Die Villa Tugendhat in Brünn ist Wallfahrtsort für Architekturfreunde. Die Stadt ist Zentrum der südmährischen Weinproduktion, die so gross ist wie jene der Schweiz. Gekeltert werden Weine wie man sie aus dem benachbarten österreichischen Weinviertel kennt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Tschechien werden 17'700 Hektaren Wein produziert

Die Stadt Brünn ist Zentrum der südmährischen Weinregion

In Brünn befindet sich die weltbekannte Villa Tugendhat

Stefan Keller Redaktor Wein

Die Villa Tugendhat in Brünn wird in einem Atemzug genannt mit Le Corbusiers Villa Savoye, Frank Lloyd Wrights Haus Robie und Hans Scharouns Haus Schminke, alles Meilensteine der modernen Architektur.

Durch die Hanglage bietet das Gebäude einen panoramahaften Ausblick auf die Brünner Altstadt. Es wurde 2001 in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen. Der Entwurf stammt von Ludwig Mies van der Rohe. Er wurde 1929/1930 für die Brünner Unternehmerfamilie Tugendhat umgesetzt. Diese bewohnte die Villa bis 1938, bis zu ihrer Flucht in die Schweiz.

Ein Haus mit Geschichte

Nach einer ausgesprochen wechselhaften Geschichte befindet sich die Anlage heute im Besitz der Stadt Brünn. 1992 wurde hier von Václav Klaus und Vladimír Mečiar der Vertrag über die Teilung der Tschechoslowakei unterzeichnet. Seit 1994 ist die Villa als Denkmal der modernen Architektur der Öffentlichkeit zugänglich.



Repräsentativer Wein

Die Stadt Brünn nutzt die Gelegenheit, sich den Villa-Tugendhat-Besuchern aus aller Welt auch als Zentrum einer bedeutenden Weinregion zu präsentieren. Sie tut dies mit einem Chardonnay und Pinot noir aus Valtice, deutsch Feldsberg.

Das Städtchen liegt an der Grenze zum österreichischen Weinviertel. Die beiden Weine stammen aus der Produktion von Moravíno, der Weinbaubetrieb geniesst in Tschechien einen guten Ruf, dies gilt ganz allgemein für die Weine aus Valtice. Hier findet jährlich im Mai ein Weinmarkt mit Wettbewerb statt, nächstes Jahr zum 60. Mal, er zieht Tausende von Besuchern an.



Südmähren als Zentrum

Rund 17'000 Hektaren gross ist die Produktionsfläche des tschechischen Weins. Zwei Drittel davon entfallen auf Weissweinsorten. 94 Prozent der gesamten Anbaufläche befindet sich südlich der Stadt Brünn, tschechisch Brno, in Südmähren also.

Der böhmische Weinbau konzentriert sich entlang der Flüsse Elbe, Moldau und Berounka. Die wichtigsten Weissweinsorten sind Grüner Veltliner, Müller-Thurgau, Rheinriesling und Welschriesling, bei den Roten sind es Blaufränkisch, St. Laurent, Zweigelt und Pinot noir, die hier den eigenartigen Namen Rulandske Modré trägt. Dieser Sortenspiegel ist mit dem benachbarten Weinviertel in Österreich vergleichbar – Mähren war ja auch bis 1918 Teil der Habsburgermonarchie.