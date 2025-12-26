Was steckt hinter Highspeed-Korken, der Sammelleidenschaft für Metallblättchen, Markenschutz und dem Busen von Marie-Antoinette? Die kuriosesten Champagner-Geschichten erzählen wir dir hier.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Stabile Flaschen für explosiven Stoff

Bis zu fünf Liter Kohlendioxid entsteht bei der zweiten Gärung in der Flasche. Durch den Überdruck bleibt das Gas im Getränk gelöst. Darum müssen Schaumweinflaschen stabil sein und einen Druck von bis zu sechs Bar aushalten.

Champagnerkorken sind schneller als Usain Bolt

Der Weltrekordhalter lief 2009 in Berlin die 100 Meter in 9,58 Sekunden. Der Korken einer gut gekühlten Champagnerflasche erreicht zunächst eine Höchstgeschwindigkeit, die auf 100 Meter umgerechnet 9,09 Sekunden ergäbe. Je wärmer die Flasche, desto mehr Speed bringt der Korken.

Die richtige Temperatur für den schönsten Plopp

Champagnerkorken sollen nicht knallen. Erwünscht ist ein diskretes Ploppen. Besonders angenehm klingt das Öffnen einer Champagnerflasche, wenn sie auf 6,7 Grad Celsius gekühlt ist und sich der Korken einfach lösen lässt. Das hat die Mathematikerin Eugenia Cheng für uns ausgerechnet.

Die Busen schöner Frauen

Champagnerschalen sind ein Symbol von Sexyness. Die Form der Schalen soll dem Busen von Marie-Antoinette nachempfunden sein. Das griff Topmodel Kate Moss vor ein paar Jahren auf und liess ein Champagnerglas in Form ihrer linken Brust designen.

Darum floppte Jean Paul Gaultiers Parfüm

Teuer war es und in den 1990ern ein Must-have für alle Frauen in der Weinbranche: das Eau de Toilette «Champagne» des Modeschöpfers Jean Paul Gaultier.

Der Flakon von 1993 war einem Champagnerkorken samt Drahtkorb und Blättchen nachempfunden. Doch die Champagner-Schützer sagten «Non». Der Duft wurde vom Markt genommen. Für alle Revoluzzerinnen: Original Flakons sind auf Ebay noch erhältlich.

Sammelalben für Placomusophile

«Plaque de Muselet» heisst das Metallplättchen, das mit einem Drahtkorb auf dem Champagnerkorken befestigt ist. Oft sind die Plättchen mit den Logos der Champagnerhäuser versehen oder werden für limitierte Auflagen extra entworfen. Aus den runden Blechstücken lassen sich gut Kühlschrankmagneten basteln. Passionierte Sammler legen sich für ihre Schätze allerdings ein Album zu.

Nicht überall greift der Markenschutz

Champagner ist eine starke Marke und entsprechend geschützt. Doch nicht alle Länder akzeptieren den Markenschutz. So wollen US-Produzenten für flaschenvergorene Schaumweine das Recht auf den Namen «California Champagne» reaktivieren. Der Name zierte schon 1857 die Etiketten der Schaumweinflaschen aus dem Golden State.

Russland stellte 2022 bezeichnungsrechtlich alles auf den Kopf. Champagner darf in Russland nur noch Schaumwein heissen. Zwar erscheint das Wort «Champagner» auf dem Vorderetikett in lateinischer Schrift. Das Wort «Schampanskoje» in kyrillischer Schrift ist jedoch nur für Schaumweine aus russischer Produktion erlaubt.