entsorgung von Weinflaschen: Häufige Fehler und wichtige Tipps

Farbliche Trennung beim Entsorgen von Altglas ist wichtig

Fünf häufige Fehler beim Entsorgen von Weinflaschen werden erläutert

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Leere Weinflaschen gehören korrekt entsorgt. Was vielen klar sein dürfte, bereitet anderen immer wieder Kopfschmerzen. Denn beim Entsorgen von Altglas gibt es mehr zu beachten, als man zunächst denkt. Wir haben die fünf häufigsten Fehler zusammengetragen, die es zu vermeiden gilt.

Flaschen im Hausmüll entsorgen

Aus Bequemlichkeit werfen einige ihre leeren Weinflaschen einfach in den Hausmüll. Das ist vor allem deshalb schade, weil Glas so nicht recycelt werden kann. Der Umwelt zuliebe gehören gebrauchte Weinflaschen in den Altglascontainer.

Farben nicht trennen

Aus Zeitgründen werfen manche ihre leeren Weinflaschen ohne farbliche Trennung in den Glascontainer. Farbiges Glas, wie es bei vielen Weinflaschen üblich ist, sollte aber getrennt von Weissglas entsorgt werden. Sofern nichts anderes steht, gehören blaue, rote oder undefinierte Flaschen übrigens in den Grünglas-Container.

Etiketten entfernen

Jegliche Aufkleber und Etiketten können auf dem Altglas verbleiben und müssen vor dem Entsorgen nicht separat entfernt werden. Diese Zeit kannst du dir also sparen.

Restwein nicht ausspülen

Damit es auf der Altglas-Deponie nicht nach abgestandenem Wein riecht und keine Insektenscharen angezogen werden, empfiehlt es sich, Weinflaschen vor dem Entsorgen nur kurz und mit wenig Wasser zu spülen. So umgehst du auch eine mögliche Verfärbung deiner Tragetasche, falls eine Rotweinflasche während des Transports zum Altglascontainer umkippt.

Upcycling ignorieren

Leere Weinflaschen können für viele kreative Zwecke wiederverwendet werden. Bevor du sie entsorgst, überlege, ob du sie vielleicht für Vasen oder Kerzenhalter verwenden kannst. Rare Weinflaschen haben womöglich auch in leerem Zustand einen Wert oder bergen eine Erinnerung an einen schönen Moment, weshalb sich eine Aufbewahrung lohnen könnte.