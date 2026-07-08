Wer durch die Toskana reist, trifft auf eindrückliche Gebäude: Burgen, Klöster, Kirchen, Herrschaftshäuser und landwirtschaftliche Güter. Vor 600 Jahren begannen reiche städtische Familien, in der nahen Umgebung Betriebe aufzubauen, die sie mit Lebensmitteln versorgten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Eine toskanische Fattoria produziert Wein, Olivenöl und allerlei Lebensmittel

Die ersten solchen Betriebe wurden vor 600 Jahren von wohlhabenden Familien aus Florenz gegründet

Heute bietet eine Fattoria oft auch Gastronomie und Unterkunft an

Stefan Keller Redaktor Wein

Wohlhabende Florentiner Familien, die Medici, Antinori, Ricasoli und Frescobaldi, begannen ab dem 15. Jahrhundert, ihr Handelsvermögen in Landbesitz anzulegen.

Sie liessen Villen und Gutsanlagen auf dem Land errichten, die gleichzeitig als Sommersitz und als landwirtschaftlicher Betrieb dienten.

Fattoria im Wandel der Zeit

Ursprünglich war eine Fattoria ein grosses landwirtschaftliches Gut mit eigener Verwaltung, einem Fattore. Sie umfasste mehrere Bauernhöfe, sogenannte Poderi.

Viele der Fattorie wurden in den letzten Jahrzehnten zu Agriturismo-Angeboten umgebaut – sie bieten also auch Übernachtungsmöglichkeiten, oft kombiniert mit Wein- und Olivenölverkostungen und regionaler Küche, während der landwirtschaftliche Betrieb weiterläuft.

Der neue Adel

Dieses Modell gefiel auch der Familie Nocentini. Sie ist seit 125 Jahren im Transportgeschäft tätig. Für ihre Firma Savino Del Bene arbeiten 6400 Personen in 60 Ländern.

Seit 1993 produzieren die Nocentinis – nach biologischen Richtlinien – auf der Fattoria San Michele a Torri unweit von Florenz Chianti, Olivenöl und Salami, nicht irgendwelche, selbstverständlich, sondern Salumi di Cinta Senese DOP. Das Fleisch dazu stammt von 450 Cinta-Senese-Schweinen.

Alles vom Hof

Und das ist längst nicht alles: Aus eigenem Getreide wird Brot gebacken, das Gemüse kommt für die Gäste auf den Tisch, und im Hofladen können weitere Produkte wie Honig und Konfitüren gekauft werden. So lohnt sich eine Landpartie für Florenz-Reisende in vielerlei Hinsicht.